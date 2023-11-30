Tận hưởng du lịch trong thai kì, Phương Oanh bất ngờ thừa nhận 'điểm xấu' này khi mang song thai

Sau khi về chung một nhà với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), diễn viên Phương Oanh thoải mái chia sẻ những hình ảnh đời thường của cả hai trên mạng xã hội.

Phương Oanh hiện đang du lịch Nhật Bản cùng với ông xã là Shark Bình. Nữ diễn viên thường xuyên khoe ảnh lên trang cá nhân. Và mới đây nhất, cô còn livestream để trò chuyện cùng bạn bè, người hâm mộ và cư dân mạng. Nữ diễn viên cho biết chồng đưa mình đi dạo công viên nhưng phải ngồi một góc làm việc để vợ một mình ngồi hít thở không khí trong lành. Khi mang thai đến tháng thứ 4, có hôm tích nước thì cô tăng cân, chạm mốc 60kg, nhưng cũng có hôm người "xẹp" lại còn 58kg. Nữ diễn viên hài hước nói về tình trạng bầu bí và cân nặng: "Tăng 4 kí trong 4 tháng. 3 tháng đầu nghén vật nghén vã. Lên cơn vật là hoa mắt chóng mặt như say xe. Đến tuần thứ 13 tự nhiên tỉnh queo luôn, bình thường luôn. Các em phát triển càng to thì bụng hơi nặng nề".

Diễn viên Phương Oanh tăng khoảng 3kg khi mang thai đôi ở tháng thứ tư Bên cạnh đó, bà xã shark Bình cảm ơn mọi người vì dành lời khen cho nhan sắc khi mang bầu của mình. Cô còn hài hước nói rằng: "Có hôm cũng thấy xinh, có hôm cũng xấu cực. Nội tiết tố rối loạn, có hôm tốt có hôm không tốt nên nó làm da mình sạm đi, loang lổ, khuyết điểm sần sùi. Nói chung cái hành trình bầu bí này rất buồn cười nha mọi người, như là trò đùa ấy". Trước đó, Phương Oanh và Shark Bình đã chính thức thông báo về việc hoãn đám cưới. Cả 2 dự kiến tổ chức đám cưới vào ngày 11/11. Tuy nhiên, do Phương Oanh đang mang thai đôi, sức khoẻ hiện tại không đảm bảo nên sau nhiều lần suy nghĩ cả 2 quyết định lùi đám cưới lại. Phương Oanh và Shark Bình hi vọng sau khi con cứng cáp hơn cả 2 sẽ tổ chức hôn lễ.

Chia sẻ về thai kỳ của mình, Phương Oanh cho biết 3 tháng đầu tiên cô nôn nghén khá nhiều. Khi tình hình sức khoẻ ổn định hơn người đẹp và ông xã quyết định đi chơi để mẹ bầu thoải mái và an tâm dưỡng thai hơn. Phương Oanh đang tận hưởng chuyến du lịch cùng doanh nhân Shark Bình Phương Oanh làm đám hỏi với (Shark Bình) hồi tháng 7. Sau buổi lễ, vợ chồng cô hưởng tuần trăng mật ở Mỹ. Cô được lòng gia đình chồng, được mẹ chồng nhận xét chân thành, biết quan tâm. Bà cho biết con dâu nấu ăn ngon và thường xuyên gửi đồ ăn sang cho bà và gia đình thưởng thức. Sau khi kết hôn, Phương Oanh cho biết ưu tiên chăm sóc gia đình, bên cạnh kinh doanh thời trang, bất động sản. Cô cho biết sẽ trở lại đóng phim khi có kịch bản phù hợp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tan-huong-du-lich-trong-thai-ki-phuong-oanh-bat-ngo-thua-nhan-iem-xau-nay-khi-mang-song-thai-634572.html