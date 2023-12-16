Mẹ bầu Phương Oanh trổ tài nấu ăn chiêu đãi đại gia đình 2 bên trong cơ ngơi mới, ông xã Shark Bình tấm tắc khen vợ!

Hậu trường 16/12/2023 15:11

Từ sau lễ ăn hỏi hồi tháng 7/2023 ở Hà Nam, đây là lần hiếm hoi vợ chồng "cá mập - búp bê" sum vầy đầy đủ 2 bên bố mẹ.

Sau thời gian thai nghén vật vã, Phương Oanh thoải mái cập nhật cuộc sống mẹ bầu ở những tháng giữa thai kì. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, nữ diễn viên tiếp tục đăng tải Vlog trổ tài làm bếp, chia sẻ công thức những món ăn ngon. 

Mẹ bầu Phương Oanh trổ tài nấu ăn chiêu đãi đại gia đình 2 bên trong cơ ngơi mới, ông xã Shark Bình tấm tắc khen vợ! - Ảnh 1
Nữ diễn viên tiếp tục đăng tải Vlog trổ tài làm bếp, chia sẻ công thức những món ăn ngon. Shark Bình tấm tắc khen vợ 

Đáng chú ý, lần này ngoài vị khách hàng quen thuộc là ông xã Shark Bình thì Phương Oanh còn chiêu đãi cả đại gia đình 2 bên. Từ sau lễ ăn hỏi hồi tháng 7/2023 ở Hà Nam, đây là lần hiếm hoi vợ chồng "cá mập - búp bê" sum vầy đầy đủ 2 bên bố mẹ.

Mẹ bầu Phương Oanh trổ tài nấu ăn chiêu đãi đại gia đình 2 bên trong cơ ngơi mới, ông xã Shark Bình tấm tắc khen vợ! - Ảnh 2
 Lần này ngoài vị khách hàng quen thuộc là ông xã Shark Bình thì Phương Oanh còn chiêu đãi cả đại gia đình 2 bên

Trong hình ảnh chia sẻ còn có xuất hiện 2 con riêng của Shark Bình. Còn bố mẹ ruột Phương Oanh thân thiết, vui vẻ bên bố mẹ ruột Shark Bình, trong khi đó mẹ bầu tình tứ dựa vào lòng ông xã. Kèm theo ảnh, Shark Bình viết: "Sweet home (tạm dịch: Ngôi nhà thân yêu)".

Mẹ bầu Phương Oanh trổ tài nấu ăn chiêu đãi đại gia đình 2 bên trong cơ ngơi mới, ông xã Shark Bình tấm tắc khen vợ! - Ảnh 3
Món ăn được Phương Oanh tự tay vào bếp chế biến

Được biết, đầu tháng 12 vừa qua, cặp đôi đã chính thức dọn vào tổ ấm mới. Trong thời gian Phương Oanh dưỡng thai, bố mẹ ruột nữ diễn viên thường xuyên đến chơi và chăm sóc con gái. Vừa qua, Phương Oanh còn chia sẻ clip tự tay trang trí cây thông để đón Noel. Đôi vợ chồng son còn tranh thủ chụp một bộ ảnh đón Giáng sinh cực lung linh.

Mẹ bầu Phương Oanh trổ tài nấu ăn chiêu đãi đại gia đình 2 bên trong cơ ngơi mới, ông xã Shark Bình tấm tắc khen vợ! - Ảnh 4
Được biết, đầu tháng 12 vừa qua, cặp đôi đã chính thức dọn vào tổ ấm mới. Phương Oanh còn chia sẻ clip tự tay trang trí cây thông đón Noel

Hiện tại, Phương Oanh đang bước sang tháng thứ 5 của thai kỳ. Trong những lần khám thai gần đây, cô chia sẻ cảm thấy vui vì 2 con khỏe mạnh, bắt đầu tương tác với nhau. Phương Oanh chia sẻ: "Oanh rất thích sinh đôi, một công 2 đứa sau này cho nó chơi với nhau vui lắm. Bắt đầu những tuần gần đây, đi siêu âm thì đã thấy các con tương tác với nhau từ trong bụng rồi, rất là yêu luôn mọi người. Nhưng tất nhiên vất vả là điều đương nhiên rồi. Sữa mình cần gấp 2, mệt mình cũng mệt lên gấp 2. Cái xong rồi nghén, Oanh nghĩ là cũng bị nhân lên gấp đôi".

Mẹ bầu Phương Oanh trổ tài nấu ăn chiêu đãi đại gia đình 2 bên trong cơ ngơi mới, ông xã Shark Bình tấm tắc khen vợ! - Ảnh 5
Đôi vợ chồng son tranh thủ chụp một bộ ảnh đón Giáng sinh cực lung linh

Phương Oanh dành toàn bộ thời gian để tập trung dưỡng thai. Nữ diễn viên cho biết cô chưa có kế hoạch trở lại hoạt động nghệ thuật. Thay vào đó, cô muốn dành quỹ thời gian và tâm lý của mình cho cặp song sinh, nhất là trong những năm tháng đầu đời. 

Phương Oanh tung bộ ảnh 'mùi mẫn' đón Noel bên ông xã Shark Bình, mẹ bầu 5 tháng được khen xinh đẹp 'hết nấc'!

Phương Oanh tung bộ ảnh 'mùi mẫn' đón Noel bên ông xã Shark Bình, mẹ bầu 5 tháng được khen xinh đẹp 'hết nấc'!

Sau thời gian thai nghén vật vã, thời gian gần đây, Phương Oanh đã trở lại mạng xã hội và liên tục cập nhật cuộc sống mẹ bầu hạnh phúc bên ông xã Shark Bình. 

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Từ khóa:   phương oanh bố mẹ Phương Oanh bố mẹ Shark Bình

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