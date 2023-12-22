Choáng ngợp với biệt thự bề thế, tầm nhìn trọn thành phố của vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo

Hậu trường 22/12/2023 06:10

Tổ ấm của Hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng doanh nhân Trung Tín là căn biệt thự bề thế bậc nhất TP.HCM.

Mới đây, Hoa hậu Đặng Thu Thảo đăng tải đoạn clip cùng con gái Sophie cắt tỉa nguyên liệu khô để trang trí vòng nguyệt quế, chuẩn bị trang hoàng cho không gian nhà nhân dịp Giáng sinh.

Biệt thự của Hoa hậu Đặng Thu Thảo thuộc hàng đắt đỏ nhất tại tuyến phố trung tâm TP.HCM. Căn nhà bề thế, có nhiều cây xanh. Thỉnh thoảng, Đặng Thu Thảo cũng tiết lộ một vài góc cực xịn sò trong căn nhà như phòng khách view rộng rãi với view cực đẹp, hay khu vườn ở ban công...

Choáng ngợp với biệt thự bề thế, tầm nhìn trọn thành phố của vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ảnh 1
Biệt thự của Hoa hậu Đặng Thu Thảo thuộc hàng đắt đỏ nhất tại tuyến phố trung tâm TP.HCM
Choáng ngợp với biệt thự bề thế, tầm nhìn trọn thành phố của vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ảnh 2
Căn nhà bề thế, có nhiều cây xanh

Mỗi dịp lễ, Đặng Thu Thảo đều trang trí nhà cửa theo chủ đề. Riêng đợt Giáng sinh, mỗi năm nàng Hậu đều đặt trong phòng khách một cây thông Noel nhưng trang trí theo chủ đề, tông màu khác nhau.

Tổ ấm của Đặng Thu Thảo nhận được sự ngưỡng mộ của đông đảo khán giả. Cô cũng được xem là một trong những Hoa hậu Việt Nam có cuộc sống viên mãn nhất tính tới hiện tại.

Choáng ngợp với biệt thự bề thế, tầm nhìn trọn thành phố của vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ảnh 3
Hoa hậu Đặng Thu Thảo thường xuyên check-in tại căn biệt thự sang trọng
Choáng ngợp với biệt thự bề thế, tầm nhìn trọn thành phố của vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ảnh 4
Phòng khách sang trọng, hiện đại 

Đặng Thu Thảo sinh năm 1991 ở Bạc Liêu, đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 2012. Trước khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2012, cô là Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long cùng năm. Đặng Thu Thảo kết hôn cùng doanh nhân Trung Tín vào năm 2017, sau 3 năm hẹn hò. Doanh nhân này xuất thân trong gia đình giàu có. Theo đó, cha mẹ anh đều là quản lý doanh nghiệp. Sau khi đi du học, trở về nước, chồng của Hoa hậu Thu Thảo kế thừa sản nghiệp của gia đình.

Hiện anh quản lý công ty riêng với khoảng 800 nhân sự, làm chủ hai quán bar lớn ở Sài Gòn cùng nhà hàng ẩm thực Thái Lan.

Choáng ngợp với biệt thự bề thế, tầm nhìn trọn thành phố của vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ảnh 5Choáng ngợp với biệt thự bề thế, tầm nhìn trọn thành phố của vợ chồng Hoa hậu Đặng Thu Thảo - Ảnh 6
Hoa hậu hài lòng về cuộc sống hiện tại, hạnh phúc vì có chồng tâm lý, yêu thương vợ con

Tháng 3/2018, nàng hậu sinh con gái đầu lòng, hai năm sau chào đón cậu con trai kháu khỉnh. Hoa hậu sinh năm 1991 được đánh giá là người giản dị, ít khi khoe hàng hiệu. Không chỉ vậy, cô còn được khen khiêm tốn, khéo léo, luôn là hậu phương vững chắc của chồng. Nhiều người cho rằng, chính hôn nhân viên mãn, hạnh phúc là điều khiến nhan sắc của Đặng Thu Thảo ngày càng thăng hạng.

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