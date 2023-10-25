Quý tử út nhà Mạnh Trường bước đi đầu đời khi mới 11 tháng tuổi, biểu cảm đáng yêu gây sốt!

Hậu trường 25/10/2023 09:36

Thời điểm bà xã mới sinh con thứ 3, Mạnh Trường dành một tháng gần như chỉ ở nhà để chăm sóc vợ và em bé.

Diễn viên Mạnh Trường gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim truyền hình Việt Nam với giải Cánh diều và VTV Awards 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc và ấn tượng nhất. Không chỉ thu hút khán giả qua phim ảnh, Mạnh Trường còn được nhiều người ngưỡng mộ với một gia đình hạnh phúc.

Quý tử út nhà Mạnh Trường bước đi đầu đời khi mới 11 tháng tuổi, biểu cảm đáng yêu gây sốt! - Ảnh 1
Tháng 11/2022, gia đình nam diễn viên hạnh phúc đón chào thêm nhóc tì thứ 3 chào đời là một bé trai, đặt tên ở nhà là Bi

Tháng 11/2022, gia đình nam diễn viên hạnh phúc đón chào thêm nhóc tì thứ 3 chào đời là một bé trai, đặt tên ở nhà là Bi. Mạnh Trường chia sẻ, anh thấy có thêm niềm vui khi sinh con chứ không hề thấy áp lực vì vợ chồng anh đã có nhiều kinh nghiệm và cuộc sống ổn định. Kể từ khi chào đời, bé Bi luôn là tâm điểm của gia đình, được 2 con đầu là Chíp và Bon yêu thương hết mực. Mỗi lần anh khoe con trai thứ 3, bà xã thường bị trêu đẻ thuê vì giống bố y đúc.

Quý tử út nhà Mạnh Trường bước đi đầu đời khi mới 11 tháng tuổi, biểu cảm đáng yêu gây sốt! - Ảnh 2
Kể từ khi chào đời, bé Bi luôn là tâm điểm của gia đình, được 2 con đầu là Chíp và Bon yêu thương hết mực. Mỗi lần anh khoe con trai thứ 3, bà xã thường bị trêu đẻ thuê vì giống bố y đúc

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Mạnh Trường đã đăng tải một đoạn clip ghi lại những bước đi đầu đời của nhóc tì thứ 3. Bên cạnh đó, từng cử chỉ dễ thương lẫn biểu cảm tinh nghịch của quý tử nhà nam diễn viên cũng khiến cộng đồng mạng thích thú không ngớt. Lan Phương - bà xã nam diễn viên hạnh phúc chia sẻ: "Những bước đi đầu tiên của em Bi".

Quý tử út nhà Mạnh Trường bước đi đầu đời khi mới 11 tháng tuổi, biểu cảm đáng yêu gây sốt! - Ảnh 3
Quý tử út nhà Mạnh Trường bước đi đầu đời khi mới 11 tháng tuổi, biểu cảm đáng yêu gây sốt! - Ảnh 4
Quý tử út nhà Mạnh Trường bước đi đầu đời khi mới 11 tháng tuổi, biểu cảm đáng yêu gây sốt! - Ảnh 5
Bà xã Mạnh Trường đã đăng tải một đoạn clip ghi lại những bước đi đầu đời của nhóc tì thứ 3

Bên dưới phần bình luận, nhiều khán giả cũng dành lời khen cho cậu bé đã biết đi một cách rất cứng cáp dù chỉ mới 11 tháng. Ngoài ra, cư dân mạng còn liên tục khen bà xã Mạnh Trường chăm con vô cùng mát tay nên nhóc tì trộm vía bụ bẫm, đáng yêu.

Sau hơn 20 năm gắn bó bên nhau (tính cả thời điểm yêu và cưới), diễn viên Mạnh Trường và bà xã Phương Phạm đã có 3 "trái ngọt". Con gái lớn Phương Linh (biệt danh là Chíp) sinh năm 2009, con trai thứ hai tên Bon chào đời năm 2016 và con trai thứ ba tên Bi chào đời năm 2022.

Quý tử út nhà Mạnh Trường bước đi đầu đời khi mới 11 tháng tuổi, biểu cảm đáng yêu gây sốt! - Ảnh 6
Sau hơn 20 năm gắn bó bên nhau (tính cả thời điểm yêu và cưới), diễn viên Mạnh Trường và bà xã Phương Phạm đã có 3 "trái ngọt"

Ngoài những lúc đóng phim và công việc, thời gian còn lại Mạnh Trường hầu như đều dành hết cho gia đình. Thời điểm bà xã sinh con thứ 3, nam diễn viên Hương Vị Tình Thân còn tạm dừng hết mọi hoạt động nghệ thuật cũng như những việc khác để về chăm vợ đẻ.

Anh thừa nhận cảm thấy thật áy náy khi 2 lần trước Lan Phương sinh con, anh không thể ở bên. Sau khi vợ sinh con, Mạnh Trường nhận phần chăm con giúp để vợ được nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe... Anh còn tâm lý mua những sản phẩm chăm sóc cơ thể để vợ sớm về dáng sau sinh.

Quý tử út nhà Mạnh Trường bước đi đầu đời khi mới 11 tháng tuổi, biểu cảm đáng yêu gây sốt! - Ảnh 7
Thời điểm bà xã sinh con thứ 3, nam diễn viên Hương Vị Tình Thân còn tạm dừng hết mọi hoạt động nghệ thuật cũng như những việc khác để về chăm vợ đẻ. Anh thừa nhận cảm thấy thật áy náy khi 2 lần trước Lan Phương sinh con, anh không thể ở bên

Không những thế, nam diễn viên còn là một ông bố cuồng con. Từ ngày cậu út chào đời, em liên tục được bố cho "lên sóng". Những tấm ảnh anh chia sẻ về con trai mình luôn nhận được nhiều sự quan tâm, yêu thích của khán giả. 

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