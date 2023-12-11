Hết thời kì thai nghén, mẹ bầu Phương Oanh tự tay vào bếp nấu ăn, không gian tổ ấm mới cũng được hé lộ!

Bà xã Shark Bình chuẩn bị bước sang tháng thứ 5 của thai kỳ. Trong những lần khám thai gần đây, cô thấy vui vì 2 con khỏe mạnh, bắt đầu tương tác với nhau. Phương Oanh chia sẻ: "Oanh rất thích sinh đôi, một công 2 đứa sau này cho nó chơi với nhau vui lắm. Bắt đầu những tuần gần đây, đi siêu âm thì đã thấy các con tương tác với nhau từ trong bụng rồi, rất là yêu luôn mọi người. Nhưng tất nhiên vất vả là điều đương nhiên rồi. Sữa mình cần gấp 2, mệt mình cũng mệt lên gấp 2. Cái xong rồi nghén, Oanh nghĩ là cũng bị nhân lên gấp đôi".

Sau thời gian thai nghén vật vã, Phương Oanh đã trở lại mạng xã hội và thoải mái cập nhật cuộc sống mẹ bầu hạnh phúc bên ông xã Shark Bình. Mới đây nhất, cô đăng tải Vlog chia sẻ công thức nấu ăn dinh dưỡng cho mẹ bầu. Nữ diễn viên vui vẻ vì giờ đây có thể ăn uống thoải mái những món mình thích.

Diễn viên Phương Oanh giải thích thêm lý do cô lọc và trữ phôi nhiều vì muốn nhà có đông con. Người đẹp thích thú cho biết nếu quá trình làm mẹ lần này diễn ra suôn sẻ thì trong tương lai, cô sẽ tiếp tục sinh thêm con cho ông xã.

Khi được hỏi về chuyện làm IVF để mang thai con đầu lòng, bà xã Shark Bình không ngại tiết lộ bỏ ra số tiền hàng trăm triệu đồng. Theo lời Phương Oanh, chi phí tốn kém nhất chính là chi phí sàng lọc và trữ phôi, với giá 17 triệu đồng cho 1 phôi. Nữ diễn viên đã trữ khoảng 17-20 phôi, tức chi phí khoảng 290-340 triệu đồng, chưa tính đến các khoản khác.

Khi được hỏi về chuyện làm IVF để mang thai con đầu lòng, bà xã Shark Bình không ngại tiết lộ bỏ ra số tiền hàng trăm triệu đồng

Đáng chú ý, trong đoạn Vlog này, người xem còn choáng ngợp với không gian tổ ấm sang trọng của vợ chồng "búp bê - cá mập" vừa được xây dựng xong. Bên trong nhà được thiết kế lạ mắt với tông màu xám xanh sang trọng. Điểm nhấn của nhà bếp là khu vực chế biến, bày trí thức ăn được thiết kế bể cá phía dưới, bên trên ốp đá.

Kế đó, khu vực phòng khách bắt mắt không kém với bàn ăn ấm cúng và dàn rượu vang trưng bày sang trọng. Phương Oanh cho biết năm nay sau khi nhận được nhà mới, cô đã đầu tư trang trí cây thông để đón giáng sinh cùng ông xã.

Điểm nhấn của nhà bếp là khu vực chế biến, bày trí thức ăn được thiết kế bể cá phía dưới, bên trên ốp đá

"Oanh thích không khí giáng sinh lắm nên năm nay có thời gian hơn, Oanh quyết tâm làm một cây thông thật xinh theo ý mình để đón những điều vui vẻ và hạnh phúc", nữ diễn viên cho hay.

Trước đó, tháng 8/2023, diễn viên Quỳnh Búp Bê đã hé lộ một phần nhỏ yêu thích trong căn nhà chính là khu vực bếp. Cả 2 yêu thích những bữa cơm gia đình nên đã dành nhiều tâm huyết, công sức chăm chút.

Phương Oanh tự tay trang trí cây thông để đón Giáng sinh sắp đến

Hiện tại, Phương Oanh dành toàn bộ thời gian để tập trung dưỡng thai. Nữ diễn viên cho biết cô chưa có kế hoạch trở lại hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô muốn dành quỹ thời gian và tâm lý của mình cho cặp song sinh, nhất là trong những năm tháng đầu đời.

Người đẹp Hương vị tình thân cũng lên kế hoạch giảm cân, lấy lại vóc dáng để sẵn sàng trở lại nghệ thuật khi có cơ hội. Cân nặng của Phương Oanh hiện đã chạm mốc 60 kg, có dấu hiệu nở mũi nhẹ, vóc dáng Phương Oanh thay đổi rõ rệt.

Bà xã Shark Bình cho biết cô tăng cân chưa nhiều nhưng vòng 2 phình to nhanh chóng. Dù vậy, Phương Oanh vẫn giữ tinh thần thoải mái, không lo lắng chuyện cân nặng

Bà xã Shark Bình cho biết cô tăng cân chưa nhiều nhưng vòng 2 phình to nhanh chóng. Dù vậy, Phương Oanh vẫn giữ tinh thần thoải mái, không lo lắng chuyện cân nặng. Điều quan trọng nhất với cô là sự phát triển của thai nhi.

Từ khi yêu và kết hôn với Phương Oanh, ông xã nữ diễn viên cũng được netizen nhận xét ngày càng trẻ trung, phong độ và thay đổi 180 độ trong tính cách

Từ khi yêu và kết hôn với Phương Oanh, ông xã nữ diễn viên cũng được netizen nhận xét ngày càng trẻ trung, phong độ và thay đổi 180 độ trong tính cách. Khác với hình ảnh nghiêm nghị thường thấy, vị “cá mập” giờ thường xuyên xuất hiện bên cạnh vợ với những khoảnh khắc cực kì hài hước, tình cảm, không ngại “làm trò” để đu trend cùng bà xã. Shark Bình còn thoải mái hơn trong việc sử dụng mạng xã hội. Nam doanh nhân đều đặn đăng ảnh, liên tục bình luận thể hiện tình cảm và dỗ dành vợ bầu.