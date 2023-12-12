Hình ảnh mới nhất của 'cô dâu U70' Thu Sao gây xôn xao, dân mạng nhận ra điểm kỳ lạ trên gương mặt

Năm 2018, chuyện tình yêu và đám cưới của cặp đôi cô dâu 62 tuổi – chú rể 26 tuổi ở Cao Bằng từng thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Do đó, suốt những năm sau đó, cái tên Thu Sao – Hoa Cương luôn khiến cộng đồng mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Cách đây 5 năm, đám cưới của cô dâu Lê Thị Thu Sao (sinh năm 1957) và chú rể Triệu Hoa Cương (sinh năm 1992) với chênh lệch tuổi tác lên đến 35 tuổi đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Đám cưới này đã nhận về nhiều lời đàm tiếu, dị nghị. Thế nhưng thay vì lên tiếng thanh minh, cặp đôi đũa lệch vẫn sát cánh bên nhau, âm thầm chứng minh tình yêu đích thực. Cặp đôi không ngại thể hiện tình cảm ngọt ngào sau hơn 5 năm chung sống Sau thời gian dài có phần im hơi lặng tiếng, mới đây Thu Sao lại làm dậy sóng một lần nữa khi lộ diện nhan sắc khác lạ. Cụ thể, xuất hiện trong trang phục áo dài thổ cẩm, cô dâu Thu Sao chia sẻ hình ảnh trang điểm nhẹ nhàng, góc nghiêng thần thánh với nhan sắc trẻ trung, xinh đẹp.

Dù đã bước sang tuổi 67, Thu Sao vẫn sở hữu làn da mịn màng, trắng sáng, ít nếp nhăn cùng sống mũi cao thẳng. Ngay sau đó, dưới phần bình luận, cộng đồng mạng không ngớt lời khen cho cô về sự thăng hạng nhan sắc. Nhan sắc trẻ trung nhận về cơn mưa lời khen của cô dâu U70 Thu Sao Ngoại hình của cô trong hình ảnh mới nhất đã thay đổi rõ rệt so với bức ảnh cưới gây sốt 5 năm trước có phần kém sắc và già nua. Trên trang cá nhân, Thu Sao còn chia sẻ thêm nhiều hình ảnh mặc trang phục dân tộc với nhan sắc như gái đôi mươi, dịu dàng thể hiện tài năng đánh đàn tính - một loại đàn nhạc cụ truyền thống của người dân tộc Tày, Cao Bằng. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước sự tích cực và trẻ trung của cô, đồng tình với quan điểm lấy đúng người có thể giúp con người ta hồi xuân.

Ngoài ra, cô dâu U70 cũng nhận về nhiều phản hồi tiêu cực vì cho rằng cô đang photoshop quá đà. Khi so sánh những với hình ảnh trong các livestream bán hàng của cô hàng ngày, cư dân mạng nhận ra nhan sắc thật của cô có phần “đúng tuổi” hơn, khác hoàn toàn so với những tấm hình này. Cộng đồng mạng nhanh chóng nhận ra nhan sắc khác hoàn toàn của Thu Sao trên các buổi livestream Gần đây, cô còn đăng tải lên hàng loạt video tập nhảy, tập thể dục, nhận về hàng trăm ngàn lượt theo dõi. Cô cho biết, thói quen này nhằm giúp cô duy trì sức khỏe và vóc dáng gọn gàng. Ngay lập tức, các video này liền nhận về những phản ứng trái chiều. Bên cạnh những bình luận khen ngợi, động viên, đa số mọi người đều cho rằng những bài nhảy này không phù hợp với cô. Đồng thời khuyên cô nên chuyển sang những động tác và bộ môn thể dục phù hợp hơn. Trước làn sóng này, cô Thu Sao đều lựa chọn im lặng, không đáp trả những gạch đá và có động thái khoá đi phần bình luận.

Danh tính cô gái hạnh phúc khi được cầu hôn bằng 200 Flycam, chi phí không dưới 1 tỷ đồng tại Hà Nội Mới đây, cộng đồng mạng chia sẻ và bình luận rôm rả về các hình ảnh, video màn cầu hôn đặc biệt tại Hà Nội. Bên dưới hình ảnh, video màn cầu hôn, rất nhiều người để lại bình luận chúc phúc, ngưỡng mộ nhân vật chính. Đặc biệt, nhiều cô gái bày tỏ ước ao có được màn cầu hôn như vậy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hinh-anh-moi-nhat-cua-co-dau-u70-thu-sao-gay-xon-xao-dan-mang-nhan-ra-iem-ky-la-tren-guong-mat-637034.html