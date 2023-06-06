Vợ Hồng Đăng bất ngờ thông báo tang sự, nghệ sĩ Việt đồng loạt chia buồn

Mới đây, trên trang cá nhân Anh Đào - bà xã Hồng Đăng thu hút nhiều sự chú ý khi cô có động thái thay ảnh đại diện đen trắng để tưởng nhớ về người bà quá cố. Cô nghẹn ngào viết: "Yên nghỉ nội nhé! Chúng con yêu nội". Nhiều sao Vbiz đã đồng loạt gửi lời chia buồn cũng như an ủi động viên.

Bà xã Hồng Đăng thay đổi ảnh đại diện đen trắng để tưởng nhớ người bà quá cố.

Rất nhiều nghệ sĩ như Lưu Đê Ly, Diệu Hương, Dương Thùy,... đã có động thái chia buồn với gia đình của nam diễn viên. Ngoài việc thay ảnh đại diện, vợ Hồng Đăng cũng chia sẻ hình ảnh với trạng thái xúc động nhằm tiễn biệt người bà quá cố. Anh Đào không thể giấu đi nỗi buồn bã khi chia sẻ về mất mác trên trang cá nhân.