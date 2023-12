Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vào chiều 28/12, cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 5 ô tô trên ĐT.743 đoạn qua phường An Phú (TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Cụ thể, chiếc xe tải chở nước lọc mang biển số 61C-286.94 chạy trên ĐT.743 hướng từ TPTân Uyên đi TP.Thuận An. Khi đến giao lộ với đường An Phú 35, thuộc phường An Phú, TP.Thuận An thì xe tải tông vào đuôi một ô tô 5 chỗ biển số 61K-286.50 chạy cùng chiều phía trước.