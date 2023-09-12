Không cầu kì sang chảnh, Mạnh Trường đón sinh nhật ấm cúng bên vợ và các con, chia sẻ một điều khiến dân mạng thích thú!

Nam diễn viên "Hương vị tình thân" hạnh phúc mừng tuổi mới bên gia đình nhỏ.

Mới đây, tối 11/9, trên trang cá nhân, Mạnh Trường đã đăng tải loạt ảnh bên gia đình nhỏ trong ngày sinh nhật của mình. Nam diễn viên hài hước chia sẻ "Chào tuổi 28". Màn trêu đùa này khiến khán giả vô cùng thích thú, bởi tuổi thực của anh là 38. Mạnh Trường vốn không có truyền thống tổ chức sinh nhật hoành tráng mà chỉ gói gọn trong khuôn khổ gia đình. Có thể thấy, buổi tiệc của nam diễn viên "Hương vị tình thân" vô cùng giản dị chỉ với bánh kem và hoa, song Mạnh Trường vẫn khiến nhiều người phải ghen tỵ vì gia đình 5 người quá đẹp, tổ ấm vẹn toàn mà nhiều người mơ ước.

Mạnh Trường đón sinh nhật ấm cúng bên vợ và các con Mạnh Trường là một trong những nam diễn viên được yêu mến hàng đầu của màn ảnh phía Bắc. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Mạnh Trường còn được khán giả ngưỡng mộ vì có hôn nhân viên mãn bên bà xã đảm đang Lan Phương và các con là Chíp (13 tuổi), Bon (9 tuổi) và Bi (10 tháng tuổi). Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên cũng là một trong những lý do khiến anh "được lòng" khán giả.

Hai con lớn của nam diễn viên là Chíp và Bon Mạnh Trường và bà xã Lan Phương kết hôn năm 2008 sau 6 năm hẹn hò. Câu chuyện tình yêu của Mạnh Trường và vợ luôn được khán giả ví là ngôn tình ngoài đời thật. Nhiều năm qua, chuyện tình của vợ chồng Mạnh Trường đã trở thành hình mẫu mà nhiều ngưỡng mộ. Được biết cả hai là bạn học từ những năm cấp 2, nên duyên vào năm học cấp 3 và gắn bó bên nhau cho đến tận bây giờ. Mạnh Trường khiến nhiều người phải ghen tỵ vì gia đình 5 người quá đẹp, tổ ấm vẹn toàn mà nhiều người mơ ước Thời gian gần đây, Mạnh Trường trở lại màn ảnh nhỏ với vai doanh nhân trẻ Leo Nguyễn - Quy trong "Đừng nói khi yêu". Sau bộ phim này, nam diễn viên đang tập trung cho những kế hoạch cá nhân và chưa tiết lộ sẽ tiếp tục góp mặt trong dự án phim tiếp theo nào.

Mạnh Trường cùng bà xã trốn con 'hâm nóng tình cảm', tình tứ như 'vợ chồng son' sau 15 năm kết hôn Mạnh Trường hiện có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Lan Phương. Dù bận rộn, nam diễn viên 'Hương vị tình thân' vẫn luôn cố gắng cân bằng công việc và gia đình, dành thời gian riêng tư bên vợ.

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