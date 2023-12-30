'Cô dâu U70' Thu Sao lộ ngoại hình khác lạ sau khi phẫu thuật căng da mặt, thái độ của chồng trẻ gây chú ý

Đời sống 30/12/2023 16:18

Mới đây, "cô dâu 62 tuổi" Thu Sao đã xuất hiện với ngoại hình khác lạ sau khi tiến hành phẫu thuật căng da mặt.

Vào tháng 8/2015, đám cưới đặc biệt của cô dâu Cao Bằng - Lê Thị Thu Sao (1957) cùng chú rể Triệu Hoa Cương (1992) đã từng gây xôn xao khắp mạng xã hội bởi sự chênh lệch đến 35 tuổi. Dù đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã kín tiếng hơn khi chia sẻ về đời tư nhưng vẫn có khá nhiều người quan tâm đến cuộc sống sau hôn nhân của họ.

'Cô dâu U70' Thu Sao lộ ngoại hình khác lạ sau khi phẫu thuật căng da mặt, thái độ của chồng trẻ gây chú ý - Ảnh 1'Cô dâu U70' Thu Sao lộ ngoại hình khác lạ sau khi phẫu thuật căng da mặt, thái độ của chồng trẻ gây chú ý - Ảnh 2
Đám cưới của cô dâu Cao Bằng là Lê Thị Thu Sao (1957) cùng chú rể Triệu Hoa Cương (1992) đã từng gây xôn xao khắp mạng xã hội bởi sự chênh lệch đến 35 tuổi

Mới đây, trên kênh TikTok của một thẩm mỹ viện tại Hà Nội đã đăng tải những đoạn video về việc "cô dâu 62 tuổi" Thu Sao tiến hành phẫu thuật căng da mặt. Đây không phải lần đầu tiên Thu Sao thực hiện việc phẫu thuật thẩm mỹ.

"Cô dâu" Thu Sao cũng không ngần ngại chia sẻ khát khao được làm đẹp của bản thân: "Giờ mình đã 67 tuổi rồi. Mình yêu thích làm đẹp và phụ nữ không ai xấu cả, chẳng qua không biết cách làm đẹp."

'Cô dâu U70' Thu Sao lộ ngoại hình khác lạ sau khi phẫu thuật căng da mặt, thái độ của chồng trẻ gây chú ý - Ảnh 3'Cô dâu U70' Thu Sao lộ ngoại hình khác lạ sau khi phẫu thuật căng da mặt, thái độ của chồng trẻ gây chú ý - Ảnh 4
Cô dâu Thu Sao trước và sau khi phẫu thuật căng da mặt

Sau khi tiến hành phẫu thuật căng da mặt, "cô dâu" Thu Sao cũng chia sẻ chưa dám cho chồng biết về chuyện này cũng như bộc bạch: "Ông ấy mà biết, ông ấy mắng chết". Khi chồng gọi điện đến, Thu Sao đã buộc phải nói dối: "Mấy cuộc gọi giờ phải để chế độ máy bay, giả vờ em đang ở hội trường không được nghe máy và tắt máy".

'Cô dâu U70' Thu Sao lộ ngoại hình khác lạ sau khi phẫu thuật căng da mặt, thái độ của chồng trẻ gây chú ý - Ảnh 5
Vợ chồng Thu Sao - Hoa Cương vẫn mặn nồng sau 5 năm về chung nhà

Trước đó, cặp đôi Hoa Cương và cô dâu Thu Sao vừa đăng tải đoạn clip kể về cuộc sống thường ngày của cả hai ở Cao Bằng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.  

Trong đoạn clip cặp đôi vẫn rất ngọt ngào chẳng khác nào vợ chồng son. Đặc biệt, Hoa Cương vô cùng quan tâm đến vợ, thậm chí không ngần ngại gọi vợ (66 tuổi) là "cô bé", mô tả cô "nghịch ngợm như trẻ con".  

 

Chia sẻ trong clip, cả hai cho biết những dự tính kế hoạch cho ngôi nhà nhỏ của họ sắp tới. Hoa Cương tâm sự rằng: “Mùa hè ở bên bờ suối cạnh nhà là không gian vô cùng tuyệt vời, cùng bạn bè về nhà ăn uống trò chuyện sẽ rất thư giãn, mát mẻ”. Ngoài ra, Thu Sao và chồng cũng khoe cùng mọi người góc sân vườn nhỏ là những bông hoa do chính cả hai trồng và chăm sóc.

'Cô dâu U70' Thu Sao lộ ngoại hình khác lạ sau khi phẫu thuật căng da mặt, thái độ của chồng trẻ gây chú ý - Ảnh 6
Dù đến thời điểm hiện tại, cặp đôi đã kín tiếng hơn khi chia sẻ về đời tư nhưng vẫn có khá nhiều người quan tâm đến cuộc sống sau hôn nhân của họ

Bên cạnh đó, Hoa Cương cho biết vợ chồng anh đã có sẵn 2 ngôi nhà rộng rãi ở quê Cao Bằng. Mới đây, họ xây thêm một căn nhà lợp mái tôn riêng biệt để tránh tiếng ồn khi đi lại ở nhà sàn. Xung quanh được cải tạo để trông thêm hoa. Phía bên phải căn nhà là công trình hồ bơi rộng để tắm do cả 2 tự tay xây dựng,...  Cũng theo Hoa Cương, căn nhà của cả hai tương đối yên tĩnh do còn ít người sinh sống. Căn nhà được bao phủ bởi cây cối, núi rừng, thích hợp để trồng trọt, chăn nuôi.  

Theo cặp đôi, cuộc sống của họ tuy bình dị đơn sơ nhưng rất hạnh phúc vì được ở bên nhau. Có thể thấy, sau nhiều sóng gió, có lẽ đây là khoảng thời gian và không quan tuyệt vời nhất đối với cặp đôi lệch 35 tuổi này.  

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