Hết ốm nghén khi mang bầu song thai, Phương Oanh 'bất chấp' thời tiết lạnh giá để yêu chiều Shark Bình điều này

Trong bài viết trên trang cá nhân mới nhất, Phương Oanh đã khoe hình ảnh đi du lịch cùng chồng tại Phú Quốc. Nữ diễn viên vui vẻ cho biết: "Một Giáng Sinh rất mát chỉ vì thanh niên kia muốn đi lặn biển".

Với nhiều năm chăm chỉ đóng phim, Phương Oanh vốn được công chúng nhận xét là một trong những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào không thua kém bất kỳ "bóng hồng" đình đám nào.

Dựa vào những tấm hình này, đa số khán giả đều cho rằng tình trạng sức khoẻ của nữ diễn viên đã được cải thiện sau một thời gian ốm nghén. Thậm chí, nhiều người không ngần ngại khen ngợi nhan sắc khi mang bầu của Phương Oanh.

Từ sau khi kết hôn, cuộc sống của Shark Bình và bà xã Phương Oanh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi mỗi ngày đều vui vẻ, hạnh phúc. Mỗi đoạn clip của nữ diễn viên đều thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Một phần là vì cô nàng nấu ăn quá ngon, một phần là bởi những khoảnh khắc cực tình cảm của hai vợ chồng.

Bản thân Phương Oanh từ lâu được coi là người có khả năng nội trợ. Cô nấu được nhiều món ngon, theo phong cách Âu - Á. Có gu thẩm mỹ cao trong trang trí nhà cửa, Phương Oanh cũng đồng thời là tuýp phụ nữ yêu bếp núc. Những món ăn của cô đa dạng theo các trường phong cách khác nhau. Và dường như chưa có món ăn nào làm khó được người đẹp.

Nhiều người bày tỏ sự thích thú với đoạn clip của Phương Oanh bởi thấy cô nàng hiểu đến từng sở thích nhỏ của ông xã

Hiện tại, Phương Oanh đang dành thời gian để tập trung vào việc dưỡng song thai, nữ diễn viên luôn được Shark Bình hết mực cưng chiều, quan tâm.

Trước đó cặp đôi đã đăng ký kết hôn vào tháng 6 năm nay và có kế hoạch làm đám cưới trong tháng 11. Tuy nhiên vì người đẹp bị ốm nghén nặng trong những tháng đầu của thai kỳ, nên cả hai quyết định tạm hoãn đám cưới.