Cụ thể, Mạnh Trường viết: "Đôi bạn trẻ cho 3 cái tàu há mồm ở nhà, rủ nhau lang thang Sài Gòn hoa lệ". Bà xã của nam diễn viên cũng hài hước cập nhật: "Đôi bạn cứ ngỡ mình đôi mươi". Trong ảnh, "ngôi sao màn ảnh phía Bắc" ăn vận giản dị với áo phông, quần jeans còn bà xã anh lựa chọn out fit cá tính khoe trọn vóc dáng cơ thể.

Cách đây ít ngày, trên trang cá nhân, Mạnh Trường liên tục đăng tải loạt ảnh cùng vợ "trốn con" đi hẹn hò, hâm nóng tình cảm, cả hai tận hưởng khoảnh khắc ngọt ngào không có các con bên cạnh. Với những hình ảnh được gia đình nam diễn viên "Hương vị tình thân" chia sẻ, có thể thấy anh cùng bà xã đang có chuyến tham quan tại miền Nam như Sài Gòn, Vũng Tàu.

Mạnh Trường cùng bà xã trốn con "hâm nóng tình cảm", tình tứ như 'vợ chồng son' sau 15 năm kết hôn

Đáng chú ý, dù chỉ trang điểm nhẹ nhàng nhưng Lan Phương - bà xã Mạnh Trường - vẫn trông vô cùng rạng rỡ, tràn đầy sức sống khiến cộng đồng mạnh không tiếc lời khen ngợi. Bởi dù vừa "vượt cạn lần 3" chưa được bao lâu, nhưng có thể thấy Lan Phương đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng hậu sinh nở. Bà xã Mạnh Trường gây chú ý với thân hình cân đối, vóc dáng vô cùng thon gọn đặc biệt là vòng eo nhỏ xíu. Có thể thấy gần 40 tuổi nhưng cô nàng ngày càng trẻ trung, không có dấu hiệu tuổi tác.

Có thể thấy gần 40 tuổi nhưng bà xã Mạnh Trường ngày càng trẻ đẹp, không có dấu hiệu của tuổi tác

Mạnh Trường là một trong những nam diễn viên được yêu mến hàng đầu của màn ảnh phía Bắc. Bên cạnh sự nghiệp thành công, Mạnh Trường còn được khán giả ngưỡng mộ vì có hôn nhân viên mãn bên bà xã đảm đang Lan Phương và các con là Chíp (13 tuổi), Bon (9 tuổi) và Bi (10 tháng tuổi). Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên cũng là một trong những lý do khiến anh "được lòng" khán giả.

Mạnh Trường hiện có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Lan Phương. Dù bận rộn, nam diễn viên "Hương vị tình thân" vẫn luôn cố gắng cân bằng công việc và gia đình, dành thời gian riêng tư bên vợ

Mạnh Trường và bà xã Lan Phương kết hôn năm 2008 sau 6 năm hẹn hò. Câu chuyện tình yêu của Mạnh Trường và vợ luôn được khán giả ví là ngôn tình ngoài đời thật. Nhiều năm qua, chuyện tình của vợ chồng Mạnh Trường đã trở thành hình mẫu mà nhiều ngưỡng mộ. Được biết cả hai là bạn học từ những năm cấp 2, nên duyên vào năm học cấp 3 và gắn bó bên nhau cho đến tận bây giờ.