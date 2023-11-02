Phương Oanh ốm nghén nặng vì mang bầu đôi, quyết định hoãn tiệc cưới

Hậu trường 02/11/2023 10:38

Tiệc cưới ngày 11/11 của Phương Oanh và Shark Bình đã được hoãn vì nữ diễn viên ốm nghén rất nặng.

Mới đây, Phương Oanh và Shark Bình quyết định dời bữa tiệc cưới trên du thuyền ở Hạ Long (Quảng Ninh) vào ngày 11/11. Được biết, lý do là nữ diễn viên đang mang bầu đôi và ốm nghén rất nặng, việc thay đổi kế hoạch một phần là để Phương Oanh có thể tập trung dưỡng thai, đồng thời thêm thời gian chuẩn bị cho ngày trọng đại diễn ra thật trọn vẹn, chỉn chu.

Phương Oanh ốm nghén nặng vì mang bầu đôi, quyết định hoãn tiệc cưới - Ảnh 1
Phương Oanh và Shark Bình quyết định dời bữa tiệc cưới trên du thuyền ở Hạ Long (Quảng Ninh)
Phương Oanh ốm nghén nặng vì mang bầu đôi, quyết định hoãn tiệc cưới - Ảnh 2
Nữ diễn viên đang mang bầu đôi và ốm nghén rất nặng.

Nữ diễn viên cũng từng cho biết hơn một tháng qua, cô gần như chỉ ở nhà vì những cơn nghén dai dẳng, kéo dài cả ngày, có khi không thể ngồi dậy. Việc mang bầu đôi khiến cơ thể cô mệt mỏi và nặng nề hơn tưởng tượng. Sau nhiều lần đắn đo cân nhắc, cô và ông xã quyết định dời bữa tiệc.

Thời điểm khi thông báo hoãn cưới đến người thân và bạn bè, vợ chồng nam doanh nhân được mọi người ủng hộ vì cho rằng sức khỏe của mẹ và hai bé thời điểm này mới là quan trọng nhất. Nữ diễn viên rất vui khi được mọi người thông cảm và chúc phúc cho gia đình nhỏ.

Phương Oanh ốm nghén nặng vì mang bầu đôi, quyết định hoãn tiệc cưới - Ảnh 3
Thời điểm khi thông báo hoãn cưới đến người thân và bạn bè, vợ chồng nam doanh nhân được mọi người ủng hộ.

Trước đó, Phương Oanh có động thái đầu tiên nhắc về hành trình mang bầu con đầu lòng. Cô cho biết: “Dù vật vã với những cơn nghén dai dẳng nhưng mỗi lần đi kiểm tra nghe bác sĩ nói: ‘Tốt lắm, rất tốt’ là mọi mệt mỏi như tan biến hết. Vậy mới nói chỉ cần em bé khoẻ thôi, mệt mấy mẹ cũng chịu được! Các mom nhỉ? Hihi”. 


Phương Oanh hạnh phúc chia sẻ về hành trình mang bầu con đầu lòng.

Phương Oanh và Shark Bình đăng ký giấy chứng nhận kết hôn vào ngày 15/6. Đến hôm 26/7, họ tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu (Hà Nam). Trước khi quyết định trở thành vợ chồng, họ có một năm hẹn hò.

Phương Oanh ốm nghén nặng vì mang bầu đôi, quyết định hoãn tiệc cưới - Ảnh 4
Phương Oanh và Shark Bình đăng ký giấy chứng nhận kết hôn vào ngày 15/6.
Phương Oanh ốm nghén nặng vì mang bầu đôi, quyết định hoãn tiệc cưới - Ảnh 5
Đến hôm 26/7, họ tổ chức lễ ăn hỏi tại quê nhà cô dâu (Hà Nam).

Dù trước đây chuyện tình của cả hai đã nhận về không ít chỉ trích, bình luận tiêu cực nhưng giờ đây họ đã chứng minh hạnh phúc của riêng mình. Shark Bình không ngại thể hiện sự hạnh phúc khi khoe những bữa cơm nhà do chính tay Phương Oanh chuẩn bị, thậm chí nam doanh nhân còn chăm chỉ nịnh vợ trên trang cá nhân, đưa cô đi du lịch nghỉ dưỡng. Có thể thấy, cặp đôi đang tận hưởng khoảng thời gian hôn nhân ngọt ngào hạnh phúc.

Phương Oanh ốm nghén nặng vì mang bầu đôi, quyết định hoãn tiệc cưới - Ảnh 6
Dù trước đây chuyện tình của cả hai đã nhận về không ít chỉ trích, bình luận tiêu cực nhưng giờ đây họ đã chứng minh hạnh phúc của riêng mình.
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