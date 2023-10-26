Khoe ngoại hình U50 phong độ, vua cá Koi được dân tình gợi ý 'đi thêm vài bước nữa' sau 2 cuộc hôn nhân 'chẳng nên cơm cháo gì'

Sau hơn 1 năm kết hôn, "vua cá Koi" Thắng Ngô và người vợ thứ hai là Hà Thanh Xuân đã chính thức đường ai nấy đi sau thông báo của nữ ca sĩ vào ngày 10/9 vừa qua. Mới đây, ngay khi được cư dân mạng hối "đi bước nữa", nam doanh nhân đã có đáp trả gây chú ý.

Kể từ khi Hà Thanh Xuân thông báo “chia tay online” với “vua cá Koi” Thắng Ngô, cuộc sống của nam doanh nhân có nhiều biến động. Trên trang cá nhân của mình, anh thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái bày tỏ sự buồn bã, than thở bị stress đến mức sụt cân, gương mặt kém sắc. Bên cạnh đó, nhiều người còn nhận thấy doanh nhân cá Koi rất chăm nói lý hơn, chia sẻ nhiều về triết lý cuộc sống. Tuy nhiên, đến gần đây, nhiều người nhận ra Thắng Ngô đã dần ổn định cuộc sống. Anh đã cập nhật nhiều hình ảnh của bản thân với tâm trạng hào hứng khi được làm việc và có thêm nhiều dự án mới.

Trong một hình ảnh mà "vua cá Koi" đăng tải cách đây ít giờ, Thắng Ngô khiến nhiều người phải xuýt xoa, khen ngợi bởi ngoại hình phong độ, săn chắc dù đã ở độ tuổi U50. Hình ảnh mới nhất của vua cá Koi Cư dân mạng dành nhiều lời khen cho vẻ ngoài phong độ của nam doanh nhân Đáng chú ý, có 1 cư dân mạng để lại bình luận, gợi ý cho "vua cá Koi" nên "lấy thêm vài em đẹp nữa". Ngay lập tức, nam doanh nhân cũng đáp trả: "Mình không có nhu cầu. Hehe" như để khẳng định hiện tại chỉ tập trung cho công việc, chưa có mưu cầu hạnh phúc riêng sau 2 lần đổ vỡ hôn nhân.

Thắng Ngô trả lời khi được gợi ý 'đi thêm vài bước nữa' Vào tháng 5 năm ngoái, đám cưới của ca sĩ Hà Thanh Xuân và "vua cá Koi" Thắng Ngô đã được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở TP HCM. Tại thời điểm đó, hôn lễ của cả hai được đánh giá là quy mô và hoành tráng nhất nhì showbiz Việt. Hôn lễ như cổ tích của cặp đôi từng khiến cư dân mạng xôn xao Xuất hiện trên lễ đường, giọng ca Bolero nhiều lần rơi nước mắt vì tình cảm to lớn mà ông xã dành cho mình. Hà Thanh Xuân được ví như nàng cô chúa, lạc bước giữa không gian hoa tươi và pha lê lấp lánh vô cùng đắt giá. Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 năm, chuyện tình chóng vánh của cặp đôi đã chấm dứt trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Đến nay, cả hai đã dần ổn định cuộc sống hậu chia tay. Về phần Hà Thanh Xuân, trong tâm thư thông báo chia tay với doanh nhân giàu có, cô cho biết cả hai yêu và cưới vội theo mong muốn của gia đình hai bên. Yêu nhanh, cưới vội, cặp đôi cũng chia tay trong chóng vánh Sau đám cưới, Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô cũng chưa làm giấy đăng ký kết hôn nên trường hợp này không thể gọi là ly dị. Về lý do chia tay "Vua cá Koi", Hà Thanh Xuân chia sẻ: "Sau một thời gian ngắn cạnh nhau, cả 2 đã phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân đã sống một mình trong gần 1 năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này, Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân".

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