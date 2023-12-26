Cuộc sống ít ai biết của Vân Trang: Ở biệt thự 1.000m2, bà chủ chuỗi spa tại TP.HCM, mở khu nghỉ dưỡng hoành tráng

Hậu trường 26/12/2023 16:21

Nữ diễn viên Vân Trang khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, sang trọng bên ông xã doanh nhân.

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng tài năng diễn xuất ấn tượng, Vân Trang được đánh giá là một trong những nữ diễn viên thực lực của Vbiz. Nhắc đến người đẹp sinh năm 1990, khán giả sẽ nhớ đến nhiều bộ phim đình đám mà cô góp mặt như như Cô dâu đại chiến, Thiên mệnh anh hùng, Scandal, Gia đình phép thuật, Ván bài tình yêu, Lối sống sai lầm...

Tuy nhiên, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Vân Trang bất ngờ lên xe hoa với ông xã doanh nhân Việt kiều Quân Lê. 

Cuộc sống ít ai biết của Vân Trang: Ở biệt thự 1.000m2, bà chủ chuỗi spa tại TP.HCM, mở khu nghỉ dưỡng hoành tráng - Ảnh 1
Dù sở hữu một chuỗi spa tại TP.HCM và một khu nghỉ dưỡng ở Tiền Giang, Vân Trang vẫn khẳng định không phải là đại gia

Theo Vân Trang, hôn nhân của cô gặp nhiều thử thách trong khoảng thời gian đầu về chung nhà. Việc thay đổi môi trường sống khiến cặp đôi cảm thấy không hòa hợp, thường xuyên giận hờn, cãi vã. Cả hai từng có khoảng thời gian dừng lại, phải nhờ gia đình hai bên hàn gắn. So với ngày mới cưới, Vân Trang tự nhận hai vợ chồng đã hòa hợp, thấu hiểu hơn. Nữ diễn viên cho biết, hiện vợ chồng cô ít khi giận nhau, nếu có thì chỉ kéo dài 2-3 ngày và chồng cô là người chủ động làm lành.

Cuộc sống ít ai biết của Vân Trang: Ở biệt thự 1.000m2, bà chủ chuỗi spa tại TP.HCM, mở khu nghỉ dưỡng hoành tráng - Ảnh 2
Vân Trang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, sang trọng bên ông xã doanh nhân

Sau gần 8 năm về chung nhà, cặp đôi có với nhau 3 cô con gái   Tháng 10/2016, Vân Trang sinh con gái đầu lòng - bé Queenie. Nữ diễn viên thừa nhận việc kết hôn, sinh con khiến cuộc sống của mình bị đảo ngược. Tuy gặp nhiều bỡ ngỡ trong lần đầu làm mẹ nhưng cô cũng nhanh chóng thích nghi nhờ sự hỗ trợ của người thân và ông xã

Tháng 11/2021, vợ chồng Vân Trang tiếp tục chào đón cặp song sinh, đặt tên thân mật là Quinisha và Quianna. Ban đầu, nữ diễn viên khá kín tiếng khi được hỏi về các con, sau này cô dần cởi mở và thoải mái chia sẻ hình ảnh của con trước công chúng.

Cuộc sống ít ai biết của Vân Trang: Ở biệt thự 1.000m2, bà chủ chuỗi spa tại TP.HCM, mở khu nghỉ dưỡng hoành tráng - Ảnh 3Cuộc sống ít ai biết của Vân Trang: Ở biệt thự 1.000m2, bà chủ chuỗi spa tại TP.HCM, mở khu nghỉ dưỡng hoành tráng - Ảnh 4
Cuộc sống hạnh phúc bên ông xã và ba con gái của Vân Trang

Vân Trang còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu có, sang trọng bên ông xã doanh nhân. Cặp đôi vừa hoàn thiện căn biệt thự rộng 1.000m2 ở quận 7, TPHCM. Cơ ngơi của Vân Trang được thiết kế theo không gian mở, thoáng đãng với nhiều cây xanh, gần gũi với thiên nhiên. Nữ  diễn viên là người lên ý tưởng bố trí nội thất và trang hoàng cho tổ ấm.

Cuộc sống ít ai biết của Vân Trang: Ở biệt thự 1.000m2, bà chủ chuỗi spa tại TP.HCM, mở khu nghỉ dưỡng hoành tráng - Ảnh 5Cuộc sống ít ai biết của Vân Trang: Ở biệt thự 1.000m2, bà chủ chuỗi spa tại TP.HCM, mở khu nghỉ dưỡng hoành tráng - Ảnh 6
Một số góc sang chảnh trong căn biệt thự rộng gần 1000m2 của vợ chồng Vân Trang
Cuộc sống ít ai biết của Vân Trang: Ở biệt thự 1.000m2, bà chủ chuỗi spa tại TP.HCM, mở khu nghỉ dưỡng hoành tráng - Ảnh 7
Khu du lịch sinh thái của Vân Trang ở Tiền Giang, nơi đây có diện tích lên đến 50.000m2 và mang đậm chất miệt vườn

Là mẹ của 3 cô con gái đáng yêu, xinh xắn Queenie, Quinita và Quianna, Vân Trang khiến ai nấy đều ngưỡng mộ và nể phục vì sự khéo léo và chỉn chu khi chăm sóc các con.

Vân Trang chính thức gửi lời xin lỗi về bài đăng quảng cáo gây hiểu lầm: 'Tính tôi ngại thị phi, ngại đôi co nên tôi gỡ bài'

Vân Trang chính thức gửi lời xin lỗi về bài đăng quảng cáo gây hiểu lầm: 'Tính tôi ngại thị phi, ngại đôi co nên tôi gỡ bài'

Diễn viên Vân Trang lên tiếng xin lỗi và chia sẻ lý do gỡ bài quảng cáo trên trang cá nhân.

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