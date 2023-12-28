Nghẹt thở giải cứu cô gái mắc kẹt trong ô tô đang chìm xuống nước

Nữ tài xế khoảng 20 tuổi điều khiển ô tô 5 chỗ lưu thông trên đường Phan Bội Châu, hướng từ tỉnh Bình Dương đi TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 9h30 sáng 28/12, nữ tài xế khoảng 20 tuổi điều khiển ô tô 5 chỗ lưu thông trên đường Phan Bội Châu, hướng từ tỉnh Bình Dương đi TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Khi đến đoạn đường cong, nữ tài xế bị lạc tay lái khiến ô tô leo lên vỉa hè rồi lao xuống mương nước sâu. Rất may, thời điểm ô tô bị chìm một nửa thì người đi đường phát hiện có cô gái bên trong và phá cửa đưa ra ngoài. Cô gái sau đó được đưa đi cấp cứu và chỉ bị thương nhẹ. Lùi xe ôtô, nữ tài xế tông gãy chân bảo vệ cửa hàng trang sức

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều xe cẩu đến hiện trường đưa ô tô gặp nạn lên bờ. Quan sát cho thấy, ô tô 5 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu và thân.

Lc lượng chức năng điều xe cẩu đến hiện trường đưa ô tô gặp nạn lên bờ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, trong sáng ngày 28/12, ông Bùi Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) xác nhận thông tin về 1 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn trong tối ngày 27/12.

Theo đó, vào khoảng 20h tối 27/12, trên tuyến đường Quốc lộ 38B đoạn đi qua trường Đại học Thủy Lợi (An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên) bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện (2 xe ô tô và 1 xe máy).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông 2 người thương vong tại Hưng Yên xảy ra tối ngày 27/12 - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Đáng chú ý, sau khi các phương tiện tông liên hoàn, 1 xe ô tô tải chở hàng đã mất lái rồi lao thẳng xuống kênh thoát nước nằm sát bên đường. Người dân thấy tài xế vẫn mắc kẹt trong xe đã truy hô cứu người và đưa nạn nhân thoát khỏi phương tiện đang chìm trong nước. Đáng tiếc, 1 nạn nhân khác (người điều khiển xe máy) đã không may tử vong tại chỗ.

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