Hồng Đăng gửi lời ngọt ngào đến vợ nhân ngày đặc biệt: 'Từ 2 bàn tay trắng cùng nhau đi qua bao sóng gió cuộc đời'

Hậu trường 03/11/2023 09:19

Trải qua không ít sóng gió, cuộc sống hôn nhân hiện tại của diễn viên Hồng Đăng và bà xã Anh Đào vẫn rất ngọt ngào và bền chặt.

Hậu scandal chấn động ở trời Tây, hiện tại diễn viên Hồng Đăng đã trở lại cuộc sống bình thường. Bà xã Anh Đào chọn cách tin tưởng và động viên chồng sau biến cố. Tuy nhiên, kể từ sau ồn ào, anh không còn xuất hiện trên các bộ phim truyền hình. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chỉ thường xuyên cập nhật cuộc sống hằng ngày và những chuyến du lịch bên bà xã Anh Đào cùng các con. 

Hồng Đăng gửi lời ngọt ngào đến vợ nhân ngày đặc biệt: 'Từ 2 bàn tay trắng cùng nhau đi qua bao sóng gió cuộc đời' - Ảnh 1
Hậu scandal chấn động ở trời Tây, hiện tại diễn viên Hồng Đăng đã trở lại cuộc sống bình thường

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên gửi lời ngọt ngào đến bà xã nhân kỷ niệm ngày đặc biệt. Hồng Đăng viết: "Cách đây 22 năm nói lời yêu và 15 năm về chung một nhà, hành trình này chưa phải dài và cũng không hề ngắn. Từ 2 bàn tay trắng cùng nhau đi qua bao sóng gió cuộc đời và giờ em vẫn luôn bên anh. Cảm ơn em!".

Hồng Đăng gửi lời ngọt ngào đến vợ nhân ngày đặc biệt: 'Từ 2 bàn tay trắng cùng nhau đi qua bao sóng gió cuộc đời' - Ảnh 2
Trên trang cá nhân, nam diễn viên gửi lời ngọt ngào đến bà xã nhân kỷ niệm ngày đặc biệt

Nam diễn viên còn tiết lộ thêm về thời điểm chuẩn bị làm đám cưới với bà xã. "Năm 2008, đúng dịp mưa ngập đường, đi mua nhẫn cưới 5 triệu/cặp mà chỉ áng áng, may thế nào hôm trao nhẫn lại vừa in… he he".

Hồng Đăng gửi lời ngọt ngào đến vợ nhân ngày đặc biệt: 'Từ 2 bàn tay trắng cùng nhau đi qua bao sóng gió cuộc đời' - Ảnh 3
Bà xã Anh Đào chọn cách tin tưởng và động viên chồng sau biến cố

Sau 15 năm gắn bó cùng nhau, Hồng Đăng và vợ đã có 2 bé gái. Hai vợ chồng đã sát cánh bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Bà xã của Hồng Đăng là Nguyễn Anh Đào. Hiện chị đang làm công việc kinh doanh, không hoạt động showbiz. Hồng Đăng từng khen ngợi vợ là người rất khéo léo, hiểu chuyện, không hề ghen tuông và biết thông cảm cho công việc của chồng. 

Hồng Đăng gửi lời ngọt ngào đến vợ nhân ngày đặc biệt: 'Từ 2 bàn tay trắng cùng nhau đi qua bao sóng gió cuộc đời' - Ảnh 4
Hồng Đăng gửi lời ngọt ngào đến vợ nhân ngày đặc biệt: 'Từ 2 bàn tay trắng cùng nhau đi qua bao sóng gió cuộc đời' - Ảnh 5
Hồng Đăng gửi lời ngọt ngào đến vợ nhân ngày đặc biệt: 'Từ 2 bàn tay trắng cùng nhau đi qua bao sóng gió cuộc đời' - Ảnh 6
Sau 15 năm gắn bó cùng nhau, Hồng Đăng và vợ đã có 2 bé gái. Hai vợ chồng đã sát cánh bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống

Trên trang cá nhân, Anh Đào cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh gia đình hạnh phúc, bình yên bên chồng con. Bà xã Hồng Đăng từng bộc bạch: "Tôi cảm thấy may mắn khi tình cảm của hai vợ chồng đủ lớn để vượt qua những biến cố, khó khăn nhất. Anh Đăng vẫn đang tạo cho tôi niềm tin về tình yêu, sự trưởng thành và trách nhiệm với vợ con. Thời gian không làm việc, hầu như anh ấy đều dành hết cho gia đình".

Hồng Đăng và Mạnh Trường thân từ trên phim ra ngoài đời, nhưng mối quan hệ giữa hai người vợ càng 'gây chú ý' hơn

Hồng Đăng và Mạnh Trường thân từ trên phim ra ngoài đời, nhưng mối quan hệ giữa hai người vợ càng 'gây chú ý' hơn

Mạnh Trường và Hồng Đăng là hai "soái ca phim Việt", hợp tác với nhau trong rất nhiều dự án phim. Thậm chí, ngoài đời cả hai gia đình cũng vô cùng thân thiết.

Xem thêm
Từ khóa:   bà xã Hồng Đăng Hồng Đăng gia đình Hồng Đăng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'gánh tiền về nhà', cuộc sống khấm khá, tình duyên công danh đều chạm nóc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Qua đêm nay, 3 con giáp ĐỔI VẬN TĂNG TỐC, gặp nhiều may mắn, bứt phá thành công, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, Thần Tài ghé thăm, 3 con giáp 'đón bão tài lộc', làm đâu thắng đó, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 56 phút trước
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Trong 10 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, vạn sự hanh thông, đạt được mục tiêu, đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 46 phút trước
Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Từ nay đến ngày 29/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, cuộc sống sung túc

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 46 phút trước
Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Angelababy bất ngờ vướng tin tái hôn sau hơn 4 năm chia tay Huỳnh Hiểu Minh

Sao quốc tế 7 giờ 56 phút trước
Thời tới cản không kịp đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Thời tới cản không kịp đúng ngày 21/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 20/9/2026: Vàng SJC thêm 1,6 triệu đồng nhưng người mua vẫn lỗ 3 triệu đồng

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'