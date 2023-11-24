Vua cá Koi khoe ảnh phong độ ngời ngời, hé lộ 'đang được yêu' sau cuộc hôn nhân 'gương vỡ khó lành' với Hà Thanh Xuân

Nam doanh nhân Thắng Ngô càng khiến nhiều người tò mò khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái với cảm xúc "đang cảm thấy được yêu", kèm theo hình ảnh tươi tắn của bản thân hậu đường ai nấy đi với Hà Thanh Xuân.

Hậu "đường ai nấy đi" với ca sĩ Hà Thanh Xuân, cuộc sống của nam doanh nhân Thắng Ngô có nhiều biến động. Trên trang cá nhân, vua cá Koi thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái bày tỏ sự buồn bã, than thở bị stress đến mức sụt cân, gương mặt kém sắc. Bên cạnh đó, nhiều người còn nhận thấy doanh nhân Thắng Ngô thay đổi khi chăm nói lý hơn, chia sẻ nhiều về triết lý cuộc sống. Mới đây, “vua cá Koi” đăng tải câu chuyện về việc làm đường đi chung cho mọi người nhưng cũng gặp nhiều vấn đề, ý kiến trái chiều. Song qua đó, Thắng Ngô bày tỏ: “Cuộc sống là như vậy, dù cho có bất kể điều gì xảy ra thì ta vẫn phải đón nhận. Cái sướng của mỗi người là khác nhau, người có tiền và người không có tiền, người có học và người không có học, người có văn hoá và người không có văn hoá sẽ có sự cảm nhận và suy nghĩ khác nhau. Tôn trọng sự khác biệt để tâm hồn mình luôn cảm thấy nhẹ nhàng. Cuộc đời vẫn đẹp sao…”.

Cả hai đường ai nấy đi dù đã tổ chức đám cưới vô cùng rình rang Dưới mỗi bài đăng, nam doanh nhân đều nhận được lời động viên, an ủi từ nhiều người. Hầu hết bạn bè thân thiết đều dành lời chúc, mong “vua cá Koi” sớm vượt qua giai đoạn nhiều biến động này. Tuy nhiên về phía Thắng Ngô, nam doanh nhân vẫn còn khá lạc quan, luôn tích cực nhìn nhận mọi thứ vẫn đẹp cả về tình yêu và cuộc sống. Mới đây, doanh nhân Thắng Ngô càng khiến nhiều người tò mò hơn nữa khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái với cảm xúc "đang cảm thấy được yêu", kèm theo hình ảnh tươi tắn của bản thân.

Trạng thái mới nhất của nam doanh nhân Ngay lập tức, bên dưới bài đăng của nam doanh nhân liền nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận khen ngợi doanh nhân Thắng Ngô ngày càng phong độ, có cư dân mạng tỏ ra thắc mắc rằng, liệu có phải "vua cá Koi" lại tìm thấy tình yêu của cuộc đời sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đổ vỡ với giọng ca hải ngoại. Ngoài ra, khi nhận được lời mời "ra Hà Nội để hưởng cái lạnh" từ một dân mạng khác, "vua cá Koi" đã để lộ tình trạng độc thân của mình hiện tại qua lời đáp: "Đi một mình chỉ thêm lạnh lẽo". Bình luận hé lộ trạng thái độc thân của vua cá Koi Vào hôm 10/9, Hà Thanh Xuân xác nhận việc kết thúc mối quan hệ với Thắng Ngô sau thời gian dài im lặng dù bị dư luận xôn xao chuyện tan vỡ. Trong bài viết, Hà Thanh Xuân cho biết sau đám cưới, cô và Thắng Ngô nhận ra có nhiều điều không phù hợp trong tư tưởng nên nữ ca sĩ chọn cách dọn ra sống một mình trong một năm qua. Sau khi cân nhắc, cặp đôi quyết định chia tay. “Tôi chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân”, giọng ca 8X chia sẻ.

Khoe ngoại hình U50 phong độ, vua cá Koi được dân tình gợi ý 'đi thêm vài bước nữa' sau 2 cuộc hôn nhân 'chẳng nên cơm cháo gì' Sau hơn 1 năm kết hôn, "vua cá Koi" Thắng Ngô và người vợ thứ hai là Hà Thanh Xuân đã chính thức đường ai nấy đi sau thông báo của nữ ca sĩ vào ngày 10/9 vừa qua. Mới đây, ngay khi được cư dân mạng hối "đi bước nữa", nam doanh nhân đã có đáp trả gây chú ý.

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