36 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới ở Đắk Lắk

Đời sống 28/12/2023 11:34

Sáng 28/12, Ủy ban Nhân dân xã Ia Rvê, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dự một tiệc cưới khiến 36 người phải nhập viện.

Theo thông tin từ Tin tức thông tấn xã Việt Nam, vào sáng 28/12, ông Lê Văn Hoàng Lâm, Chủ tịch UBND xã Ia Rvê (huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dự một tiệc cưới khiến 36 người phải nhập viện. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Sau khi ghi nhận các trường hợp ngộ độc, UBND xã Ia Rvê đã chỉ đạo Trạm Y tế xã phối hợp xác minh. Theo đó, vào lúc 17h30 ngày 26/12, bà Hoàng Mùi V (tại thôn 12, xã Ia Rvê) tổ chức tiệc cưới cho con gái.

36 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dự tiệc cưới ở Đắk Lắk - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám cho một trường hợp ngộ độc sau khi ăn tiệc đám cưới - Ảnh: VietNam+

Theo thông tin từ VietNam+, tiệc cưới được đặt tại nhà hàng dịch vụ nấu ăn Sơn Toản (thôn 7, xã Ea Rốc). Có 180 người tham dự là người thân, họ hàng của gia đình. Thực đơn tại tiệc cưới gồm các món: thịt heo hấp sả ớt, mực hấp, tôm hấp, lẩu thập cẩm, gà chiên mắm và nước ngọt…

Đến 4 giờ ngày 27/12, ông Hoàng Tòn D, con rể của bà Viện có triệu chứng đau bụng, ói, tiêu chảy, người nhà đã đưa đi Trung tâm Y tế huyện Ea Súp để điều trị. Sau đó, có nhiều người tham gia tiệc cưới cũng xuất hiện các triệu chứng tương tự và phải đi cấp cứu điều trị tại các đơn vị y tế trên địa bàn. Đến nay, 36 người tham dự tiệc cưới đã có triệu chứng đau bụng, nôn ói và tiêu chảy, trong đó 22 người đã nhập viện điều trị, 14 người theo dõi tại nhà.

Cán bộ Trạm Y tế xã Ia Rvê Ea Rốc đã tiến hành xác minh, kiểm tra thực tế, cập nhật tình hình liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm; đồng thời, lập biên bản và lấy mẫu thức ăn, nước uống do người nhà cung cấp.

Đến chiều 27/12, UBND huyện Ea Súp đã thành lập Đoàn kiểm tra đột xuất về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm nhà hàng dịch vụ nấu ăn Sơn Toản.

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Vào khoảng 7h15 ngày 28/12, tại ngã 3 Đinh Tiên Hoàng, giao nhau với đường Ký Con, thuộc phường 2, Tp.Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, tài xế xe tải ben, do thiếu quan sát đã gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

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