Phương Oanh bất ngờ 'bóc phốt' thói quen của chồng, nhưng vẫn khoe nhẹ sự chiều chuộng tinh tế khi đang mang thai

Phương Oanh và Shark Bình hiện đang tận hưởng chuyến du lịch kết hợp công tác tại Nhật Bản.

Mới đây, Shark Bình và bà xã Phương Oanh cùng nhau đi hẹn hò ở nước ngoài. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh lãng mạn trong chuyến đi khiến nhiều người quan tâm và bàn tán xôn xao. Không chỉ thường xuyên cập nhật hình ảnh xinh xắn khi bầu bí 4 tháng, Phương Oanh còn tranh thủ livestream để giao lưu, chia sẻ với người hâm mộ về chuyến du lịch của 2 vợ chồng. Nhân cơ hội này, cô cũng bóc phốt một thói quen kì cục của nửa kia.

Đang du lịch ở Nhật Bản, vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh chia sẻ nhiều khoảnh khắc từ tình tứ đến hài hước trên trang cá nhân Dù chỉ lướt qua màn hình của vợ vài giây nhưng Shark Bình vẫn chiếm trọn sự chú ý. Khi nhiều bạn bè và cư dân mạng thắc mắc việc nam doanh nhân đi đâu cũng đeo chiếc kính râm dù trời sáng hay tối, nam doanh nhân đã tiện thể khoe đây là món quà mà vợ mua tặng. Nghe chồng bảo, Phương Oanh liền không ngần ngại trêu: "Chàng trai đeo kính nguyên ngày… kính chống xấu. Ông ấy bảo kính này đeo vào auto đẹp trai. Mình đã bảo kính này chỉ mua để đi đánh golf thôi, đi thể thao thôi mà thấy đẹp quá nên lúc nào cũng đeo, outfit nào cũng đeo".

Dù trêu chọc nhưng Phương Oanh vẫn không quên khoe rằng chồng chiều chuộng mình đủ điều. Nghe vợ rủ đi tìm hàng trà sữa vì thèm, Shark Bình đã hào hứng đồng ý ngay. Phương Oanh "bóc phốt" thói quen cực hài của chồng là suốt ngày đeo kính Thời gian gần đây, vợ chồng Shark Bình dành trọn vẹn thời gian để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son trước khi đón cặp song sinh chào đời. Trước đó cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 nhưng do bà xã mang thai bị ốm nghén nặng nên cặp đôi đã quyết định hoãn đám cưới. Hiện tại, bà xã Shark Bình cho biết sức khoẻ đã có phần ổn định hơn, hết ốm nghén và có thể đi du lịch, ngắm cảnh ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Phương Oanh cũng chia sẻ bản thân liên tục tìm hiểu trong quá trình mang thai để con vẫn có dưỡng chất mà mẹ không bị tăng cân quá nhiều, vừa có vóc dáng vừa có thể chất và tinh thần tốt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phuong-oanh-bat-ngo-boc-phot-thoi-quen-cua-chong-nhung-van-khoe-nhe-su-chieu-chuong-tinh-te-khi-ang-mang-thai-634891.html