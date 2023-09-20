Vân Trang lần đầu thừa nhận là người 'cưa cẩm' ông xã Việt kiều, nhưng lúc mới cưới phải 'trầm cảm' vì lí do này!

Hậu trường 20/09/2023 09:10

Vân Trang cho biết ông xã Việt kiều là người thông minh, nguyên tắc nhưng luôn cưng chiều vợ.

Vân Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt qua các vai diễn như nổi bật như Mai Phương trong Gia đình phép thuật, Hương Giang trong Dù gió có thổi, Mai Châu trong Cô dâu đại chiến, Tuyên Từ Thái hậu trong Thiên mệnh anh hùng và Ý Linh trong Scandal: Bí mật thảm đỏ,...

Vân Trang lần đầu thừa nhận là người 'cưa cẩm' ông xã Việt kiều, nhưng lúc mới cưới phải 'trầm cảm' vì lí do này! - Ảnh 1
Vân Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt

Mới đây, tham gia với vai trò khách mời của The Khang Show, diễn viên Vân Trang có dịp chia sẻ về công việc cũng như cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã Hữu Quân. Nói về cơ duyên với ông xã, Vân Trang cho biết lần đầu gặp, cô không hề thấy đối phương cuốn hút, thậm chí còn... thấy ghét vì cách nói chuyện của anh. 

"Bà mẹ 3 con" kể: "Phải tới lần thứ 3 khi đi cùng nhóm bạn, tôi mới thấy anh ấy nói chuyện có duyên, dễ thương, nói 10 câu đều khiến tôi cười cả 10. Tôi là người chủ động kết bạn Facebook với anh. Hai người nhắn tin qua lại rồi dần thành đôi". 

Vân Trang lần đầu thừa nhận là người 'cưa cẩm' ông xã Việt kiều, nhưng lúc mới cưới phải 'trầm cảm' vì lí do này! - Ảnh 2

Nói về cơ duyên với ông xã, Vân Trang cho biết lần đầu gặp, cô không hề thấy đối phương cuốn hút, thậm chí còn... thấy ghét vì cách nói chuyện của anh

Lúc mới yêu nhau, nữ diễn viên từng thỏ thẻ với ông xã rằng "em nguyện suốt cuộc đời sẽ dở tệ để được anh chỉ bảo". "Ngờ đâu, khi cưới nhau, tôi thậm chí "trầm cảm" vì ông xã luôn là người chỉ dạy, quyết định mọi thứ. Có những lúc biết chồng sai, tôi muốn phản bác nhưng nói qua nói lại, tôi thành người sai" - diễn viên nói thêm. 

Vân Trang lần đầu thừa nhận là người 'cưa cẩm' ông xã Việt kiều, nhưng lúc mới cưới phải 'trầm cảm' vì lí do này! - Ảnh 3

 "Ngờ đâu, khi cưới nhau, tôi thậm chí "trầm cảm" vì ông xã luôn là người chỉ dạy, quyết định mọi thứ. Có những lúc biết chồng sai, tôi muốn phản bác nhưng nói qua nói lại, tôi thành người sai" - diễn viên nói thêm

Tuy nhiên, hiện tại Vân Trang tự nhận hai vợ chồng hòa hợp, hiểu nhau nhiều hơn. Cả hai giận nhau không quá 2 ngày là lại cười nói rôm rả. Cô tự hào vì ông xã không bao giờ cấm cản việc cô đi diễn trở lại. Cô cảm thấy may mắn vì từ lúc vào nghề đến nay không hề dính scandal.

Lúc mới vào nghề năm 2007, cô chạy show không ngừng nghỉ: "Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, tôi chọn lui về chăm sóc gia đình nhỏ. Nhiều người cho rằng đó là một quyết định chưa đúng đắn, nhưng với tôi, sự nghiệp và kinh tế có thể chờ đợi mình nhưng tuổi thơ của con thì không. Trong từng giai đoạn, người ta sẽ lựa chọn điều gì quan trọng và sống hết mình với điều đó. Tôi chọn sống hết lòng vì ông xã và 3 cô "công chúa" trước khi quay trở lại với nghệ thuật".

Vân Trang kể khi còn nhỏ nhà mình rất nghèo, mẹ phải đi làm nhiều việc nên lúc nào cô cũng theo sau mẹ. Nhờ đó, cô học được nhiều điều từ mẹ. Cô muốn con mình cũng được có tuổi thơ gần gũi cha mẹ như vậy.

Vân Trang lần đầu thừa nhận là người 'cưa cẩm' ông xã Việt kiều, nhưng lúc mới cưới phải 'trầm cảm' vì lí do này! - Ảnh 4
Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, Vân Trang chọn lui về chăm sóc gia đình nhỏ. Nhiều người nói cô có thể bước lên một tầm cao hơn nhưng với nữ diễn viên, sự nghiệp, kinh tế có thể chờ đợi mình nhưng tuổi thơ con thì không

Tại chương trình, Vân Trang cũng phủ nhận tin đồn là "đại gia". Cô nói mình chỉ là "đại gia tình cảm" bởi cô luôn có một đại gia đình yêu thương và hết lòng ủng hộ nhau. Về khu du lịch sinh thái của mình, Vân Trang nói đó chỉ là khu đất thô sơ, được cô xây dựng những túp lều tranh để tạo không gian gần gũi với thiên nhiên cho du khách. 

Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng

Choáng ngợp với cơ ngơi mới của Vân Trang: Biệt thự sân vườn hoành tráng, không gian cực sang trọng

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Vân Trang còn có gia đình hạnh phúc và sở hữu cơ ngơi khủng.

Xem thêm
Từ khóa:   Vân Trang ông xã vân trang diễn viên vân trang

TIN MỚI NHẤT

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 44 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 1 giờ 4 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 1 giờ 14 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Người phụ nữ bị bỏng nặng trong buổi tiệc nướng tại nhà nghỉ

Video 2 giờ 14 phút trước
Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Đi làm về bất ngờ, người chồng bàng hoàng trước cảnh tượng của vợ và bố ở phòng khách

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm