UBND xã Ea H'đing (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) xác nhận vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra trên địa bàn xã, vào khoảng 14h chiều 29/12.

Theo thông tin từ báo Dân trí, vào ngày 30/12, UBND xã Ea H'đing (huyện Cư M'gar, Đắk Lắk) xác nhận vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra trên địa bàn xã, vào khoảng 14h chiều 29/12.

Thời điểm trên, chị B. (25 tuổi, ngụ huyện Cư M'gar) điều khiển xe máy lưu thông trên đường liên xã Ea Kiết - Ea H'đing. Đang di chuyển, người phụ nữ bất ngờ tông trúng một con chó thả rông. Cú tông làm nạn nhân té ngã xuống đường, bị thương nặng, sau đó tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nạn nhân vừa lập gia đình hơn một năm và có con trai 9 tháng tuổi.

Khi đang lái xe máy trên đường, một phụ nữ 25 tuổi ở Đắk Lắk bất ngờ tông trúng một con chó thả rông - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, do chị B tông trúng chó thả rông (có camera an ninh ghi lại), không liên quan phương tiện hay người khác nên gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi, không yêu cầu điều tra.

Trên mạng xã hội, ngoài việc bày tỏ niềm đau xót, người thân chị B mong muốn những người nuôi chó nên tự xích hoặc nhốt chó lại, không để xảy ra những câu chuyện đau lòng tương tự.

Nhiều tài khoản mạng xã hội khác đã chia sẻ lại bài viết, chia buồn cùng gia đình nạn nhân và mong muốn mọi người nâng cao ý thức, không thả rông động vật, gia súc trên đường.

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