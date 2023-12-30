'MC đẹp nhất VTV' Mai Ngọc tặng bản thân căn hộ mới mừng sinh nhật, dân tình không quên 'xin vía'

Hậu trường 30/12/2023 14:22

Trên trang cá nhân mới đây, MC Mai Ngọc khoe căn nhà mới nhân dịp sinh nhật tuổi 33.

Mới đây, nhân dịp bước sang tuổi mới, nữ MC Mai Ngọc đã có 1 bài đăng khoe không tổ chức sinh nhật rình rang mà chỉ âm thầm mua thêm 1 căn hộ mới. Cụ thể, cô bày tỏ: "Năm nay đón tuổi mới không tiệc tùng ầm ĩ, chỉ tự tặng bản thân một căn hộ mới, mua xong thấy cháy túi mà vẫn vui vui. Một năm làm việc hết sức chăm chỉ, tuổi 33 đáng nhớ. Đếm ngược 4 ngày nữa đón tuổi mới và cũng tạm biệt năm 2023 để bước sang 2024 đầy phấn khởi và ngập tràn niềm vui nha".

 

Bài đăng trên của MC Mai Ngọc nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ phía CDM. Phía dưới phần bình luận, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô. Một số khác cũng không quên "xin vía" giàu có được như nữ MC. 

'MC đẹp nhất VTV' Mai Ngọc tặng bản thân căn hộ mới mừng sinh nhật, dân tình không quên 'xin vía' - Ảnh 1
MC Mai Ngọc khoe mới "tậu" căn hộ mới trong dịp sinh nhật của mình 

Mai Ngọc là một trong những nữ BTV xinh đẹp của thời sự VTV. Cô sinh năm 1990 tại Hà Nội, ban đầu được biết đến là một hot girl xinh đẹp, một MC thời tiết nổi tiếng. Nữ MC còn gây ấn tượng bởi phong thái chuyên nghiệp, tự tin cùng gương mặt xinh đẹp, khả ái khi dẫn bản tin thời tiết và hiện tại là chương trình "Việt Nam hôm nay".

Ngoài ra, nữ MC từng là cựu học sinh trường chuyên Hà Nội Amsterdams và tốt nghiệp khoa Báo ảnh tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Mai Ngọc cũng từng một trong những Hot girl đời đầu cùng thời với Mi Vân, Tâm Tít...

'MC đẹp nhất VTV' Mai Ngọc tặng bản thân căn hộ mới mừng sinh nhật, dân tình không quên 'xin vía' - Ảnh 2'MC đẹp nhất VTV' Mai Ngọc tặng bản thân căn hộ mới mừng sinh nhật, dân tình không quên 'xin vía' - Ảnh 3
MC Mai Ngọc dẫn chương trình "Việt Nam hôm nay"

MC Mai Ngọc còn là một trong những BTV của VTV chăm dùng hàng hiệu. Bộ sưu tập hàng hiệu của cô từ váy áo, giày dép đến túi xách đều có giá vài chục triệu đồng, nhiều món lên đến hàng trăm triệu.

'MC đẹp nhất VTV' Mai Ngọc tặng bản thân căn hộ mới mừng sinh nhật, dân tình không quên 'xin vía' - Ảnh 4'MC đẹp nhất VTV' Mai Ngọc tặng bản thân căn hộ mới mừng sinh nhật, dân tình không quên 'xin vía' - Ảnh 5
Ông xã thiếu gia của MC Mai Ngọc

Bên cạnh đó, ông xã Mai Ngọc là doanh nhân Hoài Nam. Gia đình anh sở hữu một công ty tổ chức sự kiện và chuỗi nhà hàng buffet nổi tiếng trong việc đi tiên phong về mô hình buffet ở Hà Nội.  Thỉnh thoảng cô không giấu được hạnh phúc khi vẫn được chồng yêu thương, chiều chuộng như thuở ban đầu. Chính vì vậy, Mai Ngọc được xem là một trong những MC thành công trong sự nghiệp lẫn tình cảm.

Từ ngày 1/1/2019, Mai Ngọc chính thức trở thành BTV Thời sự của VTV1. Bận rộn với công việc nhưng MC Mai Ngọc vẫn dành thời gian để chăm sóc gia đình. 

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