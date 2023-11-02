Phương Oanh đáp trả khi được khuyên 'bầu khoe ít thôi', Shark Bình cũng có động thái gây chú ý sau tin hoãn cưới

Shark Bình và Phương Oanh hoãn làm lễ cưới vào ngày 11/11 sắp tới vì lý do mang bầu đôi và nghén nặng.

Phương Oanh đăng video chia sẻ niềm hạnh phúc khi sắp làm mẹ trên trang cá nhân cách đây 2 tuần. Nữ diễn viên hiện đang mang bầu ở tháng thứ 3. Do nghén nặng và quá mệt vì mang bầu đôi nên Phương Oanh không thể tổ chức đám cưới đúng dự kiến dù bụng chưa lộ rõ. Ngay sau đó, không ít bình luận chúc mừng gia đình Shark Bình và dặn dò Phương Oanh khá kỹ lưỡng trong việc kiêng cử khi mang bầu. Tuy nhiên, cũng có lời nhắn nhủ rằng mẹ bầu thì không nên khoe nhiều, giữ sự bình yên là tốt nhất. Vì chỉ sợ những lời nói kém duyên đến từ người không yêu thích có thể ảnh hưởng tâm trạng mẹ và ảnh hưởng bé.

Vóc dáng Phương Oanh khi mang bầu Trước những lời khuyên của mọi người, Phương Oanh cảm ơn và nhắn nhủ rằng "Cảm ơn bạn đã nhắc nhở, nhưng tâm ai xấu thì kệ họ thôi". Còn Shark Bình thì để ngay một icon tương tác với vợ khiến dân tình thích thú. Đây cũng có thể xem là động thái đầu tiên của Shark Bình sau khi công bố tin hoãn cưới.

Phản ứng của Phương Oanh về lời khuyên "bầu khoe ít thôi" Phương Oanh và Shark Bình xác nhận hẹn hò vào ngày 26/8/2022. Sau gần 1 năm trải qua nhiều sóng gió, cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 6/2023 tại Phủ Lý (Hà Nam). Đến ngày 26/7, cả hai tổ chức lễ ăn hỏi tại Hà Nam, là quê hương của nữ diễn viên Hương vị tình thân. Ngày trọng đại của đôi vợ chồng diễn ra trong không gian ấm cúng, riêng tư nên chỉ có người thân của cô dâu và chú rể tham dự. Họ thuê dàn vệ sĩ trước cửa nhà, cầm ô đen che chắn để bảo đảm riêng tư. Phương Oanh và Shark Bình đón tin vui nên quyết định hoãn đám cưới Chuyện tình của nữ diễn viên sinh năm 1989 và doanh nhân Hòa Bình trải qua nhiều thị phi, sóng gió trước khi về chung một nhà. Khi nhắc về chồng, Phương Oanh từng chia sẻ từ khi xảy ra ồn ào, anh vẫn luôn bên cạnh, đồng hành và động viên cô mỗi ngày. Bên cạnh đó, Phương Oanh nói mình cũng rất được lòng các con riêng của Shark Bình. Mối tình của họ được gia đình hai bên ủng hộ.

Phương Oanh ốm nghén nặng vì mang bầu đôi, quyết định hoãn tiệc cưới Tiệc cưới ngày 11/11 của Phương Oanh và Shark Bình đã được hoãn vì nữ diễn viên ốm nghén rất nặng.

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