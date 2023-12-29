Người phụ nữ 'ôm' 2 tiền án vẫn lừa được hơn 7 tỷ đồng: Hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng

Đời sống 29/12/2023 06:30

Hàng chục người dân ở Thanh Hóa đã chuyển cho Nguyễn Thị Thúy Hằng hơn 7 tỷ đồng vì tin người này có thể 'chạy' sổ đỏ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 28/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hằng (SN 1988, ở phường Tân Hương, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 7 tỷ đồng.

Hằng đã có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đang được hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng.

Người phụ nữ 'ôm' 2 tiền án vẫn lừa được hơn 7 tỷ đồng: Hoãn thi hành án do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Thị Thúy Hằng - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, mặc dù đang trong thời gian được hoãn thi hành án nhưng Hằng vẫn tự giới thiệu mình có quen biết với nhiều người, có thể xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là các loại đất nông nghiệp sang đất thổ cư, làm được sổ đỏ cho các lô đất gặp trục trặc, khó khăn.

Tin vào lời nói của Hằng, nhiều người đã chuyển tiền cho Hằng để nhờ chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của các bị hại, Hằng đã dùng số tiền đó để tiêu xài cá nhân.

Chỉ tính từ đầu năm 2022 đến khi bị bắt, Nguyễn Thị Thúy Hằng đã lừa đảo hàng chục người trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an Thanh Hóa điều tra, mở rộng.

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