Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội, diễn viên Vân Trang lặng lẽ cho 'bay màu' bài viết quảng cáo 'lố' sản phẩm trắng da

Mới đây, trên trang cá nhân, Vân Trang gây tranh cãi khi có bài đăng quảng cáo sản phẩm trắng da. Kèm theo đó, nữ diễn viên còn chia sẻ hình ảnh chụp cận cảnh gương mặt trước và sau khi sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, cư dân mạng đổ xô chỉ trích cho rằng Vân Trang đang quảng cáo 'lố' công dụng và cố tình sử dụng phần mềm chỉnh sửa để làm trắng làn da chứ thật sự chưa trải nghiệm sản phẩm.

Mới đây, trên trang cá nhân, Vân Trang gây tranh cãi khi có bài đăng quảng cáo sản phẩm trắng da

"Bật hẳn 5 tông so với da mộc nè trời. Một bước thôi, thay đổi cả làn da, da trắng phát sáng luôn ạ. Ưng quá. Chị em nào lười mà vẫn thích da trắng căng bóng, mịn tinh chuẩn Hàn thì chấm nhẹ đi Trang chỉ cho nhé. Đảm bảo xinh từ sáng tới đêm chỉ cần dùng đúng một tuýp này" - Vân Trang viết.