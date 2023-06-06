Vợ Hồng Đăng bất ngờ thông báo tang sự, nghệ sĩ Việt đồng loạt chia buồn

Anh Đào không giấu nổi sự buồn bã trước tin người thân qua đời đồng thời thay ảnh đại diện để tưởng nhớ người đã khuất.
- Hồng Đăng hạn chế phát ngôn, tập trung phát triển kinh doanh khi lui về ở ẩn sau 'ồn ào' ở nước ngoài
- Sau scandal chấn động showbiz Việt, Hồng Đăng bất ngờ đăng tải loạt ảnh du lịch ngày lễ cùng gia đình
Mới đây, trên trang cá nhân Anh Đào - bà xã Hồng Đăng thu hút nhiều sự chú ý khi cô có động thái thay ảnh đại diện đen trắng để tưởng nhớ về người bà quá cố. Cô nghẹn ngào viết: "Yên nghỉ nội nhé! Chúng con yêu nội". Nhiều sao Vbiz đã đồng loạt gửi lời chia buồn cũng như an ủi động viên.
Rất nhiều nghệ sĩ như Lưu Đê Ly, Diệu Hương, Dương Thùy,... đã có động thái chia buồn với gia đình của nam diễn viên. Ngoài việc thay ảnh đại diện, vợ Hồng Đăng cũng chia sẻ hình ảnh với trạng thái xúc động nhằm tiễn biệt người bà quá cố. Anh Đào không thể giấu đi nỗi buồn bã khi chia sẻ về mất mác trên trang cá nhân.
Hồng Đăng là nam diễn viên từng được khán giả yêu mến qua những vai diễn chân thực và nhiều cảm xúc. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng trên sóng truyền hình như Cầu Vồng Tình Yêu, Người Phán Xử, Cả Một Đời Ân Oán… Sự nghiệp của nam diễn viên Hồng Đăng đã đi xuống sau vụ ồn ào vào tháng 6/2022 ở nước ngoài.
Gần đây, Hồng Đăng đang tập trung công việc kinh doanh, hạn chế phát ngôn. Nam diễn viên không còn đi đóng phim và hoạt động nghệ thuật, thay vào đó anh chuyển hướng sang một số lĩnh vực khác.
Trước đó, sau thời ngắn chồng gặp nạn, Anh Đào đang có dấu hiệu suy giảm sức khỏe nghiêm trọng. Dù cô vẫn cho thấy bản thân rất tin tưởng chồng. Nhưng Anh Đào vẫn thường xuyên cập nhật những dòng trạng thái buồn lên mạng xã hội.