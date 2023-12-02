Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội, diễn viên Vân Trang lặng lẽ cho 'bay màu' bài viết quảng cáo 'lố' sản phẩm trắng da

Hậu trường 02/12/2023 09:49

Cư dân mạng đổ xô chỉ trích cho rằng Vân Trang đang quảng cáo 'lố' công dụng và cố tình sử dụng phần mềm chỉnh sửa để làm trắng làn da chứ thật sự chưa trải nghiệm sản phẩm. 

Mới đây, trên trang cá nhân, Vân Trang gây tranh cãi khi có bài đăng quảng cáo sản phẩm trắng da. Kèm theo đó, nữ diễn viên còn chia sẻ hình ảnh chụp cận cảnh gương mặt trước và sau khi sử dụng sản phẩm. Tuy nhiên, cư dân mạng đổ xô chỉ trích cho rằng Vân Trang đang quảng cáo 'lố' công dụng và cố tình sử dụng phần mềm chỉnh sửa để làm trắng làn da chứ thật sự chưa trải nghiệm sản phẩm. 

Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội, diễn viên Vân Trang lặng lẽ cho 'bay màu' bài viết quảng cáo 'lố' sản phẩm trắng da - Ảnh 1
Mới đây, trên trang cá nhân, Vân Trang gây tranh cãi khi có bài đăng quảng cáo sản phẩm trắng da

"Bật hẳn 5 tông so với da mộc nè trời. Một bước thôi, thay đổi cả làn da, da trắng phát sáng luôn ạ. Ưng quá. Chị em nào lười mà vẫn thích da trắng căng bóng, mịn tinh chuẩn Hàn thì chấm nhẹ đi Trang chỉ cho nhé. Đảm bảo xinh từ sáng tới đêm chỉ cần dùng đúng một tuýp này" - Vân Trang viết.

Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội, diễn viên Vân Trang lặng lẽ cho 'bay màu' bài viết quảng cáo 'lố' sản phẩm trắng da - Ảnh 2
Cư dân mạng đổ xô chỉ trích cho rằng Vân Trang đang quảng cáo 'lố' công dụng và cố tình sử dụng phần mềm chỉnh sửa để làm trắng làn da chứ thật sự chưa trải nghiệm sản phẩm

Sau làn sóng phản ứng vô cùng dữ dội, Vân Trang đã lặng lẽ xóa đi bài viết. Đồng thời, nữ diễn viên cũng không phản hồi bất cứ điều gì về sự việc.

Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội, diễn viên Vân Trang lặng lẽ cho 'bay màu' bài viết quảng cáo 'lố' sản phẩm trắng da - Ảnh 3
Phản ứng dữ dội của cư dân mạng dưới bài viết quảng cáo sản phẩm trắng da của Vân Trang

Những năm gần đây, tình trạng nghệ sỹ quảng cáo "thổi phồng" công dụng của sản phẩm khiến dư luận bức xúc, tiền mất tật mang. Trước đó, Phương Mỹ Chi từng bị chỉ trích dữ dội khi "tiếp tay" cho một sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc. Sau đó, cô đã gỡ bài đăng và thừa nhận thiếu sót trong việc kiểm tra các thông tin liên quan trước khi nhận lời quảng cáo.

Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội, diễn viên Vân Trang lặng lẽ cho 'bay màu' bài viết quảng cáo 'lố' sản phẩm trắng da - Ảnh 4
Những năm gần đây, tình trạng nghệ sỹ quảng cáo "thổi phồng" công dụng của sản phẩm khiến dư luận bức xúc, tiền mất tật mang

Nhiều nghệ sỹĩ tên tuổi khác như NSND Hồng Vân, MC Cát Tường,... cũng vướng phải sai lầm tương tự. Trong buổi gặp gỡ truyền thông, Cát Tường từng hối lỗi chia sẻ: "Đây là bài học nhớ đời, tôi sẽ cẩn trọng hơn để sau này tiếp tục công việc giới thiệu sản phẩm tốt đến người tiêu dùng".

Vân Trang lần đầu thừa nhận là người 'cưa cẩm' ông xã Việt kiều, nhưng lúc mới cưới phải 'trầm cảm' vì lí do này!

Vân Trang lần đầu thừa nhận là người 'cưa cẩm' ông xã Việt kiều, nhưng lúc mới cưới phải 'trầm cảm' vì lí do này!

Vân Trang cho biết ông xã Việt kiều là người thông minh, nguyên tắc nhưng luôn cưng chiều vợ.

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