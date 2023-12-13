Phương Oanh tung bộ ảnh 'mùi mẫn' đón Noel bên ông xã Shark Bình, mẹ bầu 5 tháng được khen xinh đẹp 'hết nấc'!

Sau thời gian thai nghén vật vã, thời gian gần đây, Phương Oanh đã trở lại mạng xã hội và liên tục cập nhật cuộc sống mẹ bầu hạnh phúc bên ông xã Shark Bình.

Mới đây nhất, trên trang cá nhân, Phương Oanh "chiêu đãi" người hâm mộ bằng loạt ảnh tình tứ bên ông xã chuẩn bị đón Noel. Trong những hình ảnh được chia sẻ, "mẹ bầu" diện trang phục bó sát màu đỏ nổi bật, có phần cắt xẻ quyến rũ khoe trọn bụng bầu vượt mặt ở tháng thứ 5 thai kì. Dù vẻ ngoài đã tròn trịa hơn hẳn, thế nhưng visual xinh đẹp của Phương Oanh vẫn nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Trong những hình ảnh được chia sẻ, "mẹ bầu" diện trang phục bó sát màu đỏ nổi bật, khoét eo quyến rũ khoe trọn bụng bầu vượt mặt ở tháng thứ 5 thai kì Phương Oanh và Shark Bình thả dáng bên cây thông noel vừa được nữ diễn viên tự tay trang trí trước đó. Doanh nhân "cá mập" cũng ghi điểm khi diện áo sơ mi trắng thanh lịch, trẻ trung và nâng niu bụng bầu của vợ. Từ ngày yêu Phương Oanh, Shark Bình được netizen nhận xét thay đổi 180 độ trong tính cách. Khác với hình ảnh nghiêm nghị thường thấy, vị “cá mập” giờ thường xuyên xuất hiện bên cạnh vợ với những khoảnh khắc cực kì hài hước, tình cảm, không ngại “làm trò” để đu trend cùng bà xã.

Doanh nhân "cá mập" cũng ghi điểm khi diện áo sơ mi trắng thanh lịch, trẻ trung và nâng niu bụng bầu của vợ Cách đây ít ngày, Phương Oanh còn đăng tải đoạn Vlog chia sẻ công thức nấu ăn dinh dưỡng cho mẹ bầu. Nữ diễn viên vui vẻ vì giờ đây có thể ăn uống thoải mái những món mình thích. Đồng thời, cô cũng chia sẻ tình hình hiện tại của 2 thai nhi. Trong những lần khám thai gần đây, cô thấy vui vì 2 con khỏe mạnh, bắt đầu tương tác với nhau. Cách đây ít ngày, Phương Oanh còn đăng tải đoạn Vlog chia sẻ công thức nấu ăn dinh dưỡng cho mẹ bầu Phương Oanh chia sẻ: "Oanh rất thích sinh đôi, một công 2 đứa sau này cho nó chơi với nhau vui lắm. Bắt đầu những tuần gần đây, đi siêu âm thì đã thấy các con tương tác với nhau từ trong bụng rồi, rất là yêu luôn mọi người. Nhưng tất nhiên vất vả là điều đương nhiên rồi. Sữa mình cần gấp 2, mệt mình cũng mệt lên gấp 2. Cái xong rồi nghén, Oanh nghĩ là cũng bị nhân lên gấp đôi".

Phương Oanh tự tay trang trí cây thông Noel Hiện tại, Phương Oanh dành toàn bộ thời gian để tập trung dưỡng thai. Nữ diễn viên cho biết cô chưa có kế hoạch trở lại hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô muốn dành quỹ thời gian và tâm lý của mình cho cặp song sinh, nhất là trong những năm tháng đầu đời. Hiện tại, Phương Oanh dành toàn bộ thời gian để tập trung dưỡng thai. Nữ diễn viên cho biết cô chưa có kế hoạch trở lại hoạt động nghệ thuật Bà xã Shark Bình cho biết cô tăng cân chưa nhiều nhưng vòng 2 phình to nhanh chóng. Dù vậy, Phương Oanh vẫn giữ tinh thần thoải mái, không lo lắng chuyện cân nặng. Điều quan trọng nhất với cô là sự phát triển của thai nhi.

Hết thời kì thai nghén, mẹ bầu Phương Oanh tự tay vào bếp nấu ăn, không gian tổ ấm mới cũng được hé lộ! Tháng 8/2023, diễn viên Quỳnh Búp Bê từng hé lộ một phần nhỏ yêu thích trong căn nhà đang được xây dựng chính là khu vực bếp. Cả 2 yêu thích những bữa cơm gia đình nên đã dành nhiều tâm huyết, công sức chăm chút.

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