Cuộc sống hiện tại của Hồng Đăng sau khi dừng hoạt động showbiz: Tự nhận bán ô tô để 'thoát đói'

Sau khi nghỉ việc tại Nhà hát Kịch Hà Nội, hiện Hồng Đăng không mấy mặn mà với con đường diễn xuất. Anh chủ yếu phụ giúp bà xã kinh doanh quán ăn, đồng thời thử sức với công việc mua bán ô tô cũ, tư vấn bất động sản...

Mới đây, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội chia sẻ trên Tiền Phong, Hồng Đăng đã nghỉ việc tại nhà hát từ lâu. Trước đó, vào hồi tháng 7/2022, Hồng Đăng vướng ồn ào tại Tây Ban Nha. Đến tháng 9/2022, NSND Trung Hiếu chia sẻ trên VietNamNet: "Ông Lê Hồng Đăng đi nước ngoài về việc riêng khi chưa làm đơn xin phép trong thời gian hơn 1,5 tháng là vi phạm quy chế làm việc của Nhà hát Kịch Hà Nội. Căn cứ Luật Viên chức hiện hành, ông Lê Hồng Đăng phải bị xem xét xử lý kỷ luật...".

Hồng Đăng đã nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội Khi Hồng Đăng vướng ồn ào, bộ phim Thương ngày nắng về có anh đóng đang lên sóng. Nhanh chóng, hình ảnh của nam diễn viên đã bị cắt bỏ trong phim. Ngoài ra, anh còn bị cắt bỏ hình ảnh trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần. Đến nay, Hồng Đăng chưa nhận được vai diễn mới. Mới đây, anh tham gia sự kiện cùng dàn diễn viên VTV làm dấy lên nghi vấn sắp quay trở lại showbiz Trên trang cá nhân của diễn viên Hồng Đăng hiện chưa cập nhật gì về việc anh đã nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Thời gian gần đây, anh đăng tải nhiều bài viết về xe cộ, giới thiệu xe, bán xe ô tô… Điều này làm dấy lên thông tin, anh chuyển nghề bán xe thay vì trở lại với nghệ thuật.

Hồng Đăng khá có duyên kinh doanh buôn bán Bên cạnh đó, nam diễn viên còn hài hước chia sẻ thêm chuyện được một showroom quen biết thuê về làm bảo vệ. Khi một khán giả hỏi về chuyện trở lại đóng phim, Hồng Đăng chỉ thả tim bình luận và không đưa ra phản hồi. Chia sẻ về lời mỉa mai: "Chết đói rồi nên phải đi bán xe", Hồng Đăng thẳng thắn đăng đàn: "Khổ có ăn cắp ăn trộm gì của các anh đâu mà các anh cứ nhao nhao lên như nhà mình bị mất gì thế? Đàn ông mà lèm bèm quá. Thôi thì Đăng chết đói bán con xe để thoát đói..." Nam diễn viên thừa nhận bản thân chuyển hướng sang kinh doanh ô tô cũ Hiện tại, dù không tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng Hồng Đăng vẫn nhận được sự quan tâm, dõi theo của nhiều người hâm mộ. Nam diễn viên "Cả một đời ân oán" tích cực cập nhật những hình ảnh trong cuộc sống đời thường và chia sẻ các khoảnh khắc vui vẻ bên vợ con, cùng bà xã tập trung kinh doanh cửa hàng ăn uống. Anh cũng chăm dành cho người bạn đời lời ngọt ngào giống như trước khi xảy ra ồn ào.

Sau vụ ồn ào ở nước ngoài, Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội xác nhận Hồng Đăng đã nghỉ việc từ lâu Sau khi vướng ồn ào vào năm 2022, NSND Trung Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội - cho biết diễn viên Hồng Đăng đã nghỉ việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoc-song-hien-tai-cua-hong-ang-sau-khi-dung-hoat-ong-showbiz-tu-nhan-ban-o-to-e-thoat-oi-637941.html