Cuộc sống hiện tại của Hồng Đăng sau khi dừng hoạt động showbiz: Tự nhận bán ô tô để 'thoát đói'

Hậu trường 15/12/2023 13:28

Sau khi nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội, hiện Hồng Đăng không mấy mặn mà với con đường diễn xuất. Anh chủ yếu phụ giúp bà xã kinh doanh quán ăn, đồng thời thử sức với công việc mua bán ô tô cũ, tư vấn bất động sản...

Mới đây, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ trên Tiền Phong, Hồng Đăng đã nghỉ việc tại nhà hát từ lâu. 

Trước đó, vào hồi tháng 7/2022, Hồng Đăng vướng ồn ào tại Tây Ban Nha. Đến tháng 9/2022, NSND Trung Hiếu chia sẻ trên VietNamNet: "Ông Lê Hồng Đăng đi nước ngoài về việc riêng khi chưa làm đơn xin phép trong thời gian hơn 1,5 tháng là vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát Kịch Hà Nội. Căn cứ Luật Viên chức hiện hành, ông Lê Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật...".

Cuộc sống hiện tại của Hồng Đăng sau khi dừng hoạt động showbiz: Tự nhận bán ô tô để 'thoát đói' - Ảnh 1
Hồng Đăng đã nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội 

Khi Hồng Đăng vướng ồn ào, bộ phim Thương ngày nắng về có anh đóng đang lên sóng. Nhanh chóng, hình ảnh của nam diễn viên đã bị cắt bỏ trong phim. Ngoài ra, anh còn bị cắt bỏ hình ảnh trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần. Đến nay, Hồng Đăng chưa nhận được vai diễn mới.

Cuộc sống hiện tại của Hồng Đăng sau khi dừng hoạt động showbiz: Tự nhận bán ô tô để 'thoát đói' - Ảnh 2
Mới đây, anh tham gia sự kiện cùng dàn diễn viên VTV làm dấy lên nghi vấn sắp quay trở lại showbiz

Trên trang cá nhân của diễn viên Hồng Đăng hiện chưa cập nhật gì về việc anh đã nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Thời gian gần đây, anh đăng tải nhiều bài viết về xe cộ, giới thiệu xe, bán xe ô tô… Điều này làm dấy lên thông tin, anh chuyển nghề bán xe thay vì trở lại với nghệ thuật.

Cuộc sống hiện tại của Hồng Đăng sau khi dừng hoạt động showbiz: Tự nhận bán ô tô để 'thoát đói' - Ảnh 3
 Hồng Đăng khá có duyên kinh doanh buôn bán

 

Bên cạnh đó, nam diễn viên còn hài hước chia sẻ thêm chuyện được một showroom quen biết thuê về làm bảo vệ. Khi một khán giả hỏi về chuyện trở lại đóng phim, Hồng Đăng chỉ thả tim bình luận và không đưa ra phản hồi.

Chia sẻ về lời mỉa mai: "Chết đói rồi nên phải đi bán xe", Hồng Đăng thẳng thắn đăng đàn: "Khổ có ăn cắp ăn trộm gì của các anh đâu mà các anh cứ nhao nhao lên như nhà mình bị mất gì thế? Đàn ông mà lèm bèm quá. Thôi thì Đăng chết đói bán con xe để thoát đói..."

Cuộc sống hiện tại của Hồng Đăng sau khi dừng hoạt động showbiz: Tự nhận bán ô tô để 'thoát đói' - Ảnh 4
Nam diễn viên thừa nhận bản thân chuyển hướng sang kinh doanh ô tô cũ 

Hiện tại, dù không tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng Hồng Đăng vẫn nhận được sự quan tâm, dõi theo của nhiều người hâm mộ. Nam diễn viên "Cả một đời ân oán" tích cực cập nhật những hình ảnh trong cuộc sống đời thường và chia sẻ các khoảnh khắc vui vẻ bên vợ con, cùng bà xã tập trung kinh doanh cửa hàng ăn uống. Anh cũng chăm dành cho người bạn đời lời ngọt ngào giống như trước khi xảy ra ồn ào. 

Sau vụ ồn ào ở nước ngoài, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội xác nhận Hồng Đăng đã nghỉ việc từ lâu

Sau vụ ồn ào ở nước ngoài, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội xác nhận Hồng Đăng đã nghỉ việc từ lâu

Sau khi vướng ồn ào vào năm 2022, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - cho biết diễn viên Hồng Đăng đã nghỉ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Đăng sao Việt Tin tức giải trí

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước
Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Sao quốc tế 10 giờ 44 phút trước
Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Lý Liên Kiệt nói về chứng mất trí nhớ sau nhiều năm đối mặt vấn đề sức khỏe

Sao quốc tế 10 giờ 47 phút trước
Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Sao quốc tế 10 giờ 49 phút trước
Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Bị vạch trần mối quan hệ bất chính tại nhà riêng trong thời gian vợ đi công tác

Ngoại tình 10 giờ 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 7 phút trước
Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Chuyện tình duyên bất ngờ và đám cưới sau 6 tháng của cô gái 28 năm độc thân

Tâm sự Eva 11 giờ 51 phút trước
Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Chặng đường hôn nhân sóng gió của người phụ nữ kết hôn từ năm 19 tuổi

Tâm sự Eva 12 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Khám phá 5 công dụng đối với sức khỏe từ loại trứng vỏ đốm bình dân

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?