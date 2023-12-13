Sau khi vướng ồn ào vào năm 2022, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - cho biết diễn viên Hồng Đăng đã nghỉ việc.

Vừa qua, Hồng Đăng gây chú ý với công chúng khi xuất hiện tại một sự kiện cùng các đồng nghiệp Lã Thanh Huyền, Thanh Sơn, Việt Anh, Mạnh Trường… Có thể nói đây là lần hiếm hoi nam diễn viên tham gia một sự kiện công khai sau thời gian ở ẩn vì những ồn ào. Hồng Đăng gây chú ý với công chúng khi xuất hiện tại một sự kiện cùng các đồng nghiệp. Có mặt tại sự kiện này, khán giả đã nhanh chóng đặt câu hỏi về việc liệu nam diễn viên đang có ý định tái xuất showbiz sau ồn ào ở nước ngoài từ năm 2022. Mới đây vào sáng 13/12, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ với Tiền Phong - cho biết diễn viên Hồng Đăng đã nghỉ việc tại nhà hát từ lâu.

Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - NSND Trung Hiếu đã có những chia sẻ với Tiền Phong. Diễn viên Hồng Đăng đã nghỉ việc tại nhà hát từ lâu. Theo đó, tháng 9/2022, Nhà hát Kịch Hà Nội từng ra công văn về việc Hồng Đăng đi nước ngoài chưa làm đơn xin phép trong thời hạn 1,5 tháng. Hành động này vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát Kịch Hà Nội, vi phạm quy định về nghĩa vụ chung của viên chức theo điều 16, luật Viên chức năm 2010. Căn cứ vào các quy định hiện hành, diễn viên Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên căn cứ vào khoản 4, Điều 3 Nghị định 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức, trường hợp của diễn viên Hồng Đăng thuộc về các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật.

"Khi có kết luận xác minh thông tin của cơ quan có trách nhiệm theo quy định của pháp luật, nhà hát sẽ tiến hành xem xét xử lý theo đúng quy định hiện hành", phía nhà hát cho biết. Thời điểm đó, NSND Trung Hiếu cũng thông tin chưa thể xử lý diễn viên Hồng Đăng bởi anh vẫn đang trong quá trình bị điều tra. Khi phía Tây Ban Nha đưa ra kết luận, phía nhà hát mới có hình thức kỷ luật phù hợp. Hồng Đăng sinh năm 1984, từng tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và lớp Đào tạo diễn viên của Truyền hình Việt Nam. Anh được biết đến qua một loạt các bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Cầu vồng tình yêu, Chỉ có thể là yêu, Tuổi thanh xuân, Zippo, mù tạt và em, Mátxcơva - Mùa thay lá, Người phán xử, Cả một đời ân oán, Mê cung, Hoa hồng trên ngực trái, Hướng dương ngược nắng… Cuối năm ngoái, Hồng Đăng là một trong hai cái tên "nổi bật" bởi dính dáng đến một vụ án xảy ra ở Tây Ban Nha. Trước sự ồn ào của dư luận, Hồng Đăng quyết định tạm thời ở ẩn trên mạng xã hội. Hiện tại, Hồng Đăng đang tận hưởng cuộc sống đời tư êm ấm, hạnh phúc bên cạnh vợ và các con sau một thời gian lui về ở ẩn. Tuy nhiên khi đứng trước các dự đoán chuẩn bị tái xuất màn ảnh, nam diễn viên vẫn lựa chọn im lặng. Hồng Đăng là một trong hai cái tên "nổi bật" bởi dính dáng đến một vụ án xảy ra ở Tây Ban Nha. Đứng trước các dự đoán chuẩn bị tái xuất màn ảnh, nam diễn viên vẫn lựa chọn im lặng.

Hồng Đăng xuất hiện tươi rói bên dàn diễn viên 'quen mặt' của VTV: Khả năng nào để trở lại màn ảnh giờ vàng? Hình ảnh Hồng Đăng xuất hiện cùng nhiều diễn viên nổi tiếng như Lã Thanh Huyền, Thanh Sơn, Việt Anh khiến nhiều khán giả dự đoán anh chuẩn bị tái xuất màn ảnh.

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