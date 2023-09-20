Vân Trang lần đầu thừa nhận là người 'cưa cẩm' ông xã Việt kiều, nhưng lúc mới cưới phải 'trầm cảm' vì lí do này!

Mới đây, tham gia với vai trò khách mời của The Khang Show, diễn viên Vân Trang có dịp chia sẻ về công việc cũng như cuộc hôn nhân viên mãn bên ông xã Hữu Quân. Nói về cơ duyên với ông xã, Vân Trang cho biết lần đầu gặp, cô không hề thấy đối phương cuốn hút, thậm chí còn... thấy ghét vì cách nói chuyện của anh.

Vân Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả màn ảnh Việt qua các vai diễn như nổi bật như Mai Phương trong Gia đình phép thuật, Hương Giang trong Dù gió có thổi, Mai Châu trong Cô dâu đại chiến, Tuyên Từ Thái hậu trong Thiên mệnh anh hùng và Ý Linh trong Scandal: Bí mật thảm đỏ,...

Nói về cơ duyên với ông xã, Vân Trang cho biết lần đầu gặp, cô không hề thấy đối phương cuốn hút, thậm chí còn... thấy ghét vì cách nói chuyện của anh

"Bà mẹ 3 con" kể: "Phải tới lần thứ 3 khi đi cùng nhóm bạn, tôi mới thấy anh ấy nói chuyện có duyên, dễ thương, nói 10 câu đều khiến tôi cười cả 10. Tôi là người chủ động kết bạn Facebook với anh. Hai người nhắn tin qua lại rồi dần thành đôi".

Lúc mới yêu nhau, nữ diễn viên từng thỏ thẻ với ông xã rằng "em nguyện suốt cuộc đời sẽ dở tệ để được anh chỉ bảo". "Ngờ đâu, khi cưới nhau, tôi thậm chí "trầm cảm" vì ông xã luôn là người chỉ dạy, quyết định mọi thứ. Có những lúc biết chồng sai, tôi muốn phản bác nhưng nói qua nói lại, tôi thành người sai" - diễn viên nói thêm.

"Ngờ đâu, khi cưới nhau, tôi thậm chí "trầm cảm" vì ông xã luôn là người chỉ dạy, quyết định mọi thứ. Có những lúc biết chồng sai, tôi muốn phản bác nhưng nói qua nói lại, tôi thành người sai" - diễn viên nói thêm

Tuy nhiên, hiện tại Vân Trang tự nhận hai vợ chồng hòa hợp, hiểu nhau nhiều hơn. Cả hai giận nhau không quá 2 ngày là lại cười nói rôm rả. Cô tự hào vì ông xã không bao giờ cấm cản việc cô đi diễn trở lại. Cô cảm thấy may mắn vì từ lúc vào nghề đến nay không hề dính scandal.

Lúc mới vào nghề năm 2007, cô chạy show không ngừng nghỉ: "Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, tôi chọn lui về chăm sóc gia đình nhỏ. Nhiều người cho rằng đó là một quyết định chưa đúng đắn, nhưng với tôi, sự nghiệp và kinh tế có thể chờ đợi mình nhưng tuổi thơ của con thì không. Trong từng giai đoạn, người ta sẽ lựa chọn điều gì quan trọng và sống hết mình với điều đó. Tôi chọn sống hết lòng vì ông xã và 3 cô "công chúa" trước khi quay trở lại với nghệ thuật".

Vân Trang kể khi còn nhỏ nhà mình rất nghèo, mẹ phải đi làm nhiều việc nên lúc nào cô cũng theo sau mẹ. Nhờ đó, cô học được nhiều điều từ mẹ. Cô muốn con mình cũng được có tuổi thơ gần gũi cha mẹ như vậy.

Khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, Vân Trang chọn lui về chăm sóc gia đình nhỏ. Nhiều người nói cô có thể bước lên một tầm cao hơn nhưng với nữ diễn viên, sự nghiệp, kinh tế có thể chờ đợi mình nhưng tuổi thơ con thì không

Tại chương trình, Vân Trang cũng phủ nhận tin đồn là "đại gia". Cô nói mình chỉ là "đại gia tình cảm" bởi cô luôn có một đại gia đình yêu thương và hết lòng ủng hộ nhau. Về khu du lịch sinh thái của mình, Vân Trang nói đó chỉ là khu đất thô sơ, được cô xây dựng những túp lều tranh để tạo không gian gần gũi với thiên nhiên cho du khách.