Vào ngày 30/12, Sở Y tế Long An cho biết, 94 công nhân tại một công ty ở huyện Cần Giuộc đã nhập viện cấp cứu điều trị tại phòng khám đa khoa 115 huyện Cần Giuộc, Long An do có tình trạng rối loạn tiêu hóa nghi ngờ có liên quan thức ăn.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào trưa 30/12, Giám đốc Sở Y tế Long An Huỳnh Minh Phúc cho biết, trong vụ việc cấp cứu 94 công nhân nghi bị ngộ độc thức ăn, đến sáng cùng ngày chỉ còn 2 công nhân do bị nặng ở lại tiếp tục điều trị. Số còn lại đã xuất viện về nhà uống thuốc và theo dõi. Khoảng 14h ngày 29/12, Phòng khám đa khoa 115, huyện Cần Giuộc, Trung tâm y tế huyện Cần Giuộc, tiếp nhận 94 công nhân của một công ty trụ sở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc nhập viện trong tình trạng đau bụng, buồn nôn, ói, khó thở… với triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Nhóm công nhân ăn cơm trưa tại khu nhà ăn của công ty, sau đó nhiều người có hiện tượng nôn ói, đau bụng và tiêu chảy phải đưa bệnh viện cấp cứu - Ảnh: Báo Tiền Phong Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trước khi nhập viện, những công nhân này ăn cơm bữa trưa tại công ty với các món ăn mặn (cơm chiên hải sản, cà ri vịt bánh mì), món chay (cơm chiên dương châu chay, đùi gà chay rim mật ong, canh) và uống sữa chua, sữa đậu nành, trà tắc mật ong (loại 350ml). Đến 14h cùng ngày, nhiều công nhân đột ngột đau bụng, buồn nôn, nôn... được công ty đưa đến Phòng khám đa khoa 115 để cấp cứu, điều trị. Tại đây, các bác sĩ cho lấy mẫu xét nghiệm và chẩn đoán bị rối loạn tiêu hóa, nghi ngờ có liên quan thức ăn. Đến tối, có 92 công nhân sức khỏe ổn định được cho xuất viện về nhà, còn hai công nhân nặng nên tiếp tục theo dõi và được cho về nhà trong hôm nay, 30/12.