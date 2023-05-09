Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu?

Sao Việt 09/05/2023 15:47

Diễn viên Hồng Dăng hiện vẫn có cuộc sống sung túc, đưa gia đình nhỏ đi vi vu khắp nơi dù đã ngừng đóng phim do scandal năm ngoái, dần tình tò mò không biết nguồn thu nhập từ đâu!

Nam diễn viên Hồng Đăng là một gương mặt hết sức quen thuộc với khán giả phim truyền hình hai miền Nam - Bắc. Anh từng được mệnh danh là nam thần màn ảnh của VTV. Hậu vỡ lỡ vì scandal chấn động showbiz Việt nam diễn viên đã tạm không tham gia vào những bộ phim sắp tới của nhà đài. Một số khán giả tỏ ra tiếc nuối vì cho rằng Hồng Đăng đang ở ngưỡng rực rỡ nhất của sự nghiệp nhưng vì một phút nông nỗi anh đã vo tình để nó chóng tàn. 

Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu? - Ảnh 1
Nam diễn viên tài năng và điển trai Hồng Đăng 
 
Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu? - Ảnh 2
Vai diễn Đức trong phim Thương ngày nắng về được nhiều khán giả khen ngợi lẫn có chút tiếc nuối cho nam diễn viên 

Ngoài ra người hâm mộ cũng rất tò mò về kinh tế của nam diễn viên hiện tại như thế nào, được biết anh phải chăm lo cho vợ và các con nhưng không có nguồn thu nhập từ diễn xuất nam diễn viên vẫn đi du lịch khắp nơi, làm từ thiện khiến dân tình tò mò và bàn tán.

Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu? - Ảnh 3
Hồng Đăng có chuyến đi xuyên Việt cùng vợ con 
 
Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu? - Ảnh 4
Nam diễn viên hiện tại giành rất nhiều thời gian cho gia đình 
 
Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu? - Ảnh 5
Anh cũng cùng bạn bè và gia đình đi vi vu khắp nơi 

Thực chất nghề tay trái của nam diễn viên chính là kinh doanh bất động sản và buôn bán xe hơi. Anh thường xuyên đăng tải những thông tin cho thuê hay bán các văn phòng, chung cư, đất đai... lên mạng xã hội. Nhờ sự quan hệ bạn bè rộng rãi và sự tin tưởng của khán giả nên công việc của nam diễn viên khá xuôi chèo mát mái. Không chỉ thế, Hồng Đăng còn là một tay chơi xe nên anh tận dụng lợi thế này để buôn bán thêm các loại xế hộp cho các hãng uy tín. Lợi nhuận hoa hồng từ công việc này hẳn cũng đủ cho anh ổn định tài chính. 

Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu? - Ảnh 6
Nghề tay trái là kinh doanh bất động sản của diễn viên Hồng Đăng 
 
Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu? - Ảnh 7
Hồng Đăng khá ''mát tay'' trong việc kinh doanh bất động sản
Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu? - Ảnh 8
Hồng Đăng còn kinh doanh xe hơi 
 
Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu? - Ảnh 9
Nhờ nguồn thu nhập từ bán xe và kinh doanh bất động sản nam diễn viên có kinh tế lo cho gia đình 
 

Nếu không nói đến những lùm xùm vừa qua, nam diễn viên Hồng Đăng được đại đa số công chúng yêu mến bởi tài năng của mình, anh cũng có cho mình một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Sau tất cả thì ngôi nhà và bà xã Anh Đào cùng hai cô con gái vẫn là nơi để anh quay về. Anh và bà xã kết hôn năm 2008. Vợ nam diễn viên là người ngoài ngành, hẹn hò 8 năm trước khi cưới. Theo lời chia sẻ của nam diễn viên, bà xã của anh là người khéo léo, thông minh. Cô sinh cho anh hai cô con gái xinh đẹp, tốt bụng và rất thông minh học giỏi.  

Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu? - Ảnh 10
Hồng Đăng và vợ là Anh Đào 
 
Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu? - Ảnh 11
Hồng Đăng là một người cha người chồng hết lòng vì gia đình 
 

Trên mạng bà xã anh thường xuyên gặp những bình luận kém văn hóa về việc chê bai ngoại hình Anh Đào kém sắc và nhìn như một ''bà cô'', Hồng Đăng lên tiếng đáp trả bênh vực vợ.

Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu? - Ảnh 12
Hồng Đăng rất bảo vệ gia đình của mình

Có thể thấy, dù từng vướng bê bối nhưng Hồng Đăng đích thực là một người chồng tốt và người bố hiền lành, ngoài ra Anh Đào cũng là người rất vị tha. Trên trang cá nhân nam diễn viên thường chia sẻ về công việc kinh doanh và 1 số hoạt động cá nhân, dù không tham gia diễn xuất nhưng Hồng Đăng vẫn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng và người hâm mộ. 

Hồng Đăng hạn chế phát ngôn, tập trung phát triển kinh doanh khi lui về ở ẩn sau 'ồn ào' ở nước ngoài

Hồng Đăng hạn chế phát ngôn, tập trung phát triển kinh doanh khi lui về ở ẩn sau 'ồn ào' ở nước ngoài

Hồng Đăng tận hưởng cuộc sống yên bình bên vợ và các con sau ồn ào ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng và sự nghiệp.

Xem thêm
Từ khóa:   sao Việt Hồng Đăng Gia đình Hồng Đăng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 4 giờ 7 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 5 giờ 7 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 5 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Diễn viên Quỳnh Nga 'vạch trần' Việt Anh: "Thèm danh phận" đến mức giận dỗi

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Lý do Việt Anh, Quỳnh Nga công khai sau 7 năm yêu "kín"

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm

Tiết lộ mối quan hệ giữa Tạ Miêu và Châu Nhuận Phát sau hơn 30 năm