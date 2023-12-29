Cứu hộ một nam thanh niên rơi cầu Long Biên do mải chụp hình, ngắm cảnh

Đời sống 29/12/2023 06:45

Khi cảnh sát tiếp cận hiện trường, nạn nhân hốt hoảng bám chặt vào mố cầu Long Biên.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội), vào khoảng 14h15 chiều ngày 28/12, đơn vị nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về 1 trường hợp nam thanh niên rơi từ cầu Long Biên xuống sông Hồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an thành phố Hà Nội) ứng trực gần khu vực đã cử xuồng cứu hộ chuyên nghiệp và cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường.

 

Vào thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận được nạn nhân có ghi nhận người này tự bơi và tự bám được vào trụ cầu Long Biên, đội cứu hộ sau đó đã đưa nạn nhân lên bờ sơ cứu.

Cứu hộ một nam thanh niên rơi cầu Long Biên do mải chụp hình, ngắm cảnh - Ảnh 1
Nam thanh niên ở dưới sông Hồng - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Sức khoẻ và Đời sống, nam thanh niên tên là V.T.A. (sinh năm 1990; trú tại An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội). Do V.T.A. vui chơi ở khu vực không được phép trên thành cầu nên đã ngã xuống sông.

Qua vụ việc trên, cơ quan chức năng cảnh báo, người dân không chụp ảnh ở khu vực đường ray tàu hỏa qua cầu Long Biên, đặc biệt đây là khu vực cấm nên không được phép trèo qua lan can, gây nguy hiểm cho bản thân và giao thông qua cầu.

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