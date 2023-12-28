Điện thoại sạc qua đêm phát nổ khiến 2 vợ chồng bị bỏng nặng

Đời sống 28/12/2023 12:58

Vào ngày 28/12, một phòng khám tại tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận 2 bệnh nhân vào viện trong tình trạng bỏng nặng vùng mặt, tay, chân.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, vào ngày 28/12, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng khám đa khoa Hùng Vương - Kim Xuyên vừa tiếp nhận hai bệnh nhân là vợ chồng người Tuyên Quang bị bỏng nặng do điện thoại phát nổ.

Các bệnh nhân nhập viện sáng sớm cùng ngày. Qua kiểm tra, bác sĩ xác định hai bệnh nhân bị bỏng nặng vùng mặt, hai bàn tay, mặt ngoài đùi bên trái, cẳng chân hai bên và bàn chân bên trái. Diện tích bị bỏng từ 10% đến 20%.

Các bệnh nhân được cấp cứu, xử trí vết bỏng, giảm đau, chống sốc, sau đó chuyển về BVĐK Hùng Vương, huyện Đoan Hùng tiếp tục điều trị.

Qua khai thác từ người bệnh, sáng sớm cùng ngày, điện thoại phát nổ gây cháy chăn màn và cháy sang người. Các bác sĩ cho biết hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiếp tục theo dõi tại khoa hồi sức cấp cứu và ngoại tổng hợp nhưng việc phục hồi cần rất nhiều thời gian.

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Tình trạng của các bệnh nhân sau khi được cấp cứu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, trước đó, đã có rất nhiều tai nạn thương tâm do nổ điện thoại khi vừa sạc vừa dùng điện thoại, sạc điện thoại qua đêm…gây ra những chấn thương rất nghiêm trọng như bỏng, dập nát bàn tay, mù mắt,... Chính vì vậy khi sạc điện thoại không nên sử dụng, không sạc qua đêm, nơi sạc điện thoại cần cách xa người và vật liệu dễ cháy.

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