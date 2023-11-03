Hồng Đăng gửi lời ngọt ngào đến vợ nhân ngày đặc biệt: 'Từ 2 bàn tay trắng cùng nhau đi qua bao sóng gió cuộc đời'

Hậu scandal chấn động ở trời Tây, hiện tại diễn viên Hồng Đăng đã trở lại cuộc sống bình thường. Bà xã Anh Đào chọn cách tin tưởng và động viên chồng sau biến cố. Tuy nhiên, kể từ sau ồn ào, anh không còn xuất hiện trên các bộ phim truyền hình. Trên trang cá nhân, nam diễn viên chỉ thường xuyên cập nhật cuộc sống hằng ngày và những chuyến du lịch bên bà xã Anh Đào cùng các con.



Hậu scandal chấn động ở trời Tây, hiện tại diễn viên Hồng Đăng đã trở lại cuộc sống bình thường

Mới đây, trên trang cá nhân, nam diễn viên gửi lời ngọt ngào đến bà xã nhân kỷ niệm ngày đặc biệt. Hồng Đăng viết: "Cách đây 22 năm nói lời yêu và 15 năm về chung một nhà, hành trình này chưa phải dài và cũng không hề ngắn. Từ 2 bàn tay trắng cùng nhau đi qua bao sóng gió cuộc đời và giờ em vẫn luôn bên anh. Cảm ơn em!".