Hồng Đăng xuất hiện tươi rói bên dàn diễn viên 'quen mặt' của VTV: Khả năng nào để trở lại màn ảnh giờ vàng?

Hậu trường 12/12/2023 13:47

Hình ảnh Hồng Đăng xuất hiện cùng nhiều diễn viên nổi tiếng như Lã Thanh Huyền, Thanh Sơn, Việt Anh khiến nhiều khán giả dự đoán anh chuẩn bị tái xuất màn ảnh.

Hồng Đăng vướng vào ồn ào từ tháng 6/2022 khi đến Mallorca (Tây Ban Nha) cùng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh. Tại đây, 2 sao nam vướng vào cáo buộc “xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi” và “xâm phạm quyền riêng tư”. Cả hai từng bị giữ lại Tây Ban Nha để điều tra, sau đó được về nước.

Hồng Đăng xuất hiện tươi rói bên dàn diễn viên 'quen mặt' của VTV: Khả năng nào để trở lại màn ảnh giờ vàng? - Ảnh 1
Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng tại thời điểm vướng ồn ào

Tuy nhiên, từ đó đến nay, vẫn chưa có kết luận điều tra cuối cùng từ phía cảnh sát Tây Ban Nha. Câu hỏi vẫn để ngỏ về vụ việc liên quan đến ồn ào đời tư của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh.

Ngay khi ồn ào xảy ra, sự nghiệp và danh tiếng của 2 nghệ sĩ bị "giáng 1 đòn mạnh". Thời điểm đó, Hồng Đăng đang góp mặt trong dự án phim lên sóng giờ vàng “Thương ngày nắng về”. Vai diễn của Hồng Đăng đã bị cắt bỏ gần như triệt để trong bộ phim này. 

Hồng Đăng xuất hiện tươi rói bên dàn diễn viên 'quen mặt' của VTV: Khả năng nào để trở lại màn ảnh giờ vàng? - Ảnh 2
Hồng Đăng trong Thương Ngày Nắng Về

Đến mới đây, MXH bất ngờ xôn xao hình ảnh nam diễn viên hội ngộ cùng nhiều sao đình đám như Thanh Sơn, Lã Thanh Huyền, Việt Anh trong 1 sự kiện. 

Hồng Đăng xuất hiện tươi rói bên dàn diễn viên 'quen mặt' của VTV: Khả năng nào để trở lại màn ảnh giờ vàng? - Ảnh 3
Hồng Đăng chụp ảnh cùng đồng nghiệp 

Sao nam Thương Này Nắng Về diện full set đồ màu đen, cười rạng rỡ chụp ảnh cùng đồng nghiệp. Dù không tiết lộ sự kiện tham gia, song động thái này khiến nhiều cư dân mạng phỏng đoán, phải chăng anh sắp tham gia dự án phim của VTV sau khoảng thời gian dài "đóng băng" sự nghiệp. 

Hồng Đăng xuất hiện tươi rói bên dàn diễn viên 'quen mặt' của VTV: Khả năng nào để trở lại màn ảnh giờ vàng? - Ảnh 4
Nam diễn viên tươi tắn tại sự kiện 

Được biết, vụ việc của Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng hồi tháng 6 năm ngoái diễn ra trong bối cảnh các cơ quan ban ngành liên quan muốn siết chặt quy trình quản lý nghệ sĩ. Trước đó, hàng loạt nghệ sĩ Việt vướng vào scandal vi phạm đạo đức, vi phạm lối sống thuần phong mỹ tục, vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh người nổi tiếng trong mắt công chúng. Nhiều nghệ sĩ còn cố tình tạo scandal để được nổi tiếng, thu hút sự chú ý của dư luận.

Dẫn tin từ báo Lao Động, xác định, người nổi tiếng, giới nghệ sĩ luôn có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành bộ quy tắc ứng xử với nhiều quy định yêu cầu nghệ sĩ, người nổi tiếng giữ gìn hình ảnh, lối sống.

Theo giới chuyên gia về truyền thông, nghệ sĩ là những người đã được hưởng nhiều đặc quyền, đặc lợi từ tình yêu mến của khán giả, hơn ai hết, họ cần có trách nhiệm trong việc giữ hình ảnh, lối sống chuẩn mực, để xứng đáng với tình yêu công chúng dành cho.

Ở châu Á, khán giả và các cấp quản lý ở nhiều quốc gia có nền công nghiệp giải trí phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc đang có nhiều động thái cho thấy, ngày càng siết chặt với showbiz, nhiều nghệ sĩ sụp đổ sự nghiệp chỉ trong một đêm vì bê bối đời tư.

Trong đó, những nghệ sĩ tên tuổi, đình đám một thời như Triệu Vy cũng gần như bị “xóa sổ” vì gây tranh cãi.

Hồng Đăng xuất hiện tươi rói bên dàn diễn viên 'quen mặt' của VTV: Khả năng nào để trở lại màn ảnh giờ vàng? - Ảnh 5
Sau scandal chấn động, đến nay Hồng Đăng vẫn chưa thể trở lại phim giờ vàng của VTV

Chính vì vậy, hiện việc Hồng Đăng trở lại màn ảnh nhỏ được cho là khó, bởi ồn ào của nam diễn viên có tính chất nghiêm trọng, và trên thực tế vẫn chưa có kết luận cuối cùng.

Sau 1 năm vướng ồn ào tại trời Tây, Hồng Đăng rục rịch quay trở lại màn ảnh?

Sau 1 năm vướng ồn ào tại trời Tây, Hồng Đăng rục rịch quay trở lại màn ảnh?

Suốt thời gian qua, Hồng Đăng vắng bóng màn ảnh lẫn các hoạt động của làng giải trí.

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Từ khóa:   Hồng Đăng hậu trường Tin tức giải trí

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