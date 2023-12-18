Hết ốm nghén, Phương Oanh phục vụ chồng 'tận răng': Khệ nệ bụng bầu làm salad suốt 4 tiếng chiêu đãi Shark Bình

Hậu trường 18/12/2023 17:09

Trong đoạn video mới đây, Phương Oanh đã ghi lại quá trình làm món salad rau củ vô cùng kỳ công để ông xã thưởng thức.

Theo đó, trong đoạn clip, Phương Oanh tiết lộ, dù chỉ là món ăn đơn giản song cô đã mất hẳn 4 tiếng để chuẩn bị. Nữ diễn viên tự mình chế biến nước sốt chẳng kém cạnh ngoài hàng. Dù đang mang thai, song sao nữ phim Hương Vị Tình Thân vẫn tận tình chăm lo từng bữa ăn cho chồng, thay vì mua ở bên ngoài cho nhanh gọn, đỡ tốn công. 

Hết ốm nghén, Phương Oanh phục vụ chồng 'tận răng': Khệ nệ bụng bầu làm salad suốt 4 tiếng chiêu đãi Shark Bình - Ảnh 1

Hết ốm nghén, Phương Oanh phục vụ chồng 'tận răng': Khệ nệ bụng bầu làm salad suốt 4 tiếng chiêu đãi Shark Bình - Ảnh 2
Phương Oanh tự tay vào bếp, nấu ăn cho Shark Bình.

Trong clip, nữ diễn viên lộ vẻ ngoài mộc mạc, đơn giản, bụng bầu đã lộ rõ. Cô diện váy áo đơn giản, bên ngoài mang thêm 1 chiếc tạp dề, ra dáng người phụ nữ đảm đang của gia đình.

Chia sẻ trong video về niềm vui được tự tay vun vén hôn nhân, trong đó có việc nấu bữa ăn ngon cho người thân, Phương Oanh nói:

"Đối với Oanh, hạnh phúc có rất nhiều định dạng trong đó có cả ở trong những điều rất đơn giản hằng ngày. Đó chính là được ăn đồ người thân nấu, hay nấu đồ cho người thân ăn. Kể cả những món mới, món cầu kì, hay chỉ là bát mì, bát bún. Chỉ cần được nấu cho người thân ăn, thấy họ vui vẻ thưởng thức cũng làm cho Oanh cảm thấy hạnh phúc.

Chính vì vậy dù có bận đến đâu, Oanh vẫn cố gắng dành một quỹ thời gian nhất định để duy trì những điều khiến bản thân và những người bình yêu thương cảm thấy hạnh phúc".

Hết ốm nghén, Phương Oanh phục vụ chồng 'tận răng': Khệ nệ bụng bầu làm salad suốt 4 tiếng chiêu đãi Shark Bình - Ảnh 3
Nữ diễn viên chăm chút từng món ăn

Đáp lại "tấm chân tình" của vợ, Shark Bình dành lời cảm ơn, khen ngợi cũng như thưởng thức ngon lành món salad. 

Kể từ khi kết hôn và có em bé, Phương Oanh dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, nhà cửa. Bên cạnh chỉn chu cho căn bếp, cách đây không lâu, cô đăng ảnh và clip chuẩn bị Giáng sinh trong biệt thự nhà mình. "Oanh thích không khí Giáng sinh lắm nên năm nay có thời gian hơn, Oanh quyết tâm làm một cây thông thật xinh theo ý mình để đón những điều vui vẻ và hạnh phúc" - nữ diễn viên cho biết.

Hết ốm nghén, Phương Oanh phục vụ chồng 'tận răng': Khệ nệ bụng bầu làm salad suốt 4 tiếng chiêu đãi Shark Bình - Ảnh 4
Sao nữ Quỳnh Búp Bê tỉ mẩn trang trí cho tổ ấm nhân dịp giáng sinh sắp đến 

Được biết, Phương Oanh đang mang thai ở tháng thứ 5 và là thai đôi nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Nên cô đã trải qua giai đoạn ốm nghén rất nặng, cơ thể mệt mỏi. Thậm chí cặp đôi hoãn lễ cưới vì nữ diễn viên Hương vị tình thân không thể đảm bảo sức khỏe

Hết ốm nghén, Phương Oanh phục vụ chồng 'tận răng': Khệ nệ bụng bầu làm salad suốt 4 tiếng chiêu đãi Shark Bình - Ảnh 5
Cặp đôi chưa thể tổ chức hôn lễ vì Phương Oanh nghén nặng khi mang thai đôi

Tuy nhiên, qua những đoạn clip chia sẻ về cuộc sống thường nhật, có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, Phương Oanh đã qua giai đoạn ốm nghén. Nữ diễn viên vừa cùng chồng đi du lịch nước ngoài để tận hưởng niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ. 

Đeo chiếc kính râm bất kể trời sáng hay tối, Shark Bình lên tiếng lý giải nguyên nhân, nào ngờ bị Phương Oanh 'bóc phốt' ngay lập tức

Đeo chiếc kính râm bất kể trời sáng hay tối, Shark Bình lên tiếng lý giải nguyên nhân, nào ngờ bị Phương Oanh 'bóc phốt' ngay lập tức

Đi du lịch cùng Phương Oanh, Shark Bình khiến nhiều người thắc mắc khi ở đâu cũng đeo chiếc kính râm dù trời sáng hay tối.

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Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình hậu trường

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