Vua cá Koi khoe ảnh phong độ ngời ngời, hé lộ 'đang được yêu' sau cuộc hôn nhân 'gương vỡ khó lành' với Hà Thanh Xuân

Hậu trường 24/11/2023 21:00

Nam doanh nhân Thắng Ngô càng khiến nhiều người tò mò khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái với cảm xúc "đang cảm thấy được yêu", kèm theo hình ảnh tươi tắn của bản thân hậu đường ai nấy đi với Hà Thanh Xuân.

Hậu "đường ai nấy đi" với ca sĩ Hà Thanh Xuân, cuộc sống của nam doanh nhân Thắng Ngô có nhiều biến động. Trên trang cá nhân, vua cá Koi thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái bày tỏ sự buồn bã, than thở bị stress đến mức sụt cân, gương mặt kém sắc.

Bên cạnh đó, nhiều người còn nhận thấy doanh nhân Thắng Ngô thay đổi khi chăm nói lý hơn, chia sẻ nhiều về triết lý cuộc sống. Mới đây, “vua cá Koi” đăng tải câu chuyện về việc làm đường đi chung cho mọi người nhưng cũng gặp nhiều vấn đề, ý kiến trái chiều. Song qua đó, Thắng Ngô bày tỏ: “Cuộc sống là như vậy, dù cho có bất kể điều gì xảy ra thì ta vẫn phải đón nhận. Cái sướng của mỗi người là khác nhau, người có tiền và người không có tiền, người có học và người không có học, người có văn hoá và người không có văn hoá sẽ có sự cảm nhận và suy nghĩ khác nhau. Tôn trọng sự khác biệt để tâm hồn mình luôn cảm thấy nhẹ nhàng. Cuộc đời vẫn đẹp sao…”.

Vua cá Koi khoe ảnh phong độ ngời ngời, hé lộ 'đang được yêu' sau cuộc hôn nhân 'gương vỡ khó lành' với Hà Thanh Xuân - Ảnh 1
Cả hai đường ai nấy đi dù đã tổ chức đám cưới vô cùng rình rang 

Dưới mỗi bài đăng, nam doanh nhân đều nhận được lời động viên, an ủi từ nhiều người. Hầu hết bạn bè thân thiết đều dành lời chúc, mong “vua cá Koi” sớm vượt qua giai đoạn nhiều biến động này. Tuy nhiên về phía Thắng Ngô, nam doanh nhân vẫn còn khá lạc quan, luôn tích cực nhìn nhận mọi thứ vẫn đẹp cả về tình yêu và cuộc sống.

Mới đây, doanh nhân Thắng Ngô càng khiến nhiều người tò mò hơn nữa khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái với cảm xúc "đang cảm thấy được yêu", kèm theo hình ảnh tươi tắn của bản thân. 

Vua cá Koi khoe ảnh phong độ ngời ngời, hé lộ 'đang được yêu' sau cuộc hôn nhân 'gương vỡ khó lành' với Hà Thanh Xuân - Ảnh 2
Trạng thái mới nhất của nam doanh nhân 

Ngay lập tức, bên dưới bài đăng của nam doanh nhân liền nhận được nhiều sự quan tâm, bàn luận cư dân mạng. Bên cạnh những bình luận khen ngợi doanh nhân Thắng Ngô ngày càng phong độ, có cư dân mạng tỏ ra thắc mắc rằng, liệu có phải "vua cá Koi" lại tìm thấy tình yêu của cuộc đời sau khi kết thúc cuộc hôn nhân đổ vỡ với giọng ca hải ngoại.

Ngoài ra, khi nhận được lời mời "ra Hà Nội để hưởng cái lạnh" từ một dân mạng khác, "vua cá Koi" đã để lộ tình trạng độc thân của mình hiện tại qua lời đáp: "Đi một mình chỉ thêm lạnh lẽo".

Vua cá Koi khoe ảnh phong độ ngời ngời, hé lộ 'đang được yêu' sau cuộc hôn nhân 'gương vỡ khó lành' với Hà Thanh Xuân - Ảnh 3
Bình luận hé lộ trạng thái độc thân của vua cá Koi 

Vào hôm 10/9, Hà Thanh Xuân xác nhận việc kết thúc mối quan hệ với Thắng Ngô sau thời gian dài im lặng dù bị dư luận xôn xao chuyện tan vỡ.

Trong bài viết, Hà Thanh Xuân cho biết sau đám cưới, cô và Thắng Ngô nhận ra có nhiều điều không phù hợp trong tư tưởng nên nữ ca sĩ chọn cách dọn ra sống một mình trong một năm qua. Sau khi cân nhắc, cặp đôi quyết định chia tay. “Tôi chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân”, giọng ca 8X chia sẻ.

Khoe ngoại hình U50 phong độ, vua cá Koi được dân tình gợi ý 'đi thêm vài bước nữa' sau 2 cuộc hôn nhân 'chẳng nên cơm cháo gì'

Khoe ngoại hình U50 phong độ, vua cá Koi được dân tình gợi ý 'đi thêm vài bước nữa' sau 2 cuộc hôn nhân 'chẳng nên cơm cháo gì'

Sau hơn 1 năm kết hôn, "vua cá Koi" Thắng Ngô và người vợ thứ hai là Hà Thanh Xuân đã chính thức đường ai nấy đi sau thông báo của nữ ca sĩ vào ngày 10/9 vừa qua. Mới đây, ngay khi được cư dân mạng hối "đi bước nữa", nam doanh nhân đã có đáp trả gây chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Vua cá Koi Hà Thanh Xuân Tin tức giải trí

TIN MỚI NHẤT

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 23/9/2026, 3 con giáp đạt nhiều thành tựu, vận trình hanh thông, Lộc Lá nở rộ, may mắn tới tấp, Phát Tài đón tình tiền như ý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp 'cuộc đời nở hoa', tài khoản nhảy số ầm ầm, vận trình hanh thông bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Quyết định chia tay vì sự chênh lệch hoàn cảnh và bài học nhận ra sau 6 năm

Tâm sự Eva 1 giờ 54 phút trước
Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Loại hạt trong bát chè thanh mát: Ăn bao nhiêu là đủ và ai cần cẩn trọng?

Dinh dưỡng 2 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Phản ứng của mẹ đơn thân trước mong muốn chuộc lỗi muộn màng của mẹ chồng hụt

Tâm sự gia đình 2 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (23/9/2026), 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 9 phút trước
Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tình huống hy hữu khi người chồng đưa nhân tình đi đẻ gặp ngay bác sĩ là em vợ

Tâm sự 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ

Chân dung sao nữ duy nhất phản hồi lời xin lỗi của Trường Giang bằng đúng 5 chữ