Mẹ bầu Phương Oanh khoác tay chồng đi dạo lãng mạn dưới mùa thu Nhật Bản, không tin nổi sắp làm mẹ 2 con!

Sau khi sức khỏe đã ổn định, thời gian gần đây, mẹ bầu đã chăm chỉ ra đường hay dự sự kiện cùng chồng. Mới đây nhất, đôi vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình có chuyến vi vu tại Nhật Bản.

Cách đây 1 tháng, trên trang cá nhân, Phương Oanh bất ngờ đăng video chia sẻ niềm hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng cho doanh nhân Shark Bình. Hiện tại, nữ diễn viên Hương vị tình thân đã bước sang giai đoạn giữa thai kì ở tháng thứ 4. Do nghén nặng và quá mệt vì mang bầu đôi nên Phương Oanh đành hoãn việc tổ chức đám cưới vào tháng 11 đúng dự kiến trước đó. Cách đây 1 tháng, trên trang cá nhân, Phương Oanh bất ngờ đăng video chia sẻ niềm hạnh phúc khi mang thai con đầu lòng cho doanh nhân Shark Bình Sau khi sức khỏe đã ổn định, thời gian gần đây, mẹ bầu đã chăm chỉ ra đường hay dự sự kiện cùng chồng. Mới đây nhất, đôi vợ chồng Phương Oanh - Shark Bình có chuyến vi vu tại Nhật Bản. Nữ diễn viên cho biết, ông xã đi công tác tại đây nên rủ cô đi cùng. Cả 2 dự định ở lại Nhật 1 tuần để giải quyết công việc kết hợp ngắm lá vàng, lá đỏ.



Sau khi sức khỏe đã ổn định, thời gian gần đây, mẹ bầu đã chăm chỉ ra đường hay dự sự kiện cùng chồng Trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải hình ảnh cùng chồng vui vẻ đi ăn uống, thăm thú nhiều nơi. Lần này, vợ chồng cô chủ yếu nghỉ dưỡng, không di chuyển liên tục như những lần du lịch trước đó do bầu bí có phần nặng nề hơn. Shark Bình tranh thủ khoe ảnh tình tứ bên vợ giữa khung cảnh lá vàng rơi lãng mạn Shark Bình cũng tranh thủ khoe ảnh tình tứ bên vợ giữa khung cảnh lá vàng rơi lãng mạn. Nam doanh nhân hào hứng: "Bản tình ca mùa thu. Mong mùa nào cũng thu". Khi khoác tay chồng cùng rảo bước đi dạo trên phố, nữ diễn viên lộ rõ sự vui vẻ, hạnh phúc.

Trên trang cá nhân, Phương Oanh đăng tải hình ảnh cùng chồng vui vẻ đi ăn uống, thăm thú nhiều nơi Bước sang tháng thứ 4 thai kỳ, Phương Oanh thấy vui vẻ hơn vì không còn tình trạng ốm nghén. Nữ diễn viên nói không thấy mệt mỏi dù di chuyển bằng máy bay. Cô muốn tranh thủ lúc bụng chưa lớn để đi du lịch đây đó. Mang thai bầu đôi, vóc dáng Phương Oanh tăng cân thấy rõ. Dù diện quần áo che dáng, cô vẫn để lộ vòng 2 lùm lùm, thân hình tròn trịa hơn. Bên dưới bài viết, Phương Oanh cũng cảm thán bản thân mắc chứng bệnh "tâm hồn trẻ thơ mãn tính", không thể tin việc mình sắp làm mẹ. Phương Oanh dí dỏm nói: "Chả hiểu sao nhìn những thứ như này vẫn cứ bị cuốn. Liệu có phải là bị mắc chứng bệnh 'tâm hồn trẻ thơ mãn tính' không mọi người? Mẹ em bé đến nơi rồi. Nhiều lúc em vẫn không thể tin nổi". Mang thai bầu đôi, vóc dáng Phương Oanh tăng cân thấy rõ. Dù diện quần áo che dáng, cô vẫn để lộ vòng 2 lùm lùm, thân hình tròn trịa hơn Sau khi đăng tải, hình ảnh vợ chồng Phương Oanh cùng nhau du lịch nước ngoài nhận về vô số tương tác. Hầu hết người xem đều khen ngợi mẹ bầu trông ngày càng xinh đẹp, rạng ngời. Nhận xét vóc dáng khi mang bầu, diễn viên Quỳnh Búp Bê tự nhiện đường cong của cô giờ đây đã "cong ngược đằng trước". Phương Oanh cũng cảm thán bản thân mắc chứng bệnh "tâm hồn trẻ thơ mãn tính", không thể tin việc mình sắp làm mẹ Dù vậy, Phương Oanh vẫn giữ tinh thần thoải mái, không lo lắng chuyện cân nặng. Đối với cô, điều quan trọng nhất trước mắt là sự phát triển của thai nhi. Mỗi lần đi khám thai, Phương Oanh cảm thấy vui khi biết 2 em bé song sinh trong bụng đang phát triển tốt.

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