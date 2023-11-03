Hồng Đăng gửi lời ngọt ngào đến vợ nhân ngày đặc biệt: 'Từ 2 bàn tay trắng cùng nhau đi qua bao sóng gió cuộc đời'

Trải qua không ít sóng gió, cuộc sống hôn nhân hiện tại của diễn viên Hồng Đăng và bà xã Anh Đào vẫn rất ngọt ngào và bền chặt.
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Hậu scandal chấn động ở trời Tây, hiện tại diễn viên Hồng Đăng đã trở lại cuộc sống bình thường. Bà xã Anh Đào chọn cách tin tưởng và động viên chồng sau biến cố. Tuy nhiên, kể từ sau ồn ào, anh không còn xuất hiện trên các bộ phim truyền hình. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chỉ thường xuyên cập nhật cuộc sống hằng ngày và những chuyến du lịch bên bà xã Anh Đào cùng các con.
Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên gửi lời ngọt ngào đến bà xã nhân kỷ niệm ngày đặc biệt. Hồng Đăng viết: "Cách đây 22 năm nói lời yêu và 15 năm về chung một nhà, hành trình này chưa phải dài và cũng không hề ngắn. Từ 2 bàn tay trắng cùng nhau đi qua bao sóng gió cuộc đời và giờ em vẫn luôn bên anh. Cảm ơn em!".
Nam diễn viên còn tiết lộ thêm về thời điểm chuẩn bị làm đám cưới với bà xã. "Năm 2008, đúng dịp mưa ngập đường, đi mua nhẫn cưới 5 triệu/cặp mà chỉ áng áng, may thế nào hôm trao nhẫn lại vừa in… he he".
Sau 15 năm gắn bó cùng nhau, Hồng Đăng và vợ đã có 2 bé gái. Hai vợ chồng đã sát cánh bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Bà xã của Hồng Đăng là Nguyễn Anh Đào. Hiện chị đang làm công việc kinh doanh, không hoạt động showbiz. Hồng Đăng từng khen ngợi vợ là người rất khéo léo, hiểu chuyện, không hề ghen tuông và biết thông cảm cho công việc của chồng.
Trên trang cá nhân, Anh Đào cũng thường xuyên đăng tải những hình ảnh gia đình hạnh phúc, bình yên bên chồng con. Bà xã Hồng Đăng từng bộc bạch: "Tôi cảm thấy may mắn khi tình cảm của hai vợ chồng đủ lớn để vượt qua những biến cố, khó khăn nhất. Anh Đăng vẫn đang tạo cho tôi niềm tin về tình yêu, sự trưởng thành và trách nhiệm với vợ con. Thời gian không làm việc, hầu như anh ấy đều dành hết cho gia đình".