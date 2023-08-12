Mạnh Trường khoe ảnh 'khét lẹt' thời hẹn hò với bà xã, kể lại chuyện tình khiến fan thích thú!

Hình ảnh mới nhất mà Mạnh Trường chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng.

Diễn viên Mạnh Trường gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực phim truyền hình Việt Nam với giải Cánh diều và VTV Awards 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc và ấn tượng nhất. Không chỉ thu hút khán giả qua phim ảnh, Mạnh Trường còn được nhiều người ngưỡng mộ với một gia đình hạnh phúc. Mới đây, trên trang cá nhân, Mạnh Trường đăng hình ảnh gợi nhớ thuở yêu đương cùng bà xã của mình. Nam diễn viên viết: "Mỗi lần dọn nhà là lại bớ được con ảnh khét lẹt. Nàng ngày xưa nhìn trông slay quá, còn tôi thì hơi khó mô tả". Dân tình phải trầm trồ vì so với ngày xưa, đôi vợ chồng nam diễn viên không có gì thay đổi.

Mới đây, trên trang cá nhân, Mạnh Trường đăng hình ảnh gợi nhớ thuở yêu đương cùng bà xã của mình Nam diễn viên và bà xã còn thường xuyên tung hứng bằng những mẩu chuyện hài hước: “Cái thời có một củ rưỡi trong túi mà dám đưa em đi biển chơi, lại còn thuê 2 phòng mỗi đứa 1 phòng nữa. Thoáng cái giờ đã kỉ niệm 14 năm ngày cưới, cảm ơn em đã không bắt anh rửa bát lau nhà 14 năm qua, vì anh luôn tự giác làm rồi". Khoảnh khắc trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Phía dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận chúc hạnh phúc và ngưỡng mộ tình yêu bền vững của vợ chồng Mạnh Trường.

Nam diễn viên và bà xã còn thường xuyên tung hứng bằng những mẩu chuyện hài hước Mạnh Trường và Lan Phương kết hôn với nhau năm 2008 sau 6 năm hẹn hò. Tính đến thời điểm hiện tại, cả hai đã có 20 năm bên nhau. Vợ của nam diễn viên tên là Lan Phương, bạn học từ cấp 2. Cặp đôi đã có thành quả là 3 con "đủ nếp đủ tẻ" xinh xắn. Dù đã bên nhau 20 năm nhưng tình cảm của Mạnh Trường và bà xã Lan Phương vẫn luôn tươi mới như ngày đầu. Mạnh Trường dành thời gian rảnh rỗi đưa cả gia đình đi du lịch, vui chơi cùng nhau. Dù đã bên nhau 20 năm nhưng tình cảm của Mạnh Trường và bà xã Lan Phương vẫn luôn tươi mới như ngày đầu Vào tháng 11/2022 vừa qua, gia đình Mạnh Trường hạnh phúc đón chào con thứ ba là bé trai, nặng 3,2kg lúc chào đời. Vợ chồng Mạnh Trường công bố tin có bầu con thứ ba hồi tháng 6 cùng năm. Có thai ở tuổi U40, bà xã nam diễn viên không nghén nhiều và luôn tỏ ra năng động. Gia đình Mạnh Trường tươi cười hạnh phúc đón thành viên mới Nam diễn viên cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh của vợ và các con trên trang cá nhân. Nam diễn viên luôn gửi những lời có cánh dành cho vợ và cũng rất chu đáo trong việc chăm sóc các con.

Doãn Quốc Đam: Tôi thích đóng vai phụ vì không đẹp như Mạnh Trường, khí chất như Việt Anh "Các diễn viên khác có thể muốn xây dựng cho mình hình ảnh đẹp trên màn ảnh. Còn tôi thì thích những thứ "khù khoằm", cái gì "khó" thì cứ đưa đây tôi làm", Doãn Quốc Đam chia sẻ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/manh-truong-khoe-anh-khet-let-thoi-hen-ho-voi-ba-xa-ke-lai-chuyen-tinh-khien-fan-thich-thu-609087.html