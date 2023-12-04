Vân Trang chính thức gửi lời xin lỗi về bài đăng quảng cáo gây hiểu lầm: 'Tính tôi ngại thị phi, ngại đôi co nên tôi gỡ bài'

Diễn viên Vân Trang lên tiếng xin lỗi và chia sẻ lý do gỡ bài quảng cáo trên trang cá nhân.

Những ngày qua, diễn viên Vân Trang gây tranh cãi khi có bài đăng được cho là 'quảng cáo lố' sản phẩm trắng da. Sau làn sóng phản ứng vô cùng dữ dội, Vân Trang đã lặng lẽ xóa đi bài viết. Mới đây, chia sẻ với VTC news về bài đăng này, diễn viên Vân Trang gửi lời xin lỗi tới khán giả vì đã làm mọi người hiểu lầm. Vân Trang chia sẻ: “Tôi xin gửi lời xin lỗi đến khán giả của mình vì đã làm mọi người hiểu lầm không đáng có này". Nữ diễn viên phân trần, nội dung cô đăng tải thật sự chỉ nói về sản phẩm makeup chứ không phải nói về sản phẩm trắng da. Cô định lặng lẽ xoá bài để mọi việc trôi qua nhưng không ngờ có những phản ứng tiêu cực buộc cô phải lên tiếng.

Những ngày qua, diễn viên Vân Trang gây tranh cãi khi có bài đăng được cho là 'quảng cáo lố' sản phẩm trắng da Vân Trang phân trần: “Đây là sản phẩm make up, dạng như BB cream chứ không phải kem dưỡng da mà trắng bật tone ngay. Tôi thấy thấy mọi người chưa tìm hiểu xem tôi đang nói loại nào nhưng đã có phản ứng trái chiều. Tính tôi ngại thị phi, ngại đôi co nên tôi gỡ bài để mọi người không hiểu lầm nữa”. Nữ diễn viên giải thích thêm về dòng trạng thái đăng tải của mình rằng, trong trang điểm, nếu là kem nền, phấn nền thì chỉ cần bôi một lần sẽ che được khuyết điểm, nâng tone da ngay. Trong bài viết cô cũng ghi “chỉ xinh từ sáng tới đêm", còn qua hôm sau không dùng da lại tối màu như cũ và không nói đây là kem dưỡng da trắng ngay sau khi sử dụng.

Nữ diễn viên phân trần, nội dung cô đăng tải thật sự chỉ nói về sản phẩm makeup chứ không phải nói về sản phẩm trắng da Qua sự việc này, nữ diễn viên cho biết cô đã nhận thức được rõ hơn tầm quan trọng trong việc đăng tải nội dung cho người xem, khán giả trên kênh của mình. Cô hứa sẽ rút kinh nghiệm, không “giật tít” khi quảng cáo để tránh gây hiểu lầm. Qua sự việc này, nữ diễn viên cho biết cô đã nhận thức được rõ hơn tầm quan trọng trong việc đăng tải nội dung cho người xem, khán giả trên kênh của mình Trước đó, trong bài đăng quảng cáo sản phẩm, nữ diễn viên chia sẻ hình ảnh chụp cận cảnh gương mặt trước và sau khi sử dụng sản phẩm. Đồng thời, cô có lời quảng cáo rằng: "Bật hẳn 5 tông so với da mộc nè trời. Một bước thôi, thay đổi cả làn da, da trắng phát sáng luôn ạ. Ưng quá. Chị em nào lười mà vẫn thích da trắng căng bóng, mịn tinh chuẩn Hàn thì chấm nhẹ đi Trang chỉ cho nhé. Đảm bảo xinh từ sáng tới đêm chỉ cần dùng đúng một tuýp này". Cô hứa sẽ rút kinh nghiệm, không “giật tít” khi quảng cáo để tránh gây hiểu lầm Những năm gần đây, tình trạng nghệ sỹ quảng cáo "thổi phồng" công dụng của sản phẩm khiến dư luận bức xúc, tiền mất tật mang. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi khác như NSND Hồng Vân, MC Cát Tường,... cũng vướng phải sai lầm tương tự. Trong buổi gặp gỡ truyền thông, Cát Tường từng hối lỗi chia sẻ: "Đây là bài học nhớ đời, tôi sẽ cẩn trọng hơn để sau này tiếp tục công việc giới thiệu sản phẩm tốt đến người tiêu dùng".

Giữa làn sóng chỉ trích dữ dội, diễn viên Vân Trang lặng lẽ cho 'bay màu' bài viết quảng cáo 'lố' sản phẩm trắng da Cư dân mạng đổ xô chỉ trích cho rằng Vân Trang đang quảng cáo 'lố' công dụng và cố tình sử dụng phần mềm chỉnh sửa để làm trắng làn da chứ thật sự chưa trải nghiệm sản phẩm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-trang-chinh-thuc-gui-loi-xin-loi-ve-bai-ang-quang-cao-gay-hieu-lam-tinh-toi-ngai-thi-phi-ngai-oi-co-nen-toi-go-bai-635071.html