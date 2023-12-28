NÓNG: TP.HCM sẽ mua hoa ế của tiểu thương Bến Bình Đông để trang trí đường hoa

Đời sống 28/12/2023 20:32

Sở Du lịch TP.HCM và quận 8 sẽ thí điểm mua hoa Tết bị ế của tiểu thương tại bến Bình Đông để tránh cảnh đập hoa và chia sẻ khó khăn với người bán.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, vào chiều 28/12, ông Lê Trương Hiền Hòa - phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM - cho biết năm 2023, ngành du lịch TP.HCM là đơn vị dẫn đầu cả nước về tỉ lệ khách, doanh thu và đóng góp cho ngành du lịch cả nước. 

Năm 2023 ngành du lịch TP đón 5 triệu lượt khách quốc tế và gần 35 triệu lượt khách nội địa, doanh thu du lịch trên 160.000 tỉ đồng.

TP đã định vị thương hiệu du lịch phạm vi quốc tế, được vinh danh là "điểm đến du lịch kinh doanh hàng đầu châu Á" và "điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á", nằm trong top 100 điểm đến du lịch được yêu thích nhất năm 2023.

 

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Ông Lê Trương Hiền Hòa tại buổi họp báo, chiều 28/12 - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bên cạnh đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ông Lê Trương Hiền Hòa cho biết từ nay đến Tết Nguyên đán, TP.HCM có nhiều hoạt động, sự kiện lễ hội để phục vụ người dân như chương trình Xuân quê hương 2024 dành cho kiều bào, lễ hội Tết Việt, chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền, đường hoa Nguyễn Huệ...

Bên cạnh đó, quận 8 kết hợp với Sở Du lịch tổ chức đường hoa nghĩa tình tại Bến Bình Đông. Đặc biệt, các đơn vị đã quyên góp được một quỹ nghĩa tình để hỗ trợ người kinh doanh hoa tại đây. Quỹ này sẽ mua lại hoa của người dân không bán được để trang trí đường hoa tại bến.

NÓNG: TP.HCM sẽ mua hoa ế của tiểu thương Bến Bình Đông để trang trí đường hoa - Ảnh 2
TP.HCM sẽ mua hoa ế của tiểu thương Bến Bình Đông để trang trí đường hoa - Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Các doanh nghiệp lữ hành cũng đang khẩn trương hoàn tất các chương trình du lịch nội đô thành phố vào dịp Tết của du khách. 

Trong đó chú trọng triển khai các chương trình trải nghiệm một ngày tại TP.HCM như Quận 1 - Sắc màu đêm, Nhà Bè - Ngàn lẻ một đêm, Theo dấu chân biệt động Sài Gòn; Huyền thoại một dòng kênh; Đến quận 10 - Nghe kể chuyện Đông Y; Về với ấp đảo Thiềng Liềng…

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Từ khóa:   hoa Tết tiểu thương bán hoa tin nóng

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