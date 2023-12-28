Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 ô tô 'dính chặt' vào nhau: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 28/12/2023 22:14

Chiếc xe tải chở nước lọc chạy tới giao lộ thì tông vào xe ô tô 5 chỗ phía trước khiến phương tiện này lao về trước rồi tạo ra chuỗi va chạm liên hoàn 5 xe.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 28/12, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô trên ĐT.743 đoạn qua phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Cụ thể, chiếc xe tải chở nước lọc mang biển số 61C-286.94 chạy trên ĐT.743 hướng từ TPTân Uyên đi TP.Thuận An. Khi đến giao lộ với đường An Phú 35, thuộc phường An Phú, TP.Thuận An thì xe tải tông vào đuôi một ô tô 5 chỗ biển số 61K-286.50 chạy cùng chiều phía trước.

 

Tiếp đó, chiếc ô tô 5 chỗ lao về trước tông vào một xe ô tô 7 chỗ màu trắng, đẩy chiếc xe này lao tới tông tiếp vào một xe 5 chỗ màu đỏ, chiếc 5 chỗ tiếp tục lao đi tông vào đuôi một chiếc bán tải tạo nên chuỗi va chạm liên hoàn 5 xe.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 ô tô 'dính chặt' vào nhau: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Tiền Phong
Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 ô tô 'dính chặt' vào nhau: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 2
Vụ tai nạn khiến iao thông ùn tắc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, tại hiện trường, 5 xe dính chặt vào nhau, trong đó hai xe ô tô 5 chỗ và một xe 7 chỗ do bị kẹp ở giữa nên bị biến dạng nặng ở phần đầu và đuôi.

 

Nguyên nhân ban đầu là do tài xế xe ô tô tải 61C-286.94 không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước. Qua xác minh, lái xe không có dấu hiệu vi phạm nồng độ cồn.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 ô tô 'dính chặt' vào nhau: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 3Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn khiến 5 ô tô 'dính chặt' vào nhau: Tiết lộ nguyên nhân ban đầu - Ảnh 4
Chiếc xe máy nhào lộn khi tông vào ô tô điện - Ảnh: Báo Tiền Phong

Chiều cùng ngày, trên đường Bình Chuẩn (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người bị thương.

NÓNG: TP.HCM sẽ mua hoa ế của tiểu thương Bến Bình Đông để trang trí đường hoa

NÓNG: TP.HCM sẽ mua hoa ế của tiểu thương Bến Bình Đông để trang trí đường hoa

Sở Du lịch TP.HCM và quận 8 sẽ thí điểm mua hoa Tết bị ế của tiểu thương tại bến Bình Đông để tránh cảnh đập hoa và chia sẻ khó khăn với người bán.

Xem thêm
Từ khóa:   tai nạn giao thông tin nóng tin moi

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 4 giờ 12 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 4 giờ 14 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 4 giờ 16 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 4 giờ 19 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 5 giờ 19 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 6 giờ 19 phút trước
Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Lý do gạo trong nhà hết nhanh bất thường được phát hiện nhờ chiếc camera giấu kín

Tâm sự gia đình 7 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Cha nắm tay cứu con trai bị điện giật, cả hai rơi xuống sông mất tích

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Lật xe đầu kéo, thùng hàng đổ xuống nhà dân khiến 3 người tử vong

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

Tìm thấy thi thể nam sinh bị nước cuốn xuống cống, người mẹ đến hiện trường ngóng tin con

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 3 lô mỹ phẩm chăm sóc tóc, dưỡng da nhập khẩu