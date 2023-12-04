Phương Oanh tung ảnh cưới 'ngọt lịm' trước khi mang song thai, tiết lộ thời gian từng dự kiến tổ chức đám cưới!

Hậu trường 04/12/2023 09:04

Phương Oanh khoe vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào trong chiếc váy cưới trắng.

Thời gian qua, Phương Oanh gây chú ý sau khi công bố mang thai đôi cho ông xã Shark Bình. Những tháng đầu thai kì, nữ diễn viên tiết lộ bị nghén nặng, chủ yếu ở nhà tịnh dưỡng. Đồng thời, Phương Oanh cũng đành hoãn việc tổ chức đám cưới vào tháng 11 như dự kiến trước đó.

Phương Oanh tung ảnh cưới 'ngọt lịm' trước khi mang song thai, tiết lộ thời gian từng dự kiến tổ chức đám cưới! - Ảnh 1
Cách đây 1 tháng, trên trang cá nhân, Phương Oanh bất ngờ đăng video chia sẻ niềm hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng cho doanh nhân Shark Bình

Mới đây, trên trang cá nhân, Phương Oanh tung bộ ảnh cưới ngọt lịm đã được thực hiện trước khi thông báo mang song thai. Qua hình ảnh, mẹ bầu dù make-up nhẹ nhàng nhưng nhan sắc vẫn rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Người đẹp 8X diện bộ váy cưới màu trắng có thiết kế cúp ngực khoe khéo bờ vai thon cùng thềm ngực đầy đặn. Kết hợp cùng đó là kiểu tóc búi đơn giản, gọn gàng nhưng không kém phần sang trọng.

Phương Oanh tung ảnh cưới 'ngọt lịm' trước khi mang song thai, tiết lộ thời gian từng dự kiến tổ chức đám cưới! - Ảnh 2
Trên trang cá nhân, Phương Oanh tung bộ ảnh cưới ngọt lịm đã được thực hiện trước khi thông báo mang song thai

Bộ ảnh cưới được chụp theo phong cách Hàn Quốc tại studio. Cô cùng ông xã chụp bộ ảnh này với mục đích chuẩn bị cho tiệc cưới dự kiến diễn ra tại du thuyền ở Hạ Long vào ngày 11/11. "Tôi từng thực hiện nhiều bộ ảnh thời trang áo cưới nhưng khi chụp bộ ảnh này cảm xúc rất khác. Đó là cảm xúc hồi hộp xen lẫn hạnh phúc khi làm cô dâu" - Phương Oanh nói.

Bên dưới bài viết, Hoa hậu Ngọc Hân khen ngợi: "Cô dâu này ngọt lịm". Nữ diễn viên Quách Thu Phương - đảm nhận vai mẹ chồng của Phương Oanh trong phim "Hương vị tình thân" cũng gửi lời chúc mừng: "Mong ngày nhìn thấy con gái trong bộ váy này". Nhiều bạn bè, đồng nghiệp thân thiết khác cũng bày tỏ sự mong chờ và lời chúc phúc đến vợ chồng Phương Oanh.

Phương Oanh tung ảnh cưới 'ngọt lịm' trước khi mang song thai, tiết lộ thời gian từng dự kiến tổ chức đám cưới! - Ảnh 3
Người đẹp 8X diện bộ váy cưới màu trắng có thiết kế cúp ngực khoe khéo bờ vai thon cùng thềm ngực đầy đặn. Kết hợp cùng đó là kiểu tóc búi đơn giản, gọn gàng nhưng không kém phần sang trọng

Phương Oanh cho biết lần mang thai đầu lòng này nhờ vào phương pháp IVF. Cô chia sẻ: "Oanh mang song thai bằng IVF nhé, sinh con theo ý muốn. Bây giờ mọi người cũng quan tâm đến điều này lắm nhưng mà để khi nào hai con cứng cáp thì Oanh sẽ chia sẻ nhiều hơn về hành trình IVF của Oanh nhe. Trộm vía đến hiện tại, mọi thứ của Oanh vẫn tốt. Oanh thấy nhiều chị em cũng vất vả với hành trình IVF nên sẽ chia sẻ khi có dịp nhe".

Phương Oanh tung ảnh cưới 'ngọt lịm' trước khi mang song thai, tiết lộ thời gian từng dự kiến tổ chức đám cưới! - Ảnh 4
Sau chuỗi ngày thai nghén vật vã, những ngày gần đây, Phương Oanh được ông xã cho đi nghỉ dưỡng tại Nhật Bản

Sau chuỗi ngày thai nghén vật vã, những ngày gần đây, Phương Oanh được ông xã cho đi nghỉ dưỡng tại Nhật Bản. Nữ diễn viên cho biết, ông xã đi công tác tại đây nên rủ cô đi cùng. Cả 2 dự định ở lại Nhật 1 tuần để giải quyết công việc kết hợp ngắm lá vàng, lá đỏ.

Trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải hình ảnh cùng chồng vui vẻ đi ăn uống, thăm thú nhiều nơi. Lần này, vợ chồng cô chủ yếu nghỉ dưỡng, không di chuyển liên tục như những lần du lịch trước đó do bầu bí có phần nặng nề hơn. Khi khoác tay chồng cùng rảo bước đi dạo trên phố, nữ diễn viên lộ rõ sự vui vẻ, hạnh phúc.

Phương Oanh tung ảnh cưới 'ngọt lịm' trước khi mang song thai, tiết lộ thời gian từng dự kiến tổ chức đám cưới! - Ảnh 5
Lần này, vợ chồng cô chủ yếu nghỉ dưỡng, không di chuyển liên tục như những lần du lịch trước đó do bầu bí có phần nặng nề hơn

Bước sang tháng thứ 4 thai kỳ, Phương Oanh thấy vui vẻ hơn vì không còn tình trạng ốm nghén. Nữ diễn viên nói không thấy mệt mỏi dù di chuyển bằng máy bay. Cô muốn tranh thủ lúc bụng chưa lớn để đi du lịch đây đó.

Phương Oanh bất ngờ 'bóc phốt' thói quen của chồng, nhưng vẫn khoe nhẹ sự chiều chuộng tinh tế khi đang mang thai

Phương Oanh bất ngờ 'bóc phốt' thói quen của chồng, nhưng vẫn khoe nhẹ sự chiều chuộng tinh tế khi đang mang thai

Phương Oanh và Shark Bình hiện đang tận hưởng chuyến du lịch kết hợp công tác tại Nhật Bản.

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