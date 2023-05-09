Hồng Đăng dù không đi đóng phim thường nhưng vẫn giàu, dân tình tò mò nguồn thu nhập từ đâu?

Diễn viên Hồng Dăng hiện vẫn có cuộc sống sung túc, đưa gia đình nhỏ đi vi vu khắp nơi dù đã ngừng đóng phim do scandal năm ngoái, dần tình tò mò không biết nguồn thu nhập từ đâu!

Nam diễn viên Hồng Đăng là một gương mặt hết sức quen thuộc với khán giả phim truyền hình hai miền Nam - Bắc. Anh từng được mệnh danh là nam thần màn ảnh của VTV. Hậu vỡ lỡ vì scandal chấn động showbiz Việt nam diễn viên đã tạm không tham gia vào những bộ phim sắp tới của nhà đài. Một số khán giả tỏ ra tiếc nuối vì cho rằng Hồng Đăng đang ở ngưỡng rực rỡ nhất của sự nghiệp nhưng vì một phút nông nỗi anh đã vo tình để nó chóng tàn. Nam diễn viên tài năng và điển trai Hồng Đăng Vai diễn Đức trong phim Thương ngày nắng về được nhiều khán giả khen ngợi lẫn có chút tiếc nuối cho nam diễn viên Ngoài ra người hâm mộ cũng rất tò mò về kinh tế của nam diễn viên hiện tại như thế nào, được biết anh phải chăm lo cho vợ và các con nhưng không có nguồn thu nhập từ diễn xuất nam diễn viên vẫn đi du lịch khắp nơi, làm từ thiện khiến dân tình tò mò và bàn tán.

Hồng Đăng có chuyến đi xuyên Việt cùng vợ con Nam diễn viên hiện tại giành rất nhiều thời gian cho gia đình Anh cũng cùng bạn bè và gia đình đi vi vu khắp nơi Thực chất nghề tay trái của nam diễn viên chính là kinh doanh bất động sản và buôn bán xe hơi. Anh thường xuyên đăng tải những thông tin cho thuê hay bán các văn phòng, chung cư, đất đai... lên mạng xã hội. Nhờ sự quan hệ bạn bè rộng rãi và sự tin tưởng của khán giả nên công việc của nam diễn viên khá xuôi chèo mát mái. Không chỉ thế, Hồng Đăng còn là một tay chơi xe nên anh tận dụng lợi thế này để buôn bán thêm các loại xế hộp cho các hãng uy tín. Lợi nhuận hoa hồng từ công việc này hẳn cũng đủ cho anh ổn định tài chính. Nghề tay trái là kinh doanh bất động sản của diễn viên Hồng Đăng Hồng Đăng khá ''mát tay'' trong việc kinh doanh bất động sản Hồng Đăng còn kinh doanh xe hơi Nhờ nguồn thu nhập từ bán xe và kinh doanh bất động sản nam diễn viên có kinh tế lo cho gia đình Nếu không nói đến những lùm xùm vừa qua, nam diễn viên Hồng Đăng được đại đa số công chúng yêu mến bởi tài năng của mình, anh cũng có cho mình một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Sau tất cả thì ngôi nhà và bà xã Anh Đào cùng hai cô con gái vẫn là nơi để anh quay về. Anh và bà xã kết hôn năm 2008. Vợ nam diễn viên là người ngoài ngành, hẹn hò 8 năm trước khi cưới. Theo lời chia sẻ của nam diễn viên, bà xã của anh là người khéo léo, thông minh. Cô sinh cho anh hai cô con gái xinh đẹp, tốt bụng và rất thông minh học giỏi.

Hồng Đăng và vợ là Anh Đào Hồng Đăng là một người cha người chồng hết lòng vì gia đình Trên mạng bà xã anh thường xuyên gặp những bình luận kém văn hóa về việc chê bai ngoại hình Anh Đào kém sắc và nhìn như một ''bà cô'', Hồng Đăng lên tiếng đáp trả bênh vực vợ. Hồng Đăng rất bảo vệ gia đình của mình Có thể thấy, dù từng vướng bê bối nhưng Hồng Đăng đích thực là một người chồng tốt và người bố hiền lành, ngoài ra Anh Đào cũng là người rất vị tha. Trên trang cá nhân nam diễn viên thường chia sẻ về công việc kinh doanh và 1 số hoạt động cá nhân, dù không tham gia diễn xuất nhưng Hồng Đăng vẫn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng và người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hong-dang-du-khong-di-dong-phim-thuong-nhung-van-giau-dan-tinh-to-mo-nguon-thu-nhap-tu-dau-580046.html