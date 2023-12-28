TP.HCM: Bé gái 5 tuổi đứt lìa tay vì áo khoác cuốn vào xe máy

Đời sống 28/12/2023 19:45

Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật nối thành công cánh tay phải đứt lìa cho bé L.P.O (5 tuổi, ngụ Trà Vinh) vì tai nạn giao thông.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều tối 28/12, đại diện Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP.HCM cho biết, vừa qua các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận cấp cứu, điều trị cho một bệnh nhi bị tai nạn rất thương tâm.

Bệnh nhi là bé L.P.O. (5 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh). Khai thác bệnh sử, khoảng 10h30 ngày 19/12, O. ngồi sau xe máy được mẹ chở trên đường ở quê. Thời điểm này bé có mặc áo khoác nhưng 1 tay áo bé để thõng xuống dưới.

 

Quá trình chạy xe, phần tay áo khoác bị cuốn vào bánh xe máy, giật bé té ngã và kéo đứt lìa cánh tay phải bệnh nhi. Ngay sau tai nạn, bé được đưa ngay đến Bệnh viện tỉnh Trà Vinh sơ cứu, sau đó lần lượt chuyển đến các Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Nhi đồng 1.

Cuối cùng sau khi xem xét tình hình, Bệnh viện Nhi đồng 1 đã liên lạc và chuyển bé gái đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM. Thời điểm này, bé đã trong tình trạng hơi tái xanh, gãy 2 xương cẳng tay, có vết thương đứt lìa dạng vặn xoắn ở 1/3 dưới cánh tay phải, mô mềm dập nhiều lên đến 1/3 giữa trên và thiếu máu.

Để cứu bệnh nhi, các bác sĩ thiết lập song song 2 phòng mổ. Ekip ở phòng mổ thứ nhất lãnh nhiệm vụ làm sạch phần cánh tay bị đứt lìa, kết hợp 2 xương cẳng tay bằng phương pháp xuyên đinh nội tủy. Phòng mổ số 2 là nơi làm sạch vết thương đứt lìa, cắt lọc mô dập và đánh dấu các mạch máu lớn, dây thần kinh quan trọng của cánh tay.

TP.HCM: Bé gái 5 tuổi đứt lìa tay vì áo khoác cuốn vào xe máy - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám cho bé sau phẫu thuật - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, sau khi đã kết hợp xương 2 xương cẳng tay dưới màn tăng sáng, cánh tay được chuyển ngay sang phòng mổ để nối vi phẫu cho em bé. Các bác sĩ nhanh chóng tiến hành cắt ngắn xương, cắt gọn bề mặt xương cánh tay, kết hợp xương cánh tay bằng 2 đinh xuyên nội tủy và khâu nối vi phẫu động mạch cánh tay, các mạch máu, dây thần kinh và các gân cơ…

Sau 8 ngày mổ và theo dõi sát tại phòng hồi sức tích cực, cánh tay được khâu nối vi phẫu của bệnh nhi đã ổn định, các ngón tay hồng ấm, không có hiện tượng nổi bóng nước hay nhiễm trùng, huyết động học và tinh thần của bé ổn định. Bệnh nhi được truyền tổng cộng 1.050 ml máu.

TP.HCM: Bé gái 5 tuổi đứt lìa tay vì áo khoác cuốn vào xe máy - Ảnh 2
Các bác sĩ khẩn trương phẫu thuật nối cánh tay cho bệnh nhi - Ảnh: Báo Người Lao Động

Tiến sĩ, bác sĩ Mai Trọng Tường, Trưởng khoa Vi phẫu Tạo hình, Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TPHCM cho biết, đây là trường hợp đứt lìa cánh tay phải phức tạp trên cơ địa trẻ nhỏ.

Với cơ chế tai nạn đã nêu, cánh tay bé bị vặn xoắn, mô mềm dập nhiều, gây mất đoạn mạch máu kèm gãy xương. Thêm vào đó, tai nạn xảy ra khi lưu thông trên đường nên đất cát bám vào vết thương nhiều, nguy cơ nhiễm trùng cao.

Đánh giá được tình trạng vết thương phức tạp, bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Mạnh Cường, Phó giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo lên phương án gây mê và hồi sức đồng thời với phẫu thuật nối đứt lìa chi cho biết. Nhờ vậy đã tiết kiệm nhiều thời gian phẫu thuật.

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