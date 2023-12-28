Phương Oanh và Shark Bình tình tứ trong hậu trường ảnh cưới, nhẫn kim cương 'size khủng' gây chú ý

Mới đây, những khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh cưới của cô dâu Phương Oanh và chú rể Shark Bình đã được hé lộ.

Phương Oanh và Shark Bình từng dự kiến tổ chức lễ cưới vào giữa tháng 11/2023 nhưng sau đó phải hoãn do nữ diễn viên mang thai nhóc tỳ song sinh. Trước khi dời ngày vui, Phương Oanh đã thử váy cưới và chụp bộ ảnh cùng chồng doanh nhân. Mới đây, những khoảnh khắc hậu trường của cô dâu Phương Oanh và chú rể Shark Bình đã được hé lộ.

Dù hôn lễ bị hoãn nhưng Phương Oanh và Shark Bình đã tranh thủ chụp bộ ảnh cưới tình bề bình Trong loạt ảnh, Phương Oanh vẫn rất khoẻ khoắn, năng động chứ không nghén nặng như khi bước vào giai đoạn tháng thứ 2-3 của thai kỳ. Nữ diễn viên chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, váy cưới trắng tôn đường nét gợi cảm. Doanh nhân Hoà Bình lộ dáng vẻ bận rộn, liên tục lướt điện thoại nhưng khi đứng trước ống kính thì vô cùng rạng rỡ. Shark Bình và Phương Oanh hôn, nắm tay và trao nhau loạt cử chỉ ngọt ngào. Tuy nhiên, cư dân mạng lại dành sự chú ý đặc biệt trong clip này là những khoảnh khắc Phương Oanh lộ nhẫn kim cương lấp lánh. Nhìn vào kích cỡ viên kim cương được cô dâu đeo cũng có thể đoán được nó có giá trị không nhỏ.

Phương Oanh và Shark Bình từng dự kiến tổ chức lễ cưới vào giữa tháng 11/2023 nhưng sau đó phải hoãn do nữ diễn viên mang thai nhóc tỳ song sinh Gần đây, bà xã Shark Bình càng chăm chỉ nấu nướng, thường xuyên khoe không gian bếp sang trọng. Được biết, nữ diễn viên luôn chiều theo khẩu vị của chồng. Shark Bình nhiều lần bình luận khen về tài nấu ăn, chăm sóc nhà cửa của vợ. Tuy nhiên cũng vì vậy mà người đẹp quê Hà Nam cho hay cô nhận nhiều bình luận tiêu cực rằng “khoe khoang cuộc sống lấy chồng giàu”. Bà xã Shark Bình khẳng định hạnh phúc luôn tồn tại trong cuộc sống thường ngày, không cần phải so sánh hơn thua với ai. Các món ăn cô nấu cũng đều dễ chế biến và dinh dưỡng. Ngoài ra, cô chỉ tốn trên dưới trăm nghìn cho 3-4 người ăn, không quá đắt như mọi người vẫn nghĩ. Những khoảnh khắc tình tứ của hai vợ chồng Phương Oanh khiến dân mạng xuýt xoa Sau hơn 4 tháng về chung nhà, Phương Oanh - Shark Bình thường xuyên cập nhật cuộc sống hôn nhân. Cả hai ngày càng thoải mái khi chia sẻ khoảnh khắc quây quần bên gia đình và chuẩn bị cho hành trình làm bố mẹ.

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