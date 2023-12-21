Khệ nệ bụng bầu ở tháng thứ 5, Phương Oanh phải kê ghế ngồi ở bếp để nấu ăn cho Shark Bình

Hậu trường 21/12/2023 14:09

Chăm chỉ vào bếp, mẹ bầu Phương Oanh thời gian qua thường xuyên khoe tài nấu nướng, phục vụ món ăn cho ông xã Shark Bình.

Ở tháng thứ 5 thai kì, tình hình sức khỏe của Phương Oanh đã ổn định hơn, không còn ốm nghén vật vã. Dó đó, thời gian gần đây, người đẹp tung hẳn chuỗi Vlog tự tay vào bếp trổ tài nấu ăn cho chồng. Mới đây, Phương Oanh tiếp tục chia sẻ clip nấu bún riêu “full topping” và được ông xã khen ngon hơn ngoài hàng.

Khệ nệ bụng bầu ở tháng thứ 5, Phương Oanh phải kê ghế ngồi ở bếp để nấu ăn cho Shark Bình - Ảnh 1
Mới đây, Phương Oanh tiếp tục chia sẻ clip nấu bún riêu “full topping” và được ông xã khen ngon hơn ngoài hàng

Trong đoạn Vlog, người đẹp chuẩn bị các nguyên liệu rất cầu kỳ, thời gian nấu cũng rất lâu và dành nhiều tâm huyết. Đồng thời, Phương Oanh cũng chia sẻ những cảm nhận trong thời gian thai kì hiện tại của mình. Nữ diễn viên cho biết vì bụng bầu lớn hơn nên phải lấy ghế ra ngồi nấu ăn để đỡ mệt và cũng tránh bị đau lưng, xệ bụng.

"Trộm vía 2 em mỗi ngày mỗi lớn, Oanh cảm nhận theo từng ngày luôn đó mọi người. Nên hôm nay Oanh phải mang cả ghế vào bếp để ngồi nấu ăn cho đỡ bị xệ bụng" - Phương Oanh tiết lộ về tình hình 2 em bé trong bụng. 

Khệ nệ bụng bầu ở tháng thứ 5, Phương Oanh phải kê ghế ngồi ở bếp để nấu ăn cho Shark Bình - Ảnh 2
Nữ diễn viên cho biết vì bụng bầu lớn hơn nên phải lấy ghế ra ngồi nấu ăn để đỡ mệt và cũng tránh bị đau lưng, xệ bụng

Trước đó, bà xã Shark Bình nhiều lần nói lên sở thích được nấu ăn và đợi ông xã “hồng hài nhi” về để thưởng thức. Khi đang nấu, cô chia sẻ Shark Bình rất thích ăn đậu rán giòn, nóng hổi nên vừa đi làm về đã phải vào ngay bếp với vợ để thưởng thức.

Ngoài nấu ăn giỏi, netizen còn nhận xét bà xã nam doanh nhân cực khéo và ngọt ngào trong cách nói chuyện. Cô nàng gọi Shark Bình là “chồng đáng yêu” và hỏi anh ăn có ngon không. Không những thế, người đẹp còn không quên nhõng nhẽo, thả thính mỗi khi mang món ăn lên cho ông xã: “Tình yêu như bát bún riêu, bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợ tình”.

Khệ nệ bụng bầu ở tháng thứ 5, Phương Oanh phải kê ghế ngồi ở bếp để nấu ăn cho Shark Bình - Ảnh 3
Khệ nệ bụng bầu ở tháng thứ 5, Phương Oanh phải kê ghế ngồi ở bếp để nấu ăn cho Shark Bình - Ảnh 4
Ngoài nấu ăn giỏi, netizen còn nhận xét bà xã nam doanh nhân cực khéo và ngọt ngào trong cách nói chuyện. Cô nàng gọi Shark Bình là “chồng đáng yêu” và hỏi anh ăn có ngon không

Không chỉ Shark Bình mà mẹ chồng cũng từng công nhận biệt tài nấu ăn của Phương Oanh. Nữ diễn viên cho biết bản thân vui lòng khi có thể nấu ăn cho người mình yêu thương. Phương Oanh bộc bạch: "Đối với Oanh, hạnh phúc có rất nhiều định dạng. Trong đó có ở trong những điều rất đơn giản mà ta có thể có được hàng ngày. Đó chính là được ăn đồ người thân nấu hay nấu đồ cho người thân ăn.

Kể cả là những món mới, món cầu kỳ hay những bát mì, bát bún,... nhưng chỉ cần làm cho người thân ăn, khiến người thân thấy ấm áp cũng làm cho Oanh thấy vui vẻ, hạnh phúc. Vậy nên cù có bận này, bận kia, Oanh vẫn luôn cố gắng dành một quỹ thời gian nhất định để có thể duy trì những điều khiến người thân và bản thân mình thấy hạnh phúc". 

Khệ nệ bụng bầu ở tháng thứ 5, Phương Oanh phải kê ghế ngồi ở bếp để nấu ăn cho Shark Bình - Ảnh 5
Không chỉ Shark Bình mà mẹ chồng cũng từng công nhận biệt tài nấu ăn của Phương Oanh. Nữ diễn viên cho biết bản thân vui lòng khi có thể nấu ăn cho người mình yêu thương

Dù trước đó khi công khai tình cảm, cặp đôi vướng không ít thị phi, lời ra tiếng. Tuy nhiên sau hơn 4 tháng về chung nhà, đôi vợ chồng son dần lấy được thiện cảm và sự yêu mến. Phương Oanh thường xuyên cập nhật cuộc sống hôn nhân ngọt ngào với Shark Bình lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm.

Hết ốm nghén, Phương Oanh phục vụ chồng 'tận răng': Khệ nệ bụng bầu làm salad suốt 4 tiếng chiêu đãi Shark Bình

Hết ốm nghén, Phương Oanh phục vụ chồng 'tận răng': Khệ nệ bụng bầu làm salad suốt 4 tiếng chiêu đãi Shark Bình

Trong đoạn video mới đây, Phương Oanh đã ghi lại quá trình làm món salad rau củ vô cùng kỳ công để ông xã thưởng thức.

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