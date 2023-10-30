Hồng Đăng và Mạnh Trường thân từ trên phim ra ngoài đời, nhưng mối quan hệ giữa hai người vợ càng 'gây chú ý' hơn

Mạnh Trường và Hồng Đăng là hai "soái ca phim Việt", hợp tác với nhau trong rất nhiều dự án phim. Thậm chí, ngoài đời cả hai gia đình cũng vô cùng thân thiết.

Mạnh Trường và Hồng Đăng là hai nam diễn viên "quen mặt" trên màn ảnh Việt, hợp tác với nhau trong rất nhiều dự án phim. Thậm chí, ngoài đời cả hai không những thân thiết mà còn có rất nhiều điểm giống nhau về đường tình duyên, gia đình. Chính vì sự thân thiết của hai nam diễn viên mà các người vợ của họ cũng có mối quan hệ tốt đẹp. Trên trang cá nhân mới đây, vợ chồng Mạnh Trường mời gia đình Hồng Đăng và bạn bè đến biệt thự chơi. Vợ Mạnh Trường nhắn nhủ: "Tháng sau là phải tưng bừng hơn nha các bác".

Mối quan hệ giữa nhà Mạnh Trường và nhà Hồng Đăng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú Mối quan hệ giữa hai người vợ càng bất ngờ hơn Trước đó, khi bà xã Mạnh Trường đăng tải bức ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp, bà xã Hồng Đăng liền để lại bình luận hài hước: "Chẳng say tý gì là sao nhỉ?". Sau đó, bà xã Hồng Đăng cũng đáp lại: "Chị thấy em khá không chị?" Có thể thấy, cách xưng hô, trò chuyện của bà xã Hồng Đăng và bà xã Mạnh Trường cho thấy cả hai có quan hệ tốt đẹp, thân thiết không kém các ông chồng nổi tiếng.

Bà xã Hồng Đăng và bà xã Mạnh Trường cho thấy cả hai có quan hệ tốt đẹp, thân thiết không kém các ông chồng nổi tiếng Trước đó, khi bà xã Mạnh Trường khoe được chồng tặng chiếc xe hơi tiền tỷ, Hồng Đăng cũng để lại bình luận hài hước. Hai gia đình còn hẹn nhau sẽ đi ăn để "rửa xe mới". Mối quan hệ giữa nhà Mạnh Trường và nhà Hồng Đăng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Ở tuổi 37, Mạnh Trường được khen có cuộc sống viên mãn với gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công. Anh liên tục xuất hiện trên truyền hình và trở thành một trong những nam diễn viên "hot" nhất khu vực phía Bắc. Anh thường vào vai soái ca, tạo dấu ấn với các phim Zippo mù tạt và em, Chạy trốn thanh xuân, Cả một đời ân oán, Ngược chiều nước mắt, Tình yêu và tham vọng, Hồ sơ cá sấu, Hương vị tình thân... Hai gia đình chơi thân nhiều năm nay, thường xuyên tổ chức ăn uống, du lịch chung và luôn có mặt trong các sự kiện quan trọng của nhau Còn về phía Hồng Đăng, hơn 15 năm chung sống vợ chồng, Anh Đào luôn vun vén gia đình, vừa cân bằng sự nghiệp cá nhân, vừa làm hậu phương chăm sóc cho chồng con. Giờ đây, vợ chồng Hồng Đăng - Anh Đào đã thoải mái với những chuyện đã qua, tận hưởng cuộc sống mới. Nam diễn viên và bà xã thường xuyên hẹn hò, ăn uống.

Quý tử út nhà Mạnh Trường bước đi đầu đời khi mới 11 tháng tuổi, biểu cảm đáng yêu gây sốt! Thời điểm bà xã mới sinh con thứ 3, Mạnh Trường dành một tháng gần như chỉ ở nhà để chăm sóc vợ và em bé.

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