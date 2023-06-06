Vợ Hồng Đăng bất ngờ thông báo tang sự, nghệ sĩ Việt đồng loạt chia buồn

Hậu trường 06/06/2023 17:50

Anh Đào không giấu nổi sự buồn bã trước tin người thân qua đời đồng thời thay ảnh đại diện để tưởng nhớ người đã khuất.

Mới đây, trên trang cá nhân Anh Đào - bà xã Hồng Đăng thu hút nhiều sự chú ý khi cô có động thái thay ảnh đại diện đen trắng để tưởng nhớ về người bà quá cố. Cô nghẹn ngào viết: "Yên nghỉ nội nhé! Chúng con yêu nội". Nhiều sao Vbiz đã đồng loạt gửi lời chia buồn cũng như an ủi động viên.

Vợ Hồng Đăng bất ngờ thông báo tang sự, nghệ sĩ Việt đồng loạt chia buồn - Ảnh 1
Bà xã Hồng Đăng thay đổi ảnh đại diện đen trắng để tưởng nhớ người bà quá cố. 

Rất nhiều nghệ sĩ như Lưu Đê Ly, Diệu Hương, Dương Thùy,... đã có động thái chia buồn với gia đình của nam diễn viên. Ngoài việc thay ảnh đại diện, vợ Hồng Đăng cũng chia sẻ hình ảnh với trạng thái xúc động nhằm tiễn biệt người bà quá cố. Anh Đào không thể giấu đi nỗi buồn bã khi chia sẻ về mất mác trên trang cá nhân.

Vợ Hồng Đăng bất ngờ thông báo tang sự, nghệ sĩ Việt đồng loạt chia buồn - Ảnh 2
Bà xã Hồng Đăng nghẹn ngào viết lời tiễn biệt tới nội: "Yên nghỉ nội nhé! Chúng con yêu nội".

 Hồng Đăng là nam diễn viên từng được khán giả yêu mến qua những vai diễn chân thực và nhiều cảm xúc. Nam diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim giờ vàng trên sóng truyền hình như Cầu Vồng Tình Yêu, Người Phán Xử, Cả Một Đời Ân Oán… Sự nghiệp của nam diễn viên Hồng Đăng đã đi xuống sau vụ ồn ào vào tháng 6/2022 ở nước ngoài.

Vợ Hồng Đăng bất ngờ thông báo tang sự, nghệ sĩ Việt đồng loạt chia buồn - Ảnh 3
Khán giả và đồng nghiệp đồng loạt chia buồn trước sợ mất mác của vợ chồng nam diễn viên. 

Gần đây, Hồng Đăng đang tập trung công việc kinh doanh, hạn chế phát ngôn. Nam diễn viên không còn đi đóng phim và hoạt động nghệ thuật, thay vào đó anh chuyển hướng sang một số lĩnh vực khác.

Vợ Hồng Đăng bất ngờ thông báo tang sự, nghệ sĩ Việt đồng loạt chia buồn - Ảnh 4
Hồng Đăng có một gia đình hạnh phúc viên mãn. 

Trước đó, sau thời ngắn chồng gặp nạn, Anh Đào đang có dấu hiệu suy giảm sức khỏe nghiêm trọng. Dù cô vẫn cho thấy bản thân rất tin tưởng chồng. Nhưng Anh Đào vẫn thường xuyên cập nhật những dòng trạng thái buồn lên mạng xã hội.

Vợ Hồng Đăng bất ngờ thông báo tang sự, nghệ sĩ Việt đồng loạt chia buồn - Ảnh 5
Sau tất cả, Anh Đào vẫn chọn tin tưởng chồng.
Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu?

Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu?

Diễn viên Hồng Dăng hiện vẫn có cuộc sống sung túc, đưa gia đình nhỏ đi vi vu khắp nơi dù đã ngừng đóng phim do scandal năm ngoái, dần tình tò mò không biết nguồn thu nhập từ đâu!

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Từ khóa:   sao Viet Hồng Đăng bà xã Hồng Đăng

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