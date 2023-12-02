Phương Oanh bất ngờ 'bóc phốt' thói quen của chồng, nhưng vẫn khoe nhẹ sự chiều chuộng tinh tế khi đang mang thai

Hậu trường 02/12/2023 15:16

Phương Oanh và Shark Bình hiện đang tận hưởng chuyến du lịch kết hợp công tác tại Nhật Bản.

Mới đây, Shark Bình và bà xã Phương Oanh cùng nhau đi hẹn hò ở nước ngoài. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những hình ảnh lãng mạn trong chuyến đi khiến nhiều người quan tâm và bàn tán xôn xao.

Không chỉ thường xuyên cập nhật hình ảnh xinh xắn khi bầu bí 4 tháng, Phương Oanh còn tranh thủ livestream để giao lưu, chia sẻ với người hâm mộ về chuyến du lịch của 2 vợ chồng. Nhân cơ hội này, cô cũng bóc phốt một thói quen kì cục của nửa kia.

Phương Oanh bất ngờ 'bóc phốt' thói quen của chồng, nhưng vẫn khoe nhẹ sự chiều chuộng tinh tế khi đang mang thai - Ảnh 1
Đang du lịch ở Nhật Bản, vợ chồng Shark Bình và Phương Oanh chia sẻ nhiều khoảnh khắc từ tình tứ đến hài hước trên trang cá nhân

Dù chỉ lướt qua màn hình của vợ vài giây nhưng Shark Bình vẫn chiếm trọn sự chú ý. Khi nhiều bạn bè và cư dân mạng thắc mắc việc nam doanh nhân đi đâu cũng đeo chiếc kính râm dù trời sáng hay tối, nam doanh nhân đã tiện thể khoe đây là món quà mà vợ mua tặng.

Nghe chồng bảo, Phương Oanh liền không ngần ngại trêu: "Chàng trai đeo kính nguyên ngày… kính chống xấu. Ông ấy bảo kính này đeo vào auto đẹp trai. Mình đã bảo kính này chỉ mua để đi đánh golf thôi, đi thể thao thôi mà thấy đẹp quá nên lúc nào cũng đeo, outfit nào cũng đeo".

Dù trêu chọc nhưng Phương Oanh vẫn không quên khoe rằng chồng chiều chuộng mình đủ điều. Nghe vợ rủ đi tìm hàng trà sữa vì thèm, Shark Bình đã hào hứng đồng ý ngay.

Phương Oanh bất ngờ 'bóc phốt' thói quen của chồng, nhưng vẫn khoe nhẹ sự chiều chuộng tinh tế khi đang mang thai - Ảnh 2
Phương Oanh "bóc phốt" thói quen cực hài của chồng là suốt ngày đeo kính

Thời gian gần đây, vợ chồng Shark Bình dành trọn vẹn thời gian để tận hưởng cuộc sống vợ chồng son trước khi đón cặp song sinh chào đời. Trước đó cả hai dự định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11 nhưng do bà xã mang thai bị ốm nghén nặng nên cặp đôi đã quyết định hoãn đám cưới.

Hiện tại, bà xã Shark Bình cho biết sức khoẻ đã có phần ổn định hơn, hết ốm nghén và có thể đi du lịch, ngắm cảnh ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Phương Oanh cũng chia sẻ bản thân liên tục tìm hiểu trong quá trình mang thai để con vẫn có dưỡng chất mà mẹ không bị tăng cân quá nhiều, vừa có vóc dáng vừa có thể chất và tinh thần tốt.

Đeo chiếc kính râm bất kể trời sáng hay tối, Shark Bình lên tiếng lý giải nguyên nhân, nào ngờ bị Phương Oanh 'bóc phốt' ngay lập tức

Đeo chiếc kính râm bất kể trời sáng hay tối, Shark Bình lên tiếng lý giải nguyên nhân, nào ngờ bị Phương Oanh 'bóc phốt' ngay lập tức

Đi du lịch cùng Phương Oanh, Shark Bình khiến nhiều người thắc mắc khi ở đâu cũng đeo chiếc kính râm dù trời sáng hay tối.

Xem thêm
Từ khóa:   Phương Oanh Shark Bình sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Đúng 20h hôm nay, ngày 20/9/2026, 3 con giáp TÀI LỘC CỰC PHÁT, ôm cục tiền khổng lồ, tiền vào như nước, đắc tài đắc lộc, công danh vinh hiển

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Đúng ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp Phúc Lộc tề thiên, kéo hết vận may thiên hạ, đuổi sạch tiểu nhân chọc phá, thu nhập tăng gấp 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp Thần Tài gõ cửa, lộc lá bủa vây, cơ hội thăng quan tiến chức, tha hồ sắm nhà lầu xe hơi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Những sai lầm phổ biến khi chế biến và ăn giá đỗ

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau hôm nay, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Cuối ngày hôm nay (20/9/2026), 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Sau ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 40 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 45 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Giá vàng hôm nay, ngày 19/9/2026: Vàng nhẫn bán ra 148 triệu, vượt mặt vàng miếng

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Lời hứa với mẹ dang dở của nam sinh bị nước cuốn xuống cống ở Hà Nội

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Trường Giang và Nhã Phương: Từ 'phim giả tình thật' đến cuộc hôn nhân sau nhiều thăng trầm

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Sau 10 năm chờ đợi, Quế Vân nói một câu khiến nhiều người bất ngờ: 'Em tha thứ cho anh'

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?

Trường Giang nói gì khi được hỏi về chuyện từng quen người phụ nữ khác lúc yêu Nhã Phương?