Rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 38, bà xã Mạnh Trường không ngại khoe vóc dáng sau sinh

Loạt ảnh hé lộ sắc vóc 'khác lạ' trong tiệc sinh nhật của bà xã Mạnh Trường đang khiến dân tình quan tâm.

Mạnh Trường là một trong những nam diễn viên được yêu mến hàng đầu của màn ảnh phía Bắc. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Mạnh Trường còn được khán giả ngưỡng mộ vì có hôn nhân hạnh phúc, viên mãn bên bà xã kín tiếng Phương Phạm và các con. Dù không phải là người hoạt động trong giới giải trí nhưng bà xã Mạnh Trường luôn được nhiều người hâm mộ quan tâm và dành sự chú ý đặc biệt mỗi khi cô xuất hiện. Mới đây, tối 20/6, trên trang cá nhân, Phương Phạm đã đăng tải loạt ảnh bên gia đình nhỏ trong ngày sinh nhật của mình. Bà xã Mạnh Trường viết: "Cùng đón tuổi mới bên các tình yêu". Cô đón sinh nhật rất ấm cũng, đơn giản với một chiếc bánh kem và diện đồ giản dị. Không cầu kì xa hoa, khung ảnh tiệc sinh nhật của bà xã Mạnh Trường khiến dân tình chú ý vì gia đình 5 người quá đẹp, vóc dáng sau sinh của Phương Phạm càng khiến dân tình hết lời khen ngợi.

Phương Phạm - Bà xã diễn viên Mạnh Trường vừa đăng tải loạt ảnh bên gia đình nhỏ trong ngày sinh nhật của mình Dù vừa sinh nhóc tỳ thứ 3 chưa được bao lâu, nhưng có thể thấy Phương Phạm đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng hậu sinh nở. Bà xã Mạnh Trường gây chú ý với thân hình cân đối, vóc dáng vô cùng thon gọn đặc biệt là vòng eo nhỏ xíu. Có thể thấy gần 40 tuổi nhưng cô nàng ngày càng trẻ, không có dấu hiệu tuổi tác.

Có thể thấy gần 40 tuổi nhưng bà xã Mạnh Trường ngày càng trẻ đẹp, không có dấu hiệu của tuổi tác Phía dưới bài đăng, bên cạnh nhiều lời chúc mừng sinh nhật, nhiều người cũng không ngớt lời khen ngợi ngoại hình dành cho bà xã Mạnh Trường: "Chị 38 tuổi thật ư?", "Sinh nhật rực rỡ quá chị mình ơi, chúc chị tuổi mới thật vui thật khoẻ", "Yêu thế. Chúc mừng sinh nhật Phương, luôn hạnh phúc và xinh đẹp nhé", 'Tuổi mới nhiều sức khoẻ luôn xinh đẹp và hạnh phúc nhé em", "Xinh quá chị Phương ơi, không ai nghĩ đây là bà mẹ 3 con luôn",... Diễn viên Mạnh Trường hiện có cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc bên vợ đẹp, con ngoan Chuyện tình của Mạnh Trường và vợ Phương Phạm luôn được khán giả ví là ngôn tình ngoài đời thật. Nhiều năm qua, chuyện tình của vợ chồng Mạnh Trường đã trở thành hình mẫu mà nhiều ngưỡng mộ. Được biết cả hai là bạn học từ những năm cấp 2, nên duyên vào năm học cấp 3 và gắn bó bên nhau cho đến tận bây giờ. Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên cũng là một trong những lý do khiến anh "được lòng" khán giả.

Lan Phương - Vợ Mạnh Trường: Qua 3 lần sinh nở, nhan sắc ở tuổi 40 liệu có gì thay đổi? Vợ Mạnh Trường không ngại khoe nhan sắc và cơ thể ở tuổi 40. Dù đã trải qua 3 lần sinh nở, ai cũng bất ngờ vì càng 'có tuổi' cô càng xinh đẹp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/rang-ro-on-sinh-nhat-tuoi-38-ba-xa-manh-truong-khong-ngai-khoe-voc-dang-sau-sinh-594359.html