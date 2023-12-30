Diễn biến MỚI trong vụ học sinh lớp 4 tử vong sau buổi biểu diễn văn nghệ

Đời sống 30/12/2023 06:30

Hơn 8 tháng trước tại trường Tiểu học Thanh Bình (phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương) xảy ra sự việc khi nam sinh N.S.T ( SN 2013, học sinh lớp 4) không may găp nạn dẫn đến tử vong sau khi tham gia biểu diễn văn nghệ tại trường.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 18/4, Trường Tiểu học Thanh Bình (TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương) tổ chức Ngày hội đọc và trải nghiệm chào mừng "Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4".

Trường Tiểu học Thanh Bình đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Sự kiện và truyền thông Tam Anh do Đặng Văn Hải là giám đốc để thuê hệ thống màn hình LED, âm thanh phục vụ sự kiện trên.

Diễn biến MỚI trong vụ học sinh lớp 4 tử vong sau buổi biểu diễn văn nghệ - Ảnh 1
Trường tiểu học Thanh Bình - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, trước đó 1 ngày (17/4), Hải cùng một người khác đến Trường Tiểu học Thanh Bình lắp đặt hệ thống màn hình LED tại sân khấu phía trước dãy nhà A.

Hệ thống màn hình LED rộng khoảng 21m2 và các dây dẫn điện, dây truyền tín hiệu và hệ thống khung giá đỡ bằng kim loại. Ngày 18/4, Hải là người trực tiếp quản lý, vận hành hệ thống màn hình LED phục vụ chương trình.

Lúc 15h10 cùng ngày, cháu N.S.T. (10 tuổi) là học sinh lớp 4C của nhà trường tham gia biểu diễn 1 tiết mục văn nghệ tại sân khấu.

Kết thúc tiết mục, cháu T. rời sân khấu đi về bên trái, theo hướng khán giả nhìn lên sân khấu.

Khoảng 10 phút sau, một giáo viên của nhà trường phát hiện cháu T. đang nằm bất tỉnh ở phía sau hệ thống màn hình LED. Cháu T. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Đến 15h55 ngày 7/5, cháu T. tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, giám định sự cố kỹ thuật hệ thống màn hình LED, giám định pháp y tử thi xác định nguyên nhân dẫn đến cháu T. tử vong là do bị điện giật từ sự cố rò rỉ điện của bảng điện tử.

Cứu hộ một nam thanh niên rơi cầu Long Biên do mải chụp hình, ngắm cảnh

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Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường, nạn nhân hốt hoảng bám chặt vào mố cầu Long Biên.

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