Hôn nhân đời thực ít ai biết của Hồng Đăng: Hạnh phúc nhờ vợ giỏi giang, vun vén chăm sóc gia đình

Hậu trường 28/12/2023 16:14

Nam diễn viên Hồng Đăng quyết định lập gia đình ở tuổi 24. Sau 15 năm, anh có 2 cô con gái xinh xắn cùng người vợ tào khang biết vun vén chăm sóc cho gia đình.

Hồng Đăng là gương mặt nổi bật trong dàn nam chính của "vũ trụ" VFC, anh nổi tiếng với các bộ phim như: Nhật ký Vàng Anh, Giọt nước mắt rơi, Cầu vồng tình yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Cả một đời ân oán, Người phán xử, Mê cung, Hướng dương ngược nắng... 

Với chiều cao 1m77 cùng gương mặt điển trai, Hồng Đăng không hề kém cạnh so với các tài tử màn ảnh xứ kim chi. Chính vì vậy, các đạo diễn thường tin tưởng trao cho Hồng Đăng những vai chính quan trọng của phim.

Hôn nhân đời thực ít ai biết của Hồng Đăng: Hạnh phúc nhờ vợ giỏi giang, vun vén chăm sóc gia đình - Ảnh 1
Diễn viên Hồng Đăng

 

Hồng Đăng lấy vợ khi tuổi đời còn trẻ, anh và vợ quen nhau từ khi còn học cấp 3. Có lẽ “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén” nên Hồng Đăng và bà xã đã trải qua quãng thời gian 8-9 năm yêu nhau với biết bao niềm vui, nỗi buồn cùng thử thách trước khi chính thức kết hôn. Hồng Đăng quyết định lập gia đình ở tuổi 24. 15 năm sau, anh có 2 cô con gái xinh xắn cùng người vợ tào khang biết vun vén chăm sóc cho gia đình.

Vợ của Hồng Đăng được biết đến là người phụ nữ bao dung, đảm đang và luôn thấu hiểu chồng. Cô là người đứng sau tất cả những thành công trong sự nghiệp của chồng. Theo Hồng Đăng chia sẻ trong nhiều lần tiếp xúc với báo chí, vợ anh luôn tâm lý và rõ ràng trong công việc lẫn ngoài đời thực. 

Không chỉ chiều chồng trong công việc, vợ Hồng Đăng còn tôn trọng sở thích riêng của chồng. Nam diễn viên có thú vui chơi moto, đi phượt, cô vẫn sẵn sàng theo và ủng hộ.

Hôn nhân đời thực ít ai biết của Hồng Đăng: Hạnh phúc nhờ vợ giỏi giang, vun vén chăm sóc gia đình - Ảnh 2Hôn nhân đời thực ít ai biết của Hồng Đăng: Hạnh phúc nhờ vợ giỏi giang, vun vén chăm sóc gia đình - Ảnh 3Hôn nhân đời thực ít ai biết của Hồng Đăng: Hạnh phúc nhờ vợ giỏi giang, vun vén chăm sóc gia đình - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hồng Đăng không chí có vợ tâm lý, giỏi giang, anh còn có cô con gái học hành xuất sắc. Con gái Hồng Đăng có tên ở nhà là Nhím (tên thật Lê Phương Bảo Hân) được bố mẹ vô cùng yêu chiều. Năm 2016, bé Nhím từng gây sốt khi cùng bố tham gia chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế" mùa 3. Lúc đó, Nhím mới 5 tuổi. Trong chương trình, bé Nhím rất được khán giả yêu mến bởi ngoại hình đáng yêu với mái tóc bông xù như công chúa và sự ngoan ngoãn, đáng yêu.

Hôn nhân đời thực ít ai biết của Hồng Đăng: Hạnh phúc nhờ vợ giỏi giang, vun vén chăm sóc gia đình - Ảnh 5Hôn nhân đời thực ít ai biết của Hồng Đăng: Hạnh phúc nhờ vợ giỏi giang, vun vén chăm sóc gia đình - Ảnh 6Hôn nhân đời thực ít ai biết của Hồng Đăng: Hạnh phúc nhờ vợ giỏi giang, vun vén chăm sóc gia đình - Ảnh 7
Hồng Đăng cũng thường đăng ảnh bên gia đình hoặc công việc kinh doanh

Trước đó, vào tháng 6/2022, Hồng Đăng vướng ồn ào khi du lịch tại đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Sau khi trở về Việt Nam, chiều 17/8/2022, Hồng Đăng đã đến Nhà hát Kịch Hà Nội tường trình, xin lỗi về việc ra nước ngoài không xin phép. Trong bản tường trình, nam diễn viên trình bày lý do đi ra nước ngoài là để thăm người thân và đi du lịch ngắn ngày.

NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội từng chia sẻ, theo căn cứ ý kiến chỉ đạo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hồng Đăng đi nước ngoài về việc riêng khi chưa làm đơn xin phép trong thời gian hơn 1,5 tháng là vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát Kịch Hà Nội...

Hồng Đăng hiện tại không còn xuất hiện trên phim hay các sân khấu kịch, anh tập trung cho công việc kinh doanh và hỗ trợ vợ. Sau những biến cố cuộc sống, nam diễn viên vẫn giữ được tổ ấm nhỏ và được vợ con yêu thương, động viên.

Cuộc sống hiện tại của Hồng Đăng sau khi dừng hoạt động showbiz: Tự nhận bán ô tô để 'thoát đói'

Cuộc sống hiện tại của Hồng Đăng sau khi dừng hoạt động showbiz: Tự nhận bán ô tô để 'thoát đói'

Sau khi nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội, hiện Hồng Đăng không mấy mặn mà với con đường diễn xuất. Anh chủ yếu phụ giúp bà xã kinh doanh quán ăn, đồng thời thử sức với công việc mua bán ô tô cũ, tư vấn bất động sản...

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