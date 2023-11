Hồng Đăng gửi lời ngọt ngào đến vợ nhân ngày đặc biệt: 'Từ 2 bàn tay trắng cùng nhau đi qua bao sóng gió cuộc đời'

Trên trang cá nhân, nam diễn viên gửi lời ngọt ngào đến bà xã nhân kỷ niệm ngày đặc biệt

Nam diễn viên còn tiết lộ thêm về thời điểm chuẩn bị làm đám cưới với bà xã. "Năm 2008, đúng dịp mưa ngập đường, đi mua nhẫn cưới 5 triệu/cặp mà chỉ áng áng, may thế nào hôm trao nhẫn lại vừa in… he he".

Bà xã Anh Đào chọn cách tin tưởng và động viên chồng sau biến cố

Sau 15 năm gắn bó cùng nhau, Hồng Đăng và vợ đã có 2 bé gái. Hai vợ chồng đã sát cánh bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Bà xã của Hồng Đăng là Nguyễn Anh Đào. Hiện chị đang làm công việc kinh doanh, không hoạt động showbiz. Hồng Đăng từng khen ngợi vợ là người rất khéo léo, hiểu chuyện, không hề ghen tuông và biết thông cảm cho công việc của chồng.