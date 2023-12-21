Sau 3 tháng 'đường ai nấy đi', Hà Thanh Xuân ngày càng nhuận sắc, 'vua cá Koi' Thắng Ngô thay đổi khó nhận ra

Tính tới thời điểm hiện tại, Hà Thanh Xuân tuyên bố công khai "đường ai nấy đi" với vua cá Koi Thắng Ngô đã được 3 tháng.

Sau 3 tháng kể từ ngày tuyên bố "đường ai nấy đi", cặp đôi gây xôn xao một thời "vua cá Koi" Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân đều có những thay đổi đáng chú ý về ngoại hình lẫn trạng thái tinh thần. Thông qua loạt ảnh đăng tải trên mạng xã hội, Hà Thanh Xuân đã có nhiều thái đổi ngoạn mục từ nhan sắc cho đến trạng thái tinh thần. Nữ ca sĩ thay đổi một chút về kiểu tóc, khiến nhan sắc như trẻ hóa, quay trở về độ tuổi đôi mươi. Chưa hết, tần xuất tham gia mạng xã hội của Hà Thanh Xuân cũng nhiều hơn trước. Chính vì vây, rất nhiều lời khen từ cư dân mạng cho rằng Hà Thanh Xuân ngày càng trẻ đẹp và quyến rũ.

Sau ba tháng tuyên bố chia tay chồng - ''Vua cá koi" Thắng Ngô, Hà Thanh Xuân được khen là ngày càng trẻ đẹp và quyến rũ Ngoài ra, Hà Thanh Xuân cũng rất chăm chỉ đăng ảnh trên trang cá nhân, khoảnh khắc nào của cô cũng là thần thái xinh đẹp, rạng ngời. Có thể thấy tâm trạng của nữ ca sĩ khá tốt, dường như không mấy ảnh hưởng bởi ồn ào đời tư. Hà Thanh Xuân vui vẻ chụp ảnh cùng bạn bè thân thiết như Dương Triệu Vũ, Đan Nguyên, Đức Tiến... Ngoài thời gian dành cho công việc, nữ ca sĩ cũng tranh thủ tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên. Cô cũng tích cực luyện tập thể dục thể thao mỗi ngày nhận được nhiều lời khen ngợi.

Cặp đôi "vua cá Koi" Thắng Ngô và nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân đều có những thay đổi đáng chú ý về ngoại hình lẫn trạng thái tinh thần Trước đó, sau khi Hà Thanh Xuân thông báo về việc đã "đường ai nấy đi" với Thắng Ngô vào những ngày đầu tháng 9/2023, "vua cá Koi" Thắng Ngô từng để lộ những khoảnh khắc tiều tụy khiến nhiều người không khỏi chú ý. Sau đó, anh từng phải làm video dài đăng tải trên trang cá nhân và bày tỏ mong muốn từ nay về sau sẽ không ai nhắc đến chuyện tình cảm riêng tư của anh, bởi anh muốn được bình yên để tập trung vào bản thân và công việc riêng. Doanh nhân Thắng Ngô chia sẻ nhiều về cuộc sống đời thường gần gũi với thiên nhiên, đồng quê Hiện tại, dường như nam doanh nhân đã lấy lại được tinh thần. Trên trang cá nhân anh chia sẻ nhiều về cuộc sống đời thường gần gũi với thiên nhiên, đồng quê. Điều khiến nhiều người chú ý hơn cả là thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn của nam doanh nhân. Doanh nhân Thắng Ngô rất thích luyện tập thể dục thể thao với các môn như hít xà, hít đất tại gia.

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