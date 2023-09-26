Trải qua cuộc hôn nhân sóng gió, Hà Thanh Xuân 'tiếc rẻ' tình yêu, chia sẻ nỗi lòng sau lời chia tay vua cá Koi: Thà đừng yêu nhau...?

Từng là cặp đôi gây nhiều sóng gió khi công khai mối quan hệ, thế nên khi thông tin Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô chia tay được xác nhận, cộng đồng mạng đã liên tục bàn tán.

Mới đây, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân gây chú ý khi đăng tải lên trang cá nhân đoạn clip biểu diễn ca khúc Thà Đừng Yêu Nhau. Bài hát với giai điệu và ca từ tâm trạng được Hà Thanh Xuân thể hiện vô cùng cảm xúc bằng giọng hát ngọt ngào khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Dưới đoạn clip, nhiều khán giả đã để lại lời khen ngợi dành cho giọng hát ngọt ngào của Hà Thanh Xuân. Ngoài ra, một số netizen cho rằng lời bài hát tâm trạng như đang nói thay nỗi lòng của nữ ca sĩ sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Không ít người đã có những chia sẻ, động viên nữ ca sĩ vượt qua được trắc trở tình yêu tan vỡ.

Nữ ca sĩ khoe giọng vô cùng cảm xúc trong ca khúc Thà Đừng Yêu Nhau Hậu chia tay, Hà Thanh Xuân thường xuyên đăng tải những ca khúc tâm trạng. Có khán giả cho rằng nhờ trải qua những biến cố đó mà giọng hát nữ ca sĩ ngày càng trở nên có chiều sâu. Trước đó, vào hôm 10/9, Hà Thanh Xuân xác nhận việc kết thúc mối quan hệ với Thắng Ngô sau thời gian dài im lặng dù bị dư luận xôn xao chuyện tan vỡ.

Nữ ca sĩ tiết lộ chưa đăng ký kết hôn với vua cá Koi Trong bài viết, Hà Thanh Xuân cho biết sau đám cưới, cô và Thắng Ngô nhận ra có nhiều điều không phù hợp trong tư tưởng nên nữ ca sĩ chọn cách dọn ra sống một mình trong một năm qua. Sau khi cân nhắc, cặp đôi quyết định chia tay. “Tôi chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân”, giọng ca 8X chia sẻ Cặp đôi quen biết nhau qua mai mối từ năm 2021. Khi đó, nam doanh nhân tìm đọc những bài báo viết về nữ ca sĩ và có ấn tượng đặc biệt với cô về sự thông minh, hiếu thảo. Thời gian đầu, giọng ca 8X chưa chú ý đến bạn trai. Song sau khi anh kiên trì nhắn tin, cô mở lòng hơn vì thấy "vua cá koi" là người tình cảm, đáng tin cậy, mới quyết định đến với nhau. Cặp đôi từng có đám cưới cổ tích và cuộc sống hôn nhân ngọt ngào Hôn lễ của Hà Thanh Xuân và Thắng Ngô được tổ chức tại một trung tâm tiệc cưới ở TP.HCM, vào đúng ngày sinh nhật của nữ ca sĩ. Sau đám cưới, cặp đôi đối diện với sóng gió khi mọi người phát hiện trước đây Thắng Ngô vẫn xuất hiện trên một chương trình truyền hình và gây xúc động khi dành nhiều lời "ngôn tình" cho vợ thì nay anh đã sánh đôi bên người mới. Vượt qua nhiều chỉ trích, cả hai dẫn công khai cuộc sống hậu hôn nhân vô cùng ngọt ngào. Tuy nhiên, sau thời gian bên nhau, Hà Thanh Xuân và Vua cá Koi chính thức "gương vỡ khó lành" trong sự ngỡ ngàng của cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trai-qua-cuoc-hon-nhan-song-gio-ha-thanh-xuan-tiec-re-tinh-yeu-chia-se-noi-long-sau-loi-chia-tay-vua-ca-koi-tha-ung-yeu-nhau-619477.html