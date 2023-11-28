Hơn 2 tháng thông báo chia tay, 'Vua cá koi' Thắng Ngô vẫn có động thái đáng chú ý khi nhắc đến vợ cũ Hà Thanh Xuân?

Sau thông báo này, Hà Thanh Xuân cho biết, cô bắt đầy quay trở về trạng thái độc thân. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đẹp của bản thân và hoạt động nghệ thuật của mình. Về phía chồng cũ "Vua cá Koi", thời điểm này, ông chỉ cho biết do vợ đang bị stress mà thôi. Sau đó, ông vẫn thường xuyên chia sẻ những tiết mục biểu diễn của vợ trên sân khấu.

Đầu tháng 9 vừa qua, dân tình không khỏi xôn xao bàn tán trước bài đăng thông báo chia tay của Hà Thanh Xuân với ông xã Thắng Ngô sau 1 năm tổ chức lễ cưới. Theo như Hà Thanh Xuân cho biết, cô rơi vào trạng thái trầm cảm sau kết hôn. Không những vậy, dù mới chung sống một thời gian ngắn với chồng nhưng cô phát hiện ra cả hai không hòa hợp về mặt tư tưởng.

Bên dưới bài đăng này, dân mạng nhanh chóng phát hiện ra giọng hát của ca sĩ Hà Thanh Xuân và không ngần ngại để lại những bình luận khen ngợi. Đặc biệt, Thắng Ngô không những không né tránh mà còn thay vợ cũ gửi lời cảm ơn đến khán giả. Hoặc nếu có ai hỏi tựa đề bài hát là gì, nam doanh nhân không ngại ngần gửi đường link bài hát do Hà Thanh Xuân trình bày.

Mới đây nhất, ông tiếp tục gây chú ý khi đăng tải một đoạn video đang lái xe trên đường phố Sài Gòn nhưng đáng nói là ông đang mở bài nhạc do chính giọng ca ca sĩ Hà Thanh Xuân trình bày. Kèm theo đoạn video này, "vua cá Koi" cũng đăng dòng tâm trạng:" Sài gòn, tối chủ nhật. Những ngày cuối năm, trời se lạnh...".

Khi dân mạng gửi lời khen giọng hát của Hà Thanh Xuân, Thắng Ngô không những không né tránh mà còn thay vợ cũ gửi lời cảm ơn đến khán giả

Nhiều người cho rằng, dù Hà Thanh Xuân đã công bố chia tay một thời gian nhưng đến nay, "vua cá Koi" Thắng Ngô dường như vẫn nặng lòng với cô. Không những vậy, nếu ai thường xuyên Facebook cá nhân của Thắng Ngô sẽ phát hiện ông vẫn đeo chiếc nhẫn cưới ngày nào trên ngón áp út của mình.



Dân mạng phát hiện Thắng vẫn đeo chiếc nhẫn cưới ngày nào trên ngón áp út

Trước đó, vị doanh nhân này cũng từng tung bằng chứng làm rõ tin đồn Hà Thanh Xuân là "người thứ ba", phá hoại gia đình hạnh phúc của mình và vợ cũ. Cụ thể, ông tung đoạn tin nhắn với luật sư bàn về việc hoàn tất thủ tục ly hôn với vợ cũ vào ngày 25/2/2021. Đồng thời, ông tung thêm tin nhắn của người em thân thiết làm mai mình cho Hà Thanh Xuân vào ngày 23/5/2021 (tức là 3 tháng sau khi ly hôn).

Trước đó, vị doanh nhân này cũng từng tung bằng chứng làm rõ tin đồn Hà Thanh Xuân là "người thứ ba", phá hoại gia đình hạnh phúc của mình và vợ cũ

Qua đó, vị doanh nhân này mong muốn drama về đời tư của mình được khép lại khi mọi chuyện đã được làm sáng tỏ: "Chào mọi người! Như tôi đã nói, drama về cuộc sống riêng tư của tôi cần phải chấm dứt. Tôi không phải là cậu trai mới lớn để cần phải có ai cho lời khuyên. Tôi là một người khô

ng dễ bỏ cuộc, nhưng khi tôi đã ra quyết định thì đó là lựa chọn tốt nhất và không thể thay đổi. Tôi đã xin phép cô em Lữ Thị Thuỳ Vân để đưa tin nhắn riêng tư lên. Việc cô em Thuỳ Vân làm cũng từ người thân trong gia đình tôi muốn tôi có bạn để cân bằng cuộc sống tại thời điểm đó. Tôi không cần phải chứng minh với người ngoài cuộc trong chuyện riêng tư. Nhưng sự thật thì không thể bị bóp méo. Xin cảm ơn tất cả!".