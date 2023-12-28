Nghẹt thở giải cứu cô gái mắc kẹt trong ô tô đang chìm xuống nước

Đời sống 28/12/2023 19:09

Nữ tài xế khoảng 20 tuổi điều khiển ô tô 5 chỗ lưu thông trên đường Phan Bội Châu, hướng từ tỉnh Bình Dương đi TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào khoảng 9h30 sáng 28/12, nữ tài xế khoảng 20 tuổi điều khiển ô tô 5 chỗ lưu thông trên đường Phan Bội Châu, hướng từ tỉnh Bình Dương đi TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 

Khi đến đoạn đường cong, nữ tài xế bị lạc tay lái khiến ô tô leo lên vỉa hè rồi lao xuống mương nước sâu. Rất may, thời điểm ô tô bị chìm một nửa thì người đi đường phát hiện có cô gái bên trong và phá cửa đưa ra ngoài. Cô gái sau đó được đưa đi cấp cứu và chỉ bị thương nhẹ. Lùi xe ôtô, nữ tài xế tông gãy chân bảo vệ cửa hàng trang sức

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng điều xe cẩu đến hiện trường đưa ô tô gặp nạn lên bờ. Quan sát cho thấy, ô tô 5 chỗ bị hư hỏng nặng phần đầu và thân.

Nghẹt thở giải cứu cô gái mắc kẹt trong ô tô đang chìm xuống nước - Ảnh 1
Lc lượng chức năng điều xe cẩu đến hiện trường đưa ô tô gặp nạn lên bờ - Ảnh: Báo Người Lao Động

Trước đó, theo thông tin từ báo Sức khỏe & Đời sống, trong sáng ngày 28/12, ông Bùi Trung Kiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) xác nhận thông tin về 1 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong vừa xảy ra trên địa bàn trong tối ngày 27/12.

Theo đó, vào khoảng 20h tối 27/12, trên tuyến đường Quốc lộ 38B đoạn đi qua trường Đại học Thủy Lợi (An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên) bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn giữa nhiều phương tiện (2 xe ô tô và 1 xe máy).

Nghẹt thở giải cứu cô gái mắc kẹt trong ô tô đang chìm xuống nước - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn giao thông 2 người thương vong tại Hưng Yên xảy ra tối ngày 27/12 - Ảnh: Báo Sức khỏe & Đời sống

Đáng chú ý, sau khi các phương tiện tông liên hoàn, 1 xe ô tô tải chở hàng đã mất lái rồi lao thẳng xuống kênh thoát nước nằm sát bên đường. Người dân thấy tài xế vẫn mắc kẹt trong xe đã truy hô cứu người và đưa nạn nhân thoát khỏi phương tiện đang chìm trong nước. Đáng tiếc, 1 nạn nhân khác (người điều khiển xe máy) đã không may tử vong tại chỗ.

Giá vàng 'tuột dốc không phanh' sau chỉ thị của Thủ tướng, người mua mất trắng 6 triệu đồng/lượng

Giá vàng 'tuột dốc không phanh' sau chỉ thị của Thủ tướng, người mua mất trắng 6 triệu đồng/lượng

Sau nhiều ngày giá vàng tăng điên đảo, Thủ tướng Chính phủ đã ký công điện số 1426 gửi thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bộ trưởng các bộ: Công an, Công Thương, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông; tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo về các giải pháp quản lý thị trường vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 16 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 19 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 21 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 21 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu